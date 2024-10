Az öt legjobb Nicolas Cage-film – Con Air – A fegyencjárat + videó

A Nicolas Cage filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet egy felkavaró, sötét thriller, a 8 mm szerezte meg. Ezen a héten a negyedik helyezett mozival érkezünk, ami a 90-es évek egyik legikonikusabb akciófilmje, a Con Air – A fegyencjárat.

4. Con Air – A fegyencjárat (1997)

A filmet Simon West rendezte, a producere pedig az akciófilmek koronázatlan királya, Jerry Bruckheimer volt. A fegyencjárat része annak a hullámnak, amely Jerry Bruckheimer nevéhez fűződött az 1990-es években, olyan filmekkel együtt, mint a The Rock (A szikla) és az Armageddon, amelyek szintén hasonló, akciódús, látványos stílust képviselnek. A film nagy kasszasiker volt, több mint 224 millió dollárt hozott világszerte, szemben a 75 millió dolláros gyártási költséggel. A fegyencjárat zenei aláfestése nagyban hozzájárul a feszült és pörgős hangulathoz. A filmhez készült zene, különösen a How Do I Live című dal, amit eredetileg Trisha Yearwood énekelt, de LeAnn Rimes verziója vált híressé. Ez a dal az egyik legikonikusabb balladává vált a 90-es években, és Grammy-díjra is jelölték. Simon West filmje jelöléseket kapott a legjobb hangvágás kategóriában az Oscar-díjra is.

Forrás: Mafab.hu

A történet

A háborús veterán, Cameron Poe (Nicolas Cage) börtönbe kerül, miután önvédelemből megöl egy férfit. Miután letöltötte büntetését, szabadul, és hazatérne feleségéhez és kislányához. Azonban egy speciális repülőgépre teszik, amely a legveszélyesebb bűnözőket szállítja. Az utazás alatt a foglyok, élükön a kegyetlen Cyrus „The Virus” Grissommal (John Malkovich), átveszik a gép irányítását. Poe titokban próbálja megakadályozni a menekülési tervet, miközben megpróbálja életben tartani az ártatlanokat.