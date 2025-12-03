Ha ma még nem nevetett Magyar Péteren, akkor itt az ideje! + videó

A hét viccét osztotta meg közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

A Magyar Péter már megint nem tudja, merre van az előre címet viselő videóban a balos politikus azt mondja: „Tehát hogyha, mondjuk, valaki Kapuvárról akart jelöltet, és végül csongrádi lett a befutó ugyanabban a választókerületben...",

... holott a két város között 312 km van – teszi hozzá Kocsis Máté, aki végezetül megjegyzi: „Jó nagy választókerület lehet."

Kocsis Máté korábban már elmondta véleményét a tiszás jelöltállításról: „rég eldöntött jelöltekkel, egymásnak ellentmondó számokkal és látványos érdektelenséggel zajlott le a Tisza Párt előválasztása” – állapította meg a frakcióvezető, aki szerint az egész folyamat egy újabb baloldali színjáték volt.

Ahogyan arról beszámoltunk, a Tisza Pártnak és Magyar Péternek minden próbálkozásuk ellenére sem sikerült tömegeket megmozgatni az előválasztás során. A nyilvánosságra hozott adatok szerint ugyanis mindössze 300 ezren vettek részt a Tisza Párt előválasztásán, ami töredéke a 2021-es ellenzéki előválasztás részvételi adatainak.

Magyar Péter arra számított, hogy eléri az egymilliót a szavazók száma, de a végső szám jócskán alulmaradt a várakozásaihoz képest. Mindeközben pedig olyannyira átláthatatlan, és senki által nem felügyelt volt a rendszer, hogy gyakorlatilag bárki bármit mondhatott az eredményről – emelte ki a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza Párt elnökségének dolgozó forrásunk.