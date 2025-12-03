Hihetetlen bravúr: megdőlt Hosszú Katinka, Cseh László és Gyurta Dániel közös csúcsa

Rendkívüli

Óriásit úszott a lublini rövidpályás Európa-bajnokság második napjának délelőttjén a magyar mix vegyesváltó, amely egy tizenkét éves országos rekordot döntött meg. Márpedig azt a csúcsot még a magyar úszósport legnagyobb klasszisai közé tartozó Hosszú Katinka, Cseh László és Gyurta Dániel együtt állították fel Verrasztó Evelynnel közösen. Ezt döntötte meg most alaposan, egy másodperccel Jászó Ádám, Fángli Henrietta, Szabó Szebasztián és Senánszky Petra a lublini Eb-n.

Senánszky Petra főszereplője volt a magyar mix vegyesváltó bravúrjának a lublini úszó-Eb-n Fotó: Istvan Derencsenyi
Szárnyalnak a magyar váltók a rövid pályás Európa-bajnokságon. Az Eb keddi nyitónapján a női 4×50 méteres gyorsváltó úszott országos csúcsot , szerdán pedig már a délelőtti előfutamokban megszületett az újabb magyar rekord, ezúttal a 4×50 méteres mix vegyesváltó jóvoltából. Ez pedig nagy dolog, hiszen egy tizenkét éve fennálló csúcsot döntöttek meg, amelyet még Hosszú Katinka, Cseh László, Gyurta Dániel és Verrasztó Evelyn közösen állítottak fel.

Szabó Szebasztián pillangón segítette a Hosszú Katinka, Cseh László, Gyurta Dániel és Verrasztó Evelyn országos csúcsát megdöntő mix vegyesváltót a lublini Európa-bajnokságon
Szabó Szebasztián pillangón segítette a Hosszú Katinka, Cseh László, Gyurta Dániel és Verrasztó Evelyn országos csúcsát megdöntő mix vegyesváltót a lublini Európa-bajnokságon Fotó: Istvan Derencsenyi / European Aquatics

A két-két női és férfi versenyzőből álló mix vegyesváltó magyar felállása a következő volt: Jászó Ádám háton, Fángli Henrietta mellen, Szabó Szebasztián pillangón, Senánszky Petra gyorson úszott. Az eredményük 1:38,86 perc lett, ami kereken egy másodperccel jobb, mint az eddigi magyar országos csúcs volt. A magyar váltó a negyedik helyen jutott be a ma esti döntőbe.

Hosszú Katinka, Cseh László és Gyurta Dániel közös csúcsa dőlt meg

Pontosan tizenkét évvel ezelőtt, a 2013 decemberében megrendezett rövid pályás Európa-bajnokságon a dániai Herningben Cseh László háton, Gyurta Dániel mellen, Hosszú Katinka pillangón, Verrasztó Evelyn gyorson hozta össze az 1:39,86 perces rekordot, ami azóta megdönthetetlen volt, egészen mostanáig.

A felsorolt klasszisok közül Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok, Gyurta Dániel is olimpiai bajnok, Cseh László kétszeres világbajnok, mindhárman a magyar úszósport történetének legnagyobb alakjai közé tartoznak, és Verrasztó Evelyn is többszörös Európa-bajnok, tehát az egy bombaerős váltó volt.

A mostani sikerben kulcsszerepe van az erdélyi Fángli Henriettának, akinek köszönhetően újra van a nemzetközi mezőnyben is versenyképes magyar mellúszó, így újra van élet a vegyesváltókban.

– Váltóban mindig jobban teljesítek, nemcsak magamnak úszok, hanem a csapatnak is, és ez extra erőt ad. Nagyon boldog vagyok a továbbjutás miatt – értékelt Fángli az M4 Sportnak.

Este döntőt úsznak az új csúcstartók a lublini Európa-bajnokságon

Senánszky Petra a kedden országos csúcsot repesztő női 4×50 méteres gyorsváltónak is tagja volt, most pedig még többet akar a vegyesváltótól, amely tehát a negyedik idővel döntős a 19 órakor kezdődő esti programban.

– Álmodni nem álmodunk semmiről, de egy még jobb időt szeretnénk este – nyilatkozta az uszonyos úszásban világklasszis Senánszky.

A még jobb idő pedig egy álomszerű éremmel is párosulhat akár.

A szerda délelőtti programban a továbbjutás női 200 gyorson Ábrahám Minnának az első (1:53,51), Pádár Nikolettnek a második (1:54,18) idővel sikerült az esti középdöntőbe. Utóbbitól mindössze 11 századdal maradt el az egyéni csúcsot (1:54,29) úszó Ugrai Panna, aki a negyedik volt a rangsorban, de a szabályok értelmében nem folytathatja, mert egy nemzetből csak ketten juthatnak tovább.

A legjobb idővel jutott tovább a döntőbe 1500 gyorson az országos csúcs közelében úszó Sárkány Zalán és mögötte az összetett negyedik helyén Betlehem Dávid is, de ők csak csütörtökön folytatják a szereplésüket a szám fináléjában.

 

