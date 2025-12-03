A budai zsúrpubiék 1300 milliárd forintot vennének el a családoktól + videó

Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációvezetője közösségi oldalán reagált a Tisza megszorítócsomagjára.
„600 oldalnyi tömény balos megszorítás” – írta a politikus.
„A budai zsúrpubiék 1300 milliárd forintot vennének el a családoktól és 3700 milliárdot a vállalkozásoktól, gyakorlatilag megszüntetnék az összes jelenlegi, kedvezményes és egyszerűsített kisvállalkozói adózást”
– tette hozzá a Fidesz EP-képviselője.
„Ez a Tisza megszorítócsomagja. Ne hagyjuk!” – zárta bejegyzését.
A Fideszes politikus bejegyzéséhez csatolt videóban Orbán Viktor miniszterelnök beszél a Tisza tervezett megszorításairól a nyíregyházi háborúellenes gyűlésen:
„Ami a Tisza párt programjában szerepel, az mind szerepelt hivatalos brüsszeli dokumentumokban a megelőző években” – mondta a videóban Orbán Viktor.
„Például az, hogy Magyarországon adót kell emelni. Ezt az úgynevezett éves gazdasági ajánlásokban – mert ilyeneket ad ki Brüsszel minden évben – évek óta követelik: szüntessük meg az egykulcsos adót, térjünk át a többkulcsos adórendszerre”
– tette hozzá.
A miniszterelnök szerint Brüsszel régóta követeli a vállalkozói adók emelését is. „Az, hogy a nyugdíjakat, legalábbis az özvegyi nyugdíjakat adóztassuk meg, vagy hogy töröljük el a 13. havi nyugdíjat – ezek mind benne vannak a brüsszeli papírokban” – fogalmazott.
„Ez csak önöknek okoz meglepetést, és azoknak, akik nincsenek benne a nemzetközi politikai életben. Én ezeket mind ismerem”
– jegyezte meg.
„Valójában ez a kiszivárgott dokumentum nem más, mint magyarítása, lefordítása az elmúlt tíz évben Brüsszelben megírt és Magyarországgal szemben támasztott követelményeknek. Amiknek én nem tettem eleget, és nem is fogok eleget tenni – ha a fejük tetejére állnak, akkor sem” – zárta szavait Orbán Viktor.
