Megyaszóra indult, de Szlovákiában kötött ki Tibor, azóta rejtély, hogy onnan hova ment

A rendőrség keresi.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 18:56
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
A Szerencsi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat Haluska Tibor 82 éves megyaszói lakos eltűnése ügyében – írja a rendőrségi portál.

Fotó: Police

Még november 30-án történt, hogy Tibor Miskolcról otthona felé tartva véletlenül Szlovákiába tévedt át, ahol az autója elromlott, ezért vonatra szállt és elindult Magyarország irányába, azonban soha nem ért haza. 

Azóta ismeretlen helyen tartózkodik, a felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre.

A Szerencsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható személy tartózkodási helyével kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámok a nap 24 órájában fogadják a bejelentők hívásait. A névtelenség megőrzése mellett is tehetnek bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán.

 

