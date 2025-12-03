Kálloy Molnár Pétertemetésmeghaltszínész

Megvan, mikor kísérik utolsó útjára Kálloy Molnár Pétert

És az is kiderült, hogy hol.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2025. 12. 03. 17:38
Kálloy Molnár Péter színművész Fotó: Penovác Károly
Mindenkit várnak Kálloy Molnár Péter temetésére, aki szerette őt – írja a BorsOnline. A felesége, Lestár Ágnes a portálnak beszélt először arról, hogy mikor és hol tartják a színész búcsúztatását.  

Kálloy Molnár Péter végső nyughelye a Fiumei úti temetőben lesz, és december 19-én 12 órakor vehet búcsút a színésztől, aki el szeretne köszönni tőle. A legjobb barátja, Hatvani Balázs rendező szívszorító sorokkal emlékezett meg a színészről, ami jól mutatja, miért is imádta mindenki, és fogják is örökké.

A portál felidézi azt is, hogy az ország egyik legkiemelkedőbb alkotója egész életében fájlalta, hogy a szakma nem adta meg neki azt az elismerést, amiért ő keményen megdolgozott, annak ellenére sem, hogy a sokoldalúságát többször is bebizonyította a nagyközönségnek. Szakmai díjat azonban Kálloy Molnár Péter nem kapott az életében. 

További részleteket a BorsOnline cikkében olvashat. 

