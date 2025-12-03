Árpádházi Szent Erzsébet- kötényéből rózsák nőttek

Árpádházi Szent Erzsébetet már korán, négy évesen eljegyezték Türingiai Lajossal. Utána már együtt nevelkedtek a wartburgi várban . Gyermekként jóságos és kedves volt, leendő férjét tiszta szívéből szerette, ahogyan Lajos is őt.
Árpádházi Szent Erzsébet édesanyját, Gertrúdot megölték
Édesanyját korán elvesztette. Meráni Gertrúdot, II. András magyar király feleségét az összeesküvő magyar főurak gyilkolták meg 1213-ban.
Lajos, amint lehetett, feleségül vette szíve választottját, 14 éves korában. Ez igazi szerelmi házasságnak bizonyult, a fiatalok nagyon boldogok voltak egymással.
Erzsébet összhangot tudott tartani Isten és a férje szeretete között.
Nem szerette a társadalmi igazságtalanságokat sem. Egyedül anyósa, Zsófia nem békült meg vele; férje, Lajos mindenben támogatta őt. Amikor Erzsébet házat építtetett a szegényeknek és az elesetteknek, ebben is mellette állt a férje.
Milyen csodák kötődnek Erzsébethez?
Szent Erzsébet leghíresebb csodtétele az úgynevezett rózsacsoda volt, amelynek története több változatban is fennmaradt. Van olyan verzió, amelyben Erzsébet kislány, a másikban pedig már férjes asszony. A történet szerint egy alkalommal, mikor kötényébe rejtve kenyeret vitt a szegényeknek, a férje megkérdezte, hogy mit visz. És ő azt válaszolta, hogy rózsát. Amikor meg kellett mutatnia, mi van tényleg a kötényében, a kenyerek rózsákká változtak. A szép legenda másik változata szerint nem férje, hanem sógora vonta kérdőre.
A csoda olyan esemény, amely a tapasztalataink, ismereteink és a tudományos bizonyítékok alapján lehetetlennek tűnik, mégis bekövetkezik.
A rózsacsoda egyik változata
Kicsiny leány korában a szakács többször elpanaszolta édesapjának, hogy titokban kivette a húst az edényből, és a szegényeknek vitte. Egyszer mikor a szakács meglátta, hogy éppen kiveszi a húst az edényből és ölébe rejti, édesapjához sietett és elmondta neki. Mire amaz találkozván vele megkérdezte – Leányom, mi van az öledben? Mutasd meg. – Mire ő kitárta kötényét, amely gyönyörű rózsákkal és virágokkal volt tele, mivel Isten csodásan átváltoztatta az általa vitt húst.
A másik hozzá fűződő legenda szerint egyszer egy leprás beteget férje ágyába fektetett. Mire a férje hazaérkezett a beteg helyett már a megfeszített Krisztust találta ágyában, ekkor értette meg felesége szeretetének, elhivatottságának mélységét.
Sajnos a házastársi boldogság rövid ideig tartott, mert Lajos hat évi házasság után elhunyt. Erzsébetnek ekkor a három gyermekével együtt el kellett hagynia az udvart.
Ezért Lajos rokonai voltak a felelősek. Először Erzsébet és gyermekei városról városra jártak, Erzsébet fonásból tartotta el magukat. Majd Marburgba költöztek, a ferencesekhez. Erzsébet ott hunyt el 27 éves korában.
