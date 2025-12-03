Deutsch TamásFidesz-KDNPOrbán Viktor

A budai zsúrpubiék 1300 milliárd forintot vennének el a családoktól + videó

A Tisza megszorítócsomagja radikálisan átalakítaná, sőt megszüntetné a jelenlegi, kedvezményes vállalkozói adózási formákat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 19:06
Magyar Péter és Manfred Weber Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációvezetője közösségi oldalán reagált a Tisza megszorítócsomagjára. 

Deutsch Tamás
Fotó: Facebook/Deutsch Tamás

„600 oldalnyi tömény balos megszorítás” – írta a politikus.

„A budai zsúrpubiék 1300 milliárd forintot vennének el a családoktól és 3700 milliárdot a vállalkozásoktól, gyakorlatilag megszüntetnék az összes jelenlegi, kedvezményes és egyszerűsített kisvállalkozói adózást”

 – tette hozzá a Fidesz EP-képviselője.

„Ez a Tisza megszorítócsomagja. Ne hagyjuk!” – zárta bejegyzését.

A Fideszes politikus bejegyzéséhez csatolt videóban Orbán Viktor miniszterelnök beszél a Tisza tervezett megszorításairól a nyíregyházi háborúellenes gyűlésen:

„Ami a Tisza párt programjában szerepel, az mind szerepelt hivatalos brüsszeli dokumentumokban a megelőző években” – mondta a videóban Orbán Viktor.

„Például az, hogy Magyarországon adót kell emelni. Ezt az úgynevezett éves gazdasági ajánlásokban – mert ilyeneket ad ki Brüsszel minden évben – évek óta követelik: szüntessük meg az egykulcsos adót, térjünk át a többkulcsos adórendszerre”

 – tette hozzá.

A miniszterelnök szerint Brüsszel régóta követeli a vállalkozói adók emelését is. „Az, hogy a nyugdíjakat, legalábbis az özvegyi nyugdíjakat adóztassuk meg, vagy hogy töröljük el a 13. havi nyugdíjat – ezek mind benne vannak a brüsszeli papírokban” – fogalmazott.

„Ez csak önöknek okoz meglepetést, és azoknak, akik nincsenek benne a nemzetközi politikai életben. Én ezeket mind ismerem” 

– jegyezte meg.

„Valójában ez a kiszivárgott dokumentum nem más, mint magyarítása, lefordítása az elmúlt tíz évben Brüsszelben megírt és Magyarországgal szemben támasztott követelményeknek. Amiknek én nem tettem eleget, és nem is fogok eleget tenni – ha a fejük tetejére állnak, akkor sem” – zárta szavait Orbán Viktor.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Forrás: AFP/Attila Kisbenedek)


