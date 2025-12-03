Drámai vallomást tett a magyar úszó a fantasztikus Európa-bajnoki ezüstje után

Tavaly októberig Szabó Szebasztián volt az 50 pillangó rövidpályás világcsúcstartója 21,75 másodperces idővel, amit még a 2021-es Európa-bajnokságon úszott aranyérmet érően. Azóta egyéniben elkerülték az igazán nagy sikerek Szabót, és az egyéni csúcsát már hosszú ideje nem tudta megközelíteni. Most viszont Lublinban megtette.

Szabó Szebasztián a svájci Noe Ponti mögött ezüstérmes 50 pillangón a rövidpályás Európa-bajnokságon. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Szabó Szebasztián a negyedik legjobb idővel jutott be az 50 pillangó döntőjébe kedden, a szám korábbi Eb-arany- és ezüstérmeseként, pláne egykori világcsúcstartójaként a dobogóért szállhatott harcba, de nagy kérdés volt, hogy újra meg tudja-e mutatni az erejét a legfontosabb pillanatban. A legutóbbi világversenyeken ugyanis Szabónak mindig becsúszott valami gikszer.

Ezúttal erről szó sem volt, a 29 éves úszó a rajtot jól kapta el, ami ezen a távon kulcsfontosságú, elsőnek fordult féltávnál. Végül Noe Ponti megelőzte, de a svájci az elmúlt másfél évben gyakorlatilag verhetetlen: tavaly októberben ő döntötte meg Szabó világcsúcsát, amit azóta háromszor is megjavított már. Ponti nagy hajrával, a világrekordjától elmaradva, de nagyon jó idővel, 21,54 másodperccel csapott a célba elsőként, mögötte Szabó 21,89-cel lett második, egy tizeddel megelőzve a bronzot megcsípő francia Maxime Grousset-t.

Szabó két év után először úszott 22 másodpercen belül, így szerezte meg a magyar válogatott első dobogós helyezését a lublini Eb-n.

Szabó Szebasztián már a végre gondolt, ezért is ér sokat neki az Eb-érem

Szabó Szebasztián mélyről kapaszkodott vissza, az elmúlt évek nem sikerültek jól neki, klubot is váltott, Győrből a BVSC-be igazolt, de csak most jött ki belőle újra egy olyan eredmény, ami erőt adhat neki a folytatáshoz. Az Eb-ezüst után ugyanis drámai vallomást tett: az is megfordult a fejében, hogy vége a pályafutásának.

– Az elmúlt időszakban azért ott volt a fejemben, hogy mi van akkor, ha ennek az egésznek vége... Viszont a szingapúri világbajnokság a nyáron és most ez az eredmény bebizonyította számomra, hogy még mindig itt a helyem.

A világcsúcs ugyan már nem az enyém, de a legjobbamtól egyetlen tizedre vagyok, és lehet még javulni. Nagyon örülök a 22 másodperc alatti időnek, és még Ponti sem előzött most meg hét tizeddel – értékelt Szabó Szebasztián.