A vígjáték a legendás Noël Coward angol színműíró, forgatókönyvíró, színész, színházi rendező, zeneszerző, színházi producer 1945-ben írt műve, amely azóta levehetetlen a színházak műsoráról, sőt számos film is készült belőle. Egyszerre komédia, krimi és spiritiszta történet A vidám kísértet. Noël Coward ezt a darabját is kitűnő technikával, biztos jellemábrázoló készséggel írta. Dialógusai szellemesek, jól tud hatni az érzelmekre, könnyed, fanyar a humora.

A vidám kísértet főszereplői (Fotó: Art-Színtér)

A vidám kísértet Budapesten



A fordulatos bohózat középpontjában Charles (Peller Károly)és Ruth (Kékkovács Mara) házassága áll: a kényelmes, ám szenvedélymentes mindennapokba különös esemény zavar be, amikor Charles – új regénye ihletésére – egy szeánszot szervez otthonában.

A meghívott médium, Madame Arcati (Náray Erika) közreműködésével azonban nem várt vendég érkezik: Charles hét éve elhunyt első felesége, Elvira (Szendy Szilvi) tér vissza a túlvilágról, és nem mutat hajlandóságot újra távozni. Az ebből fakadó komikus helyzetek sorozata a szellemvilág és a házastársi hétköznapok ütközését állítja a középpontba.



A díszletet Rákay Tamás tervezte. Az art deco stílusú szalon hatásosan jeleníti meg a nagypolgári környezetet, amelyben a darab játszódik. A Böhm Katalin tervezte jelmezek elegánsak és ízlésesek.

Peller Károly finom iróniával jeleníti meg Charlest: játékában érzékelteti, hogy a figura igyekszik megbízható férj benyomását kelteni, de valójában hiú és öntelt. Kékkovács Mara kiválóan alakítja Ruthot, akinek gondosan felépített világát tönkreteszi az első feleség váratlan visszatérése. Szendy Szilvi Elvirája elegáns jelenség, ugyanakkor szókimondó, szabadszájú és a túlvilágon is életvidám alak. Náray Erika Madame Arcati szerepében kacagtatóan maníros figurát kelt életre.

A két felvonásos, 120 perces előadás Coward klasszikusa a szerelem, a féltékenység és az emberi gyarlóság örök témáit járja körül – ezúttal egy vidám kísértet társaságában.