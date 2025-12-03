A budai zsúrpubiék 1300 milliárd forintot vennének el a családoktól + videó

Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációvezetője közösségi oldalán reagált a Tisza megszorítócsomagjára.

Fotó: Facebook/Deutsch Tamás

„600 oldalnyi tömény balos megszorítás” – írta a politikus.

„A budai zsúrpubiék 1300 milliárd forintot vennének el a családoktól és 3700 milliárdot a vállalkozásoktól, gyakorlatilag megszüntetnék az összes jelenlegi, kedvezményes és egyszerűsített kisvállalkozói adózást”

– tette hozzá a Fidesz EP-képviselője.

„Ez a Tisza megszorítócsomagja. Ne hagyjuk!” – zárta bejegyzését.

A Fideszes politikus bejegyzéséhez csatolt videóban Orbán Viktor miniszterelnök beszél a Tisza tervezett megszorításairól a nyíregyházi háborúellenes gyűlésen:

„Ami a Tisza párt programjában szerepel, az mind szerepelt hivatalos brüsszeli dokumentumokban a megelőző években” – mondta a videóban Orbán Viktor.

„Például az, hogy Magyarországon adót kell emelni. Ezt az úgynevezett éves gazdasági ajánlásokban – mert ilyeneket ad ki Brüsszel minden évben – évek óta követelik: szüntessük meg az egykulcsos adót, térjünk át a többkulcsos adórendszerre”

– tette hozzá.

A miniszterelnök szerint Brüsszel régóta követeli a vállalkozói adók emelését is. „Az, hogy a nyugdíjakat, legalábbis az özvegyi nyugdíjakat adóztassuk meg, vagy hogy töröljük el a 13. havi nyugdíjat – ezek mind benne vannak a brüsszeli papírokban” – fogalmazott.

„Ez csak önöknek okoz meglepetést, és azoknak, akik nincsenek benne a nemzetközi politikai életben. Én ezeket mind ismerem”

– jegyezte meg.

„Valójában ez a kiszivárgott dokumentum nem más, mint magyarítása, lefordítása az elmúlt tíz évben Brüsszelben megírt és Magyarországgal szemben támasztott követelményeknek. Amiknek én nem tettem eleget, és nem is fogok eleget tenni – ha a fejük tetejére állnak, akkor sem” – zárta szavait Orbán Viktor.