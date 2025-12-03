Crawfordvitathatatlan bajnokJanibek AlimkhanulymeldoniumdoppingtesztWBCprofi boksz

A profi boksz fekete napja: megfosztották címétől a sportág egyedülálló csúcstartóját

A profi ökölvívás egyik legsötétebb napjaként emlegetik majd 2025. december 3-át, amikor két súlyos döntés rázta meg a sportágat. A WBC lepte meg elsőnek a világot, miután bejelentette, megfosztotta nagyközépsúlyú vb-címétől Terrence Crawfordot. Majd jött az újabb feketeleves, ugyanis a a texasi San Antonióban található Frost Bank Centerben rendezendő hétvégi középsúlyú címegyesítő meccs egyik főszereplője, a WBO és az IBF világbajnoka, Janibek Alimkhanuly megbukott a doppingteszten, így a WBA-bajnok Erislandy Larának új ellenfelet kellett találnia pár nappal a találkozó előtt.

Molnár László
2025. 12. 03. 19:04
Crawford a feledékenysége miatt búcsúzhatott a vitathatatlan bajnoki címétől
Crawford a feledékenysége miatt búcsúzhatott a vitathatatlan bajnoki címétől Fotó: TAYFUN COSKUN Forrás: ANADOLU
Szeptember 14-én megtörtént az, ami a profi boksz történetében még soha. Az amerikai Terence Crawford (42-0, 31 KO) egészen simán kipontozta Saul Canelo Álvarezt (63-3-2, 39 KO), és a sportág első olyan bunyósa lett, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerzett, ráadásul már az ötödik súlycsoportban lett világbajnok. Innentől kezdve kizárólag arról szóltak a hírek, hogy a súlycsoportoktól független ranglista éllovasa vajon folytatja-e a pályafutását, vagy netán visszavonul. Nos, úgy tűnik, láthatjuk még a ringben, ám már nem vitathatatlan bajnokként.

Crawford nemcsak kivédekezte Canelót, de ha a helyzet úgy kívánta, bizony a verekedésben is jobb volt a mexikóinál
Crawford nemcsak kivédekezte Canelót, de ha a helyzet úgy kívánta, bizony a verekedésben is jobb volt a mexikóinál     Fotó: Steve Marcus / Getty Images North America

Súlyos árat fizetett Crawford a feledékenységéért

A 38 éves bunyós nemcsak a vitathatatlan bajnoki címekben rekorder, ugyanis a profik között már 11 éve, 2014 óta mondhatja magát világbajnoknak, az elsőt még könnyűsúlyban szerezte Ricky Burns (45-8-1, 17 KO) ellen, míg szeptember 14-én már nagyközépsúlyban lett valamennyi nagy szervezet – WBA, WBC, WBO és IBF – bajnoka. Legutóbb 18 évvel ezelőtt (!), 2007-ben hagyta el vesztesen a ringet még amatőr korában, miután a pekingi olimpián való szereplésért küzdve kikapott attól a Szamán Alitól, aki a profik között később szép karriert futott be (27-3, 14 KO).

Crawford amatőr statisztikája:

  • 70 hivatalos meccs
  • 58 győzelem
  • 12 vereség

Crawford profi statisztikája:

  • 42 meccs
  • 42 győzelem
  • 31 KO
  • öt súlycsoportban vb-cím, három súlycsoportban – kisváltósúlyban, váltósúlyban és nagyközépsúlyban – vitathatatlan bajnoki cím.

December 3-án viszont úgy veszítette el a vitathatatlan bajnoki címét, hogy nem is lépett ringbe, sőt, le sem mondott egyik övéről sem. Ám megfeledkezett valamiről: a boxingscene.com portál kürtölte világgá, hogy Crawfordot a WBC megfosztotta a nagyközépsúlyú világbajnoki címétől. Az ok igencsak prózai, ugyanis a bokszzseni egyszerűen elfelejtette befizetni a Canelo elleni szeptemberi meccse után a WBC-nek járó szervezői díjat, ami ebben az esetben a bokszoló bevételének 0,6 százaléka. 

Ez az összeg a meccsel 50 millió dollárt kereső Crawford számára 300 ezer dollárt jelentett volna, ami a teljes összeghez képest bagatell.

– Úgy tűnik, hogy Terrence elfelejtette, hogyan keresett 50 millió dollárt. Nagyon sajnálatos, hogy a WBC még csak visszaigazolást sem kapott a kézhezvételről, sem semmilyen választ ezekre a megkeresésekre, hogy rójja le a kötelezettségeit – közölte Mauricio Sulaiman, a WBC elnöke.

A meccs, amikor elnyerte Crawford a nagyközépsúly vitathatatlan bajnoki címét:

A középsúly veretlen kazah csillagát egy doppingellenőr ütötte ki

Crawford számára kézenfekvő lett volna – nem véletlenül használjuk a múlt időt –, hogy egy hatodik súlycsoportban, a középsúlyban is történelmet írhasson. A 38 éves amerikai ugyanis nem zárkózott el attól, hogy 2026 tavaszán összecsapjon a súlycsoport egyesített bajnoki címéért. Hogy kivel? Nos azt lett volna hivatott eldönteni a hétvégi, december 6-án, a texasi San Antonióban található Frost Bank Centerben címegyesítő meccsen a középsúly két klasszisa, a WBO és az IBF veretlen világbajnoka, Janibek Alimkhanuly (17-0, 12 KO) és a WBA-bajnok Erislandy Lara (31-3-3, 19 KO) ringháborúja. Azonban a középsúly zsenijének tartott a 32 éves kazah mindent tönkre tett, ugyanis pár nappal a csúcsmeccse előtt megbukott a doppingteszten.

 

Crawford egyértelműen Alimkhanulyt tartja a legjobb középsúlyú bunyósnak
Megbukott a doppingteszten Alimkhanuly, a szervezetében meldoniumot találtak     Fotó: The Ring Magazine

Alimkhanuly őszi mintájában a WADA ellenőrei meldoniumra bukkantak, ami 2016 óta tiltólistán szerepel. Egy 2015-ös tanulmány megjegyezte, hogy a meldonium

  • növeli a sportolók állóképességét, 
  • javítja a test rehabilitációját az edzéseket követően, 
  • védelmet nyújt a stressz ellen, 
  • fokozza a központi idegrendszeri funkciók aktiválódását.

A WADA szabályai szerint Alimkhanulynak 10 napja van arra, hogy kérje a „B” minta elemzését, és a The Ring Magazine információi szerint a kazah bunyós és stábja már intézkedett is.

Mindig is támogattam a tiszta sportot, ezt mindenki tudja. Meglepődtem, amikor olvastam a hírt, hogy pozitív lett a tesztem. A WADA elvégezte az első tesztet korábban, és azt mondta, hogy minden rendben van. Nem változtattam semmit a vitaminjaimon. Nem tudom, mi történt a második teszttel, ezért kértem a B minta bevizsgálását 

– írta ki X oldalán Alimkhanuly.

A WBO és az IBF egyelőre kivár, nyilván a B minta eredményét követően döntenek a kazah sorsáról. Ugyanakkor a kubai Lara számára gyorsa találtak egy új ellenfelet: Johan Gonzalez (36-4, 33 KO) ellen fogja megvédeni WBA középsúlyú övét.

Ki tudja, mikor léphet újra ringbe a kazah bokszzseni:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

