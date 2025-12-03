Árpádházi Szent Erzsébet- kötényéből rózsák nőttek

Árpádházi Szent Erzsébetet már korán, négy évesen eljegyezték Türingiai Lajossal. Utána már együtt nevelkedtek a wartburgi várban . Gyermekként jóságos és kedves volt, leendő férjét tiszta szívéből szerette, ahogyan Lajos is őt.

Árpádházi Szent Erzsébet kenyeret oszt a szegényeknek. forrás: Wikipedia

Árpádházi Szent Erzsébet édesanyját, Gertrúdot megölték

Édesanyját korán elvesztette. Meráni Gertrúdot, II. András magyar király feleségét az összeesküvő magyar főurak gyilkolták meg 1213-ban.

Lajos, amint lehetett, feleségül vette szíve választottját, 14 éves korában. Ez igazi szerelmi házasságnak bizonyult, a fiatalok nagyon boldogok voltak egymással.

Erzsébet összhangot tudott tartani Isten és a férje szeretete között.

Nem szerette a társadalmi igazságtalanságokat sem. Egyedül anyósa, Zsófia nem békült meg vele; férje, Lajos mindenben támogatta őt. Amikor Erzsébet házat építtetett a szegényeknek és az elesetteknek, ebben is mellette állt a férje.

Milyen csodák kötődnek Erzsébethez?

Szent Erzsébet leghíresebb csodtétele az úgynevezett rózsacsoda volt, amelynek története több változatban is fennmaradt. Van olyan verzió, amelyben Erzsébet kislány, a másikban pedig már férjes asszony. A történet szerint egy alkalommal, mikor kötényébe rejtve kenyeret vitt a szegényeknek, a férje megkérdezte, hogy mit visz. És ő azt válaszolta, hogy rózsát. Amikor meg kellett mutatnia, mi van tényleg a kötényében, a kenyerek rózsákká változtak. A szép legenda másik változata szerint nem férje, hanem sógora vonta kérdőre.

A csoda olyan esemény, amely a tapasztalataink, ismereteink és a tudományos bizonyítékok alapján lehetetlennek tűnik, mégis bekövetkezik.

A rózsacsoda egyik változata Kicsiny leány korában a szakács többször elpanaszolta édesapjának, hogy titokban kivette a húst az edényből, és a szegényeknek vitte. Egyszer mikor a szakács meglátta, hogy éppen kiveszi a húst az edényből és ölébe rejti, édesapjához sietett és elmondta neki. Mire amaz találkozván vele megkérdezte – Leányom, mi van az öledben? Mutasd meg. – Mire ő kitárta kötényét, amely gyönyörű rózsákkal és virágokkal volt tele, mivel Isten csodásan átváltoztatta az általa vitt húst.

A másik hozzá fűződő legenda szerint egyszer egy leprás beteget férje ágyába fektetett. Mire a férje hazaérkezett a beteg helyett már a megfeszített Krisztust találta ágyában, ekkor értette meg felesége szeretetének, elhivatottságának mélységét.

Sajnos a házastársi boldogság rövid ideig tartott, mert Lajos hat évi házasság után elhunyt. Erzsébetnek ekkor a három gyermekével együtt el kellett hagynia az udvart.

Ezért Lajos rokonai voltak a felelősek. Először Erzsébet és gyermekei városról városra jártak, Erzsébet fonásból tartotta el magukat. Majd Marburgba költöztek, a ferencesekhez. Erzsébet ott hunyt el 27 éves korában.