Hihetetlen bravúr: megdőlt Hosszú Katinka, Cseh László és Gyurta Dániel közös csúcsa

Szárnyalnak a magyar váltók a rövid pályás Európa-bajnokságon. Az Eb keddi nyitónapján a női 4×50 méteres gyorsváltó úszott országos csúcsot , szerdán pedig már a délelőtti előfutamokban megszületett az újabb magyar rekord, ezúttal a 4×50 méteres mix vegyesváltó jóvoltából. Ez pedig nagy dolog, hiszen egy tizenkét éve fennálló csúcsot döntöttek meg, amelyet még Hosszú Katinka, Cseh László, Gyurta Dániel és Verrasztó Evelyn közösen állítottak fel.
A két-két női és férfi versenyzőből álló mix vegyesváltó magyar felállása a következő volt: Jászó Ádám háton, Fángli Henrietta mellen, Szabó Szebasztián pillangón, Senánszky Petra gyorson úszott. Az eredményük 1:38,86 perc lett, ami kereken egy másodperccel jobb, mint az eddigi magyar országos csúcs volt. A magyar váltó a negyedik helyen jutott be a ma esti döntőbe.
Hosszú Katinka, Cseh László és Gyurta Dániel közös csúcsa dőlt meg
Pontosan tizenkét évvel ezelőtt, a 2013 decemberében megrendezett rövid pályás Európa-bajnokságon a dániai Herningben Cseh László háton, Gyurta Dániel mellen, Hosszú Katinka pillangón, Verrasztó Evelyn gyorson hozta össze az 1:39,86 perces rekordot, ami azóta megdönthetetlen volt, egészen mostanáig.
A felsorolt klasszisok közül Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok, Gyurta Dániel is olimpiai bajnok, Cseh László kétszeres világbajnok, mindhárman a magyar úszósport történetének legnagyobb alakjai közé tartoznak, és Verrasztó Evelyn is többszörös Európa-bajnok, tehát az egy bombaerős váltó volt.
A mostani sikerben kulcsszerepe van az erdélyi Fángli Henriettának, akinek köszönhetően újra van a nemzetközi mezőnyben is versenyképes magyar mellúszó, így újra van élet a vegyesváltókban.
– Váltóban mindig jobban teljesítek, nemcsak magamnak úszok, hanem a csapatnak is, és ez extra erőt ad. Nagyon boldog vagyok a továbbjutás miatt – értékelt Fángli az M4 Sportnak.
Este döntőt úsznak az új csúcstartók a lublini Európa-bajnokságon
Senánszky Petra a kedden országos csúcsot repesztő női 4×50 méteres gyorsváltónak is tagja volt, most pedig még többet akar a vegyesváltótól, amely tehát a negyedik idővel döntős a 19 órakor kezdődő esti programban.
– Álmodni nem álmodunk semmiről, de egy még jobb időt szeretnénk este – nyilatkozta az uszonyos úszásban világklasszis Senánszky.
A még jobb idő pedig egy álomszerű éremmel is párosulhat akár.
