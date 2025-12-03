A profi boksz fekete napja: megfosztották címétől a sportág egyedülálló csúcstartóját

Szeptember 14-én megtörtént az, ami a profi boksz történetében még soha. Az amerikai Terence Crawford (42-0, 31 KO) egészen simán kipontozta Saul Canelo Álvarezt (63-3-2, 39 KO), és a sportág első olyan bunyósa lett, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerzett, ráadásul már az ötödik súlycsoportban lett világbajnok. Innentől kezdve kizárólag arról szóltak a hírek, hogy a súlycsoportoktól független ranglista éllovasa vajon folytatja-e a pályafutását, vagy netán visszavonul. Nos, úgy tűnik, láthatjuk még a ringben, ám már nem vitathatatlan bajnokként.

Crawford nemcsak kivédekezte Canelót, de ha a helyzet úgy kívánta, bizony a verekedésben is jobb volt a mexikóinál Fotó: Steve Marcus / Getty Images North America

Súlyos árat fizetett Crawford a feledékenységéért

A 38 éves bunyós nemcsak a vitathatatlan bajnoki címekben rekorder, ugyanis a profik között már 11 éve, 2014 óta mondhatja magát világbajnoknak, az elsőt még könnyűsúlyban szerezte Ricky Burns (45-8-1, 17 KO) ellen, míg szeptember 14-én már nagyközépsúlyban lett valamennyi nagy szervezet – WBA, WBC, WBO és IBF – bajnoka. Legutóbb 18 évvel ezelőtt (!), 2007-ben hagyta el vesztesen a ringet még amatőr korában, miután a pekingi olimpián való szereplésért küzdve kikapott attól a Szamán Alitól, aki a profik között később szép karriert futott be (27-3, 14 KO).

Crawford amatőr statisztikája:

70 hivatalos meccs

58 győzelem

12 vereség

Crawford profi statisztikája:

42 meccs

42 győzelem

31 KO

öt súlycsoportban vb-cím, három súlycsoportban – kisváltósúlyban, váltósúlyban és nagyközépsúlyban – vitathatatlan bajnoki cím.

December 3-án viszont úgy veszítette el a vitathatatlan bajnoki címét, hogy nem is lépett ringbe, sőt, le sem mondott egyik övéről sem. Ám megfeledkezett valamiről: a boxingscene.com portál kürtölte világgá, hogy Crawfordot a WBC megfosztotta a nagyközépsúlyú világbajnoki címétől. Az ok igencsak prózai, ugyanis a bokszzseni egyszerűen elfelejtette befizetni a Canelo elleni szeptemberi meccse után a WBC-nek járó szervezői díjat, ami ebben az esetben a bokszoló bevételének 0,6 százaléka.

Ez az összeg a meccsel 50 millió dollárt kereső Crawford számára 300 ezer dollárt jelentett volna, ami a teljes összeghez képest bagatell.