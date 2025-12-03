A kötetbemutatón Fűrész Tünde, a KINCS elnöke kiemelte, hogy az advent időszaka különösen rávilágít a családi kapcsolatok jelentőségére, ezért választották ezt az időpontot a kötet bemutatására, amely a családi értékekről és a házasság jelentőségéről szól. Mint mondta, az interjúkötet célja, rávilágítani azokra az erőforrásokra és sikerekre, amelyeket roma honfitársainknak köszönhetünk és amelyek nélkül Magyarország sokkal szegényebb lenne. A tizenegy bemutatott pár története pedig azt üzeni: lehet választani, lehet olyan családképet formálni, amely egyszerre tiszteli az örökséget és építi a jövőt, hiszen az identitás nem akadály, hanem erőforrás a családi és a szakmai életben egyaránt.

Nyári Károly jazz-zongorista, a KINCS kiadásában megjelent Fonódások című interjúkötet bemutatóján

Sztojka Attila szerint tévhit, miszerint csak biztonságban lehet családot alapítani, hiszen a család maga teremti meg a biztonságot – a roma közösség pedig ezt a hagyományos mintát követi.

A társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár kiemelte, hogy Magyarország példát mutat a szegénység elleni küzdelemben, amelynek kézzelfogható eredményei vannak.

A felzárkózó települések programba bevont településeken 15 százalékkal csökkent az alacsony testsúllyal születő gyermekek aránya, tehát a romák sokkal tudatosabban készülnek a családalapításra. A 20–24 évesek 43 százalékának van középfokú végzettsége, és tíz év alatt megduplázódott az egyetemet végzett romák száma. Mindez a polgárosodás és a kormány intézkedéseinek kézzelfogható bizonyítéka – húzta alá.

Beneda Attila rámutatott, hogy a cigányság és a magyarság sorsa sok tekintetben hasonlít egymásra, de legfontosabb közös nevezőjük a család szeretete és fontossága, amelyre a mai kihívásokkal teli világban lehet építeni. Éppen ezért a kormány célja a házasságok és a családok megerősítése, amelyet több mint 30-féle intézkedéssel támogat, és amelynek hatásai már a statisztikákban is mérhetők: 2010 és 2023 között hazánkban nőtt legnagyobb mértékben az uniós szinten a házasságkötési és a gyermekvállalási kedv, a válások száma 60 éves mélypontra csökkent, és Magyarországon emelkedett leginkább a házasságban született gyermekek aránya.

Antal István, a kötet szerkesztője a Fonódások szereplőit mutatta be, akiket a kultúra, a tudomány, a közigazgatás, a média, a civil szféra, az üzleti élet és a sport területéről kértek fel.

A KINCS elnöki tanácsadója rámutatott azokra a fonódási pontokra, amelyek egy stabil házasság alapját adják. Hangsúlyozta, hogy a tartós kapcsolat záloga a kölcsönös alkalmazkodás, amely csak tiszteletre és alázatra épülve lehet sikeres: így fonható meg az a szilárd családi szövet, amely egyszerre támaszkodik a hagyományokra és a családi mintákra.