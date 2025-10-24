Kós Hubertreakciógratulációkvilágrekord

Kós Hubert hatalmas titkot árult el a világcsúcsáról

Kós Hubert szerint több tényező is hozzájárult ahhoz, hogy világcsúcsot úszott 200 méter háton a rövid pályás világkupa-sorozat harmadik, torontói állomásán. Az olimpiai bajnok magyar versenyző szerint az olasz Thomas Ceccon motiválta azzal, hogy mindenáron meg akarta törni a győzelmi sorozatát, másrészt a tavalyi olimpiával ellentétben idén hosszabb pihenőt tartott, ezért mentálisan feltöltődött. Kós Hubertnek Mitchell Larkin gratulált, akinek tízéves csúcsát átadta a múltnak. Az is kiderült, mit mondott Kós világhírű edzője, Bob Bowman.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 24. 18:23
Kós Hubert Budapest, 2025. szeptember 9. Kós Hubert olimpiai, valamint kétszeres világ- és Európa-bajnok úszó edz a BVSC Szőnyi úti uszodájában 2025. szeptember 9-én. Ezen a napon BVSC-Zugló sajtótájékoztatót tartott az uszodában. MTI/Szigetváry Zsolt
Kós Hubertet már világcsúcstartóként tartják számon Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kós Hubert megállíthatatlan, vezeti a férfiak között a világkupa összetett versenyét, s immár megúszta első felnőtt világrekordját is. Mint megírtuk, a 22 éves magyar versenyző 1:45.12 perces eredménnyel diadalmaskodott, ezzel több mint fél másodperccel megjavította az ausztrál Mitchell Larkin tízéves, a sportágban már-már őskövületnek számító csúcsát. 

Kós Hubert
Kós Hubertet megkoronázták Torontóban, az ellenfeleket és az órát is legyőzte (Fotó: World Aquatics)

Kós Hubert felfedte lapjait

Maga Mitchell Larkin volt az első, aki gratulált a rekordját felülíró Kós Hubertnek.

– Nem evilági úszás, gratulálok Kós Hubi! – vette észre a World Aquatics Instagram-oldalán a sportszerű a kommentet a Magyar Úszó Szövetség, amely azt is megtudta, mit szólt magyar úszója elképesztő teljesítményéhez a dicséretekkel csínján bánó Bob Bowman. A nagymedencében 200 háton olimpiai  és kétszeres világbajnok Kós Hubert edzője a Texas egyetemen nem más, mint Bob Bowman, aki a legendás, 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelps felkészítője is volt. 

– A döntők előtt épp mondtam valakinek, azért kellene közel úszni a világcsúcshoz, vagy megjavítani, mert akkor Bob (Bowman) talán nem szúr le. És végül is ez történt, mert azt üzente: »Great swim, congrats «. (Remek úszás, gratulálok.) Nem vitte túlzásba, de tőle egy ilyen többet ér, mint a korona, amit a fejemre tettek.

 Egyébként a parton utána azt mondtam, úgy éreztem, lehet 1:45 és 1:50 között, de igazából 1:45 és 47 közé lőttem be magam, és állítom, a múlt heti 1:47 sem volt könnyebb úszás ennél – idézi a MÚSZ Kós Hubertet, aki még egy fontos háttér-információt megosztott.

– Most azért lett meg a rekord, mert megjött (Thomas) Ceccon, és mindenáron meg akarta törni a sorozatomat. 

Bekezdett, így én is ki tudtam lőni az első százon, egy másodperccel úsztam gyorsabban az első felét, mint decemberben a világbajnokságon. És higgyétek el, nem csak a szokásos szöveg, tényleg tudom, hogy ebben van még, mert a harmadik ötven, meg pláne az utolsó az erős kezdés miatt halványabbra sikerült, szóval ezen bőven lehet javítani.

A kevesebb néha több

Persze az olasz úszó „fenyegetése”, mint Milák Kristóf első világrekordjánál 2019-ben 200 pillangón a Chad Le Clos általi nyúl szerepe, csak egy fontos tényező, motiváció. Kós Hubert már korábban is beszélt arról, mennyire fontos, hogy idén hosszabb pihenőt kapott az augusztusi világbajnokság után. Emlékezetes, hogy a fiatal magyar úszó a párizsi olimpiai bajnoki címe után alig pihent 2024-ben, ezúttal több időt kapott a regenerálódásra. Lapunknak szeptember elején azt mondta, bár újra nagymedencés világbajnok lett 200 háton, mentálisan elfáradt

Szükség volt arra az egy hónapra nyáron, amíg kikapcsolódtam, így nem kellett több, mint pár hét komolyabb edzés, és már így is képes voltam erre a világcsúcsra. Azt gondolom így, okosan, apróbb szüneteket kell tartania egy élsportolónak, a több hónap nem feltétlenül működik.

Nálam ez így nagyon bejött, mentálisan nagyon jó állapotban vagyok, talán látszik is, mennyire boldogan úszom, élvezem a versenyzést – mondta a magyar szövetség hivatalos oldalának az újdonsült világcsúcstartó, aki 200 háton mindhárom állomáson győzött, s összetettben is vezeti a világkupa-sorozat tabelláját.

Kós Hubert a világrekord mámorában 50 háton a legjobb idővel jutott a döntőbe, emellett szintén szombaton, 100 háton is szeretné folytatni veretlenségi sorozatát...

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBékemenet

A Békemenet a nemzeti tábor látványos győzelme volt

Bánó Attila avatarja

Brüsszel célja világos: a háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.