Ezért tiltották el Kós Hubertet az Európa-bajnokságtól, klasszisunk nagyon hiányzik

Kedden kezdődött Lublinban a rövid pályás úszó Európa-bajnokság, és az első napon három számban is döntőbe jutottak a magyarok , az első éremre azonban még várnunk kell. Ez ma szinte biztosan meg is lehetne, ha… Szerda este rendezik ugyanis a férfi 200 hát döntőjét, amely számnak történetesen rövid pályán október óta Kós Hubert a világcsúcstartója és egyben a regnáló világbajnoka is. Csakhogy olimpiai bajnok klasszisunkat Bob Bowman nem engedte el az Eb-re.

Kós Hubert nem indulhatott az Európa-bajnokságon, helyette Amerikában versenyez Fotó: MERT ALPER DERVAAY / ANADOLU

A Texasi Egyetem csapata, amelyben Kós Hubert is úszik, már a jövő év eleji NCAA-bajnoki címvédésre készül gőzerővel, ami Bowman számára fontos ügy, ezért a legjobb úszóit nem engedte el az Európa-bajnokságra sem. Míg a már ugyancsak Texasban készülő Pádár Nikolett hazautazhatott az Eb-re, addig ez Kós Hubertnek nem volt engedélyezve, őt Bowman maga mellett tartotta, és a héten az amerikai US Openen veti be, amely a rövid pályás Európa-bajnoksággal szemben ötven méteres medencében zajlik.

A magyar úszósport jelenlegi első számú csillaga az elmúlt hetekben kemény magaslati edzőtáborban vett részt Bowman irányításával Coloradóban, most pedig a szerdán, azaz ma kezdődő és szombatig tartó US Openen versenyez Austinban az Európa-bajnokság helyett.

Kós Hubert nem az egyetlen, akit Bowman nem engedett el az Európa-bajnokságra

Nem Kós Hubert az egyetlen, aki így járt, Bowman a franciák négyszeres olimpiai bajnok klasszisát, Léon Marchand-t sem engedte el az Eb-re, ő is a US Openen úszik. Ahogy a texasi szupercsapatból a jelenkor legnagyobb női úszóklasszisa, Summer McIntosh is, bár neki kanadaiként az Eb nyilván nem is lenne opció.

Egyébként a US Openen igazi sztárparádé lesz, hiszen az említettek mellett olyan olimpiai bajnok és/vagy világcsúcstartó sztárok indulnak még Austinban, mint Kate Douglass, Bobby Finke, Gretchen Walsh és Regan Smith.

Ami Kós Hubertet illeti, őt Bowman összesen hat számban, 50, 100 és 200 háton, 100 és 200 pillangón, valamint 200 vegyesen is benevezte az austini versenyre. Kós lényegében ugyanezen számok mindegyikében az éremért harcolhatott volna a rövid pályás Eb-n – ennyivel biztosan szegényebb lesz a magyar termés Lublinban.