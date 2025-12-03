rózsákférjfeleségSzent Erzsébetgyermekszakácscsoda

Árpádházi Szent Erzsébet- kötényéből rózsák nőttek

Árpádházi Szent Erzsébet az egyik legnépszerűbb szentünk, aki a szegények, elesettek gyámolítója volt, kötényéből pedig rózsák nőttek a legenda szerint.

Tóth Eszter Zsófia
2025. 12. 03. 19:58
Árpádházi Szent Erzsébet kenyeret oszt a szegényeknek
Árpádházi Szent Erzsébet kenyeret oszt a szegényeknek Forrás: Wikipedia
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Árpádházi Szent Erzsébetet már korán, négy évesen eljegyezték Türingiai Lajossal. Utána már együtt nevelkedtek a wartburgi várban . Gyermekként jóságos és kedves volt, leendő férjét tiszta szívéből szerette, ahogyan Lajos is őt.

Árpádházi Szent Erzsébet kenyeret oszt a szegényeknek. forrás: Wikipedia
Árpádházi Szent Erzsébet kenyeret oszt a szegényeknek. forrás: Wikipedia

 

Árpádházi Szent Erzsébet édesanyját, Gertrúdot megölték

Édesanyját korán elvesztette. Meráni Gertrúdot, II. András magyar király feleségét az összeesküvő magyar főurak gyilkolták meg 1213-ban.

Lajos, amint lehetett, feleségül vette szíve választottját, 14 éves korában. Ez igazi szerelmi házasságnak bizonyult, a fiatalok nagyon boldogok voltak egymással. 

Erzsébet összhangot tudott tartani Isten és a férje szeretete között. 

Nem szerette a társadalmi igazságtalanságokat sem. Egyedül anyósa, Zsófia nem békült meg vele; férje,  Lajos mindenben támogatta őt. Amikor Erzsébet házat építtetett a szegényeknek és az elesetteknek, ebben is mellette állt a férje.

Milyen csodák kötődnek Erzsébethez? 

Szent Erzsébet leghíresebb csodtétele az úgynevezett rózsacsoda volt, amelynek története több változatban is fennmaradt. Van olyan verzió, amelyben Erzsébet kislány, a másikban pedig már férjes asszony. A történet szerint egy alkalommal, mikor kötényébe rejtve kenyeret vitt a szegényeknek, a férje megkérdezte, hogy mit visz. És ő azt válaszolta, hogy rózsát. Amikor meg kellett mutatnia, mi van tényleg a kötényében, a kenyerek rózsákká változtak. A szép legenda másik változata szerint nem férje, hanem sógora vonta kérdőre.

A csoda olyan esemény, amely a tapasztalataink, ismereteink és a tudományos bizonyítékok alapján lehetetlennek tűnik, mégis bekövetkezik.

A rózsacsoda egyik változata

Kicsiny leány korában a szakács többször elpanaszolta édesapjának, hogy titokban kivette a húst az edényből, és a szegényeknek vitte. Egyszer mikor a szakács meglátta, hogy éppen kiveszi a húst az edényből és ölébe rejti, édesapjához sietett és elmondta neki. Mire amaz találkozván vele megkérdezte – Leányom, mi van az öledben? Mutasd meg. – Mire ő kitárta kötényét, amely gyönyörű rózsákkal és virágokkal volt tele, mivel Isten csodásan átváltoztatta az általa vitt húst. 

A másik hozzá fűződő legenda szerint egyszer egy leprás beteget férje ágyába fektetett. Mire a férje hazaérkezett a beteg helyett már a megfeszített Krisztust találta ágyában, ekkor értette meg felesége szeretetének, elhivatottságának mélységét.

Sajnos a házastársi boldogság rövid ideig tartott, mert Lajos hat évi házasság után elhunyt. Erzsébetnek ekkor a három gyermekével együtt el kellett hagynia az udvart. 

Ezért Lajos rokonai voltak a felelősek. Először Erzsébet és gyermekei városról városra jártak, Erzsébet fonásból tartotta el magukat. Majd Marburgba költöztek, a ferencesekhez.  Erzsébet ott hunyt el 27 éves korában.

Árpádházi Szent Erzsébet leprás beteget fürdet. forrás: Wikipedia
Árpádházi Szent Erzsébet leprás beteget fürdet. forrás: Wikipedia

Olyan csodák is történtek, amelyeket Isten őérte művelt: Feltámasztott hét halottat, meggyógyított huszonegy vakot, valamint százegy sántát, bénát, leprást, paralitikust és más súlyos beteget.Négy évvel a halála után avatta szentté IX. Gergely pápa. Tiszteletére építtették a Marburgi Székesegyházat. A feleségek, fiatal anyák népszerű védőszentje lett már a 13. században.

Szent Erzsébet halálának körülményei

Szent Erzsébet egyik szolgálóleánya, akit Erzsébetnek neveztek, elmondta, hogy vele volt, amikor halálos betegen feküdt, és egyszer egy édes hangot hallott. Mivel Szent Erzsébet a fal felé volt fordulva úgy tűnt neki, hogy az ő torkából jönne e hang. Így voltak egy darabig, majd így szólította: – Merre vagy, barátném? – S a szolgálóleány így felelt: – Ím, itt vagyok, úrnőm. – S majd azt mondta: – Ó, mily szépen énekeltél, úrnőm! – Szent Erzsébet azt mondta neki: – Hát hallottad? – Mire ő igennel felelt, s ekkor a Szent így szólt: – Egy madárka volt köztem és a fal között, aki oly édesen énekelt, hogy nem tudtam megállni, hogy ne énekeljek én is. – Mindez kevéssel halála előtt történt. 

 

Kultusza mind a mai napig erős

Szent Erzsébet tisztelete nemcsak azért terjedt el gyorsan, mert a sírjánál csodák történtek, hanem rokonszenves személyisége miatt is. Emellett példaértékű mind a mai napig az a mély házastársi szeretet, amely a férjéhez fűzte. 

Árpádházi Szent Erzsébet. forrás: Wikipedia
Árpádházi Szent Erzsébet. forrás: Wikipedia


Árpádházi Szent Erzsébet:

1. csodákat tett,

2. elhivatottan segítette a szegényeket, betegeket,

3. és a férjéhez igaz szerelem fűzte.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEP

Petőfi üzent az Európai Parlamentnek

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk nagy költőnkkel, Petőfi Sándorral, némiképp aktualizálva az ő sorait.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.