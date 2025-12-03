Megyaszóra indult, de Szlovákiában kötött ki Tibor, azóta rejtély, hogy onnan hova ment

Még november 30-án történt, hogy Tibor Miskolcról otthona felé tartva véletlenül Szlovákiába tévedt át, ahol az autója elromlott, ezért vonatra szállt és elindult Magyarország irányába, azonban soha nem ért haza.

Azóta ismeretlen helyen tartózkodik, a felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre.