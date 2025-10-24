Kós Hubert hatalmas titkot árult el a világcsúcsáról

Kós Hubert megállíthatatlan, vezeti a férfiak között a világkupa összetett versenyét, s immár megúszta első felnőtt világrekordját is. Mint megírtuk, a 22 éves magyar versenyző 1:45.12 perces eredménnyel diadalmaskodott, ezzel több mint fél másodperccel megjavította az ausztrál Mitchell Larkin tízéves, a sportágban már-már őskövületnek számító csúcsát.

Kós Hubertet megkoronázták Torontóban, az ellenfeleket és az órát is legyőzte (Fotó: World Aquatics)

Kós Hubert felfedte lapjait

Maga Mitchell Larkin volt az első, aki gratulált a rekordját felülíró Kós Hubertnek.

– Nem evilági úszás, gratulálok Kós Hubi! – vette észre a World Aquatics Instagram-oldalán a sportszerű a kommentet a Magyar Úszó Szövetség, amely azt is megtudta, mit szólt magyar úszója elképesztő teljesítményéhez a dicséretekkel csínján bánó Bob Bowman. A nagymedencében 200 háton olimpiai és kétszeres világbajnok Kós Hubert edzője a Texas egyetemen nem más, mint Bob Bowman, aki a legendás, 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelps felkészítője is volt.

– A döntők előtt épp mondtam valakinek, azért kellene közel úszni a világcsúcshoz, vagy megjavítani, mert akkor Bob (Bowman) talán nem szúr le. És végül is ez történt, mert azt üzente: »Great swim, congrats «. (Remek úszás, gratulálok.) Nem vitte túlzásba, de tőle egy ilyen többet ér, mint a korona, amit a fejemre tettek.

Egyébként a parton utána azt mondtam, úgy éreztem, lehet 1:45 és 1:50 között, de igazából 1:45 és 47 közé lőttem be magam, és állítom, a múlt heti 1:47 sem volt könnyebb úszás ennél – idézi a MÚSZ Kós Hubertet, aki még egy fontos háttér-információt megosztott.

– Most azért lett meg a rekord, mert megjött (Thomas) Ceccon, és mindenáron meg akarta törni a sorozatomat.

Bekezdett, így én is ki tudtam lőni az első százon, egy másodperccel úsztam gyorsabban az első felét, mint decemberben a világbajnokságon. És higgyétek el, nem csak a szokásos szöveg, tényleg tudom, hogy ebben van még, mert a harmadik ötven, meg pláne az utolsó az erős kezdés miatt halványabbra sikerült, szóval ezen bőven lehet javítani.

A kevesebb néha több

Persze az olasz úszó „fenyegetése”, mint Milák Kristóf első világrekordjánál 2019-ben 200 pillangón a Chad Le Clos általi nyúl szerepe, csak egy fontos tényező, motiváció. Kós Hubert már korábban is beszélt arról, mennyire fontos, hogy idén hosszabb pihenőt kapott az augusztusi világbajnokság után. Emlékezetes, hogy a fiatal magyar úszó a párizsi olimpiai bajnoki címe után alig pihent 2024-ben, ezúttal több időt kapott a regenerálódásra. Lapunknak szeptember elején azt mondta, bár újra nagymedencés világbajnok lett 200 háton, mentálisan elfáradt.

Szükség volt arra az egy hónapra nyáron, amíg kikapcsolódtam, így nem kellett több, mint pár hét komolyabb edzés, és már így is képes voltam erre a világcsúcsra. Azt gondolom így, okosan, apróbb szüneteket kell tartania egy élsportolónak, a több hónap nem feltétlenül működik.

Nálam ez így nagyon bejött, mentálisan nagyon jó állapotban vagyok, talán látszik is, mennyire boldogan úszom, élvezem a versenyzést – mondta a magyar szövetség hivatalos oldalának az újdonsült világcsúcstartó, aki 200 háton mindhárom állomáson győzött, s összetettben is vezeti a világkupa-sorozat tabelláját.