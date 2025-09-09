Kós Hubertbob bowmanBVSCúszás

Olimpiai bajnokunk elhagyja Magyarországot, világhírű edzője tovább hajszolja + videó

Visszatér az Amerikai Egyesült Államokba az olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar úszó. Kós Hubert a számára arany- és bronzérmet hozó, augusztus elején véget ért világbajnokság után végre pihenhetett. A BVSC–Zugló 22 éves kiválósága élménybeszámolót tartott klubja bázisán, ahol lapunk kérdésére elmondta, milyen állapotban van. A texasi egyetemen a korábban Michael Phelpset felkészítő Bob Bowmannel közös céljairól is beszélt, nem titkoltan a 200 hát világcsúcsára törnek. Kós Hubert elárulta, mivel elégedetlen az úszásával kapcsolatban.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 09. 16:31
Kós Hubert Szingapúr, 2025. augusztus 1. A győztes Kós Hubert a férfi 200 méteres hátúszás döntője után a szingapúri vizes világbajnokságon a World Aquatics Arénában 2025. augusztus 1-jén. Kós Hubert Európa-csúccsal aranyérmet nyert. MTI/Illyés Tibor
Kós Hubert már előre tekint, és visszatér Bob Bowmanhez Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar újságírók társaságában nézte meg ismét a szingapúri világbajnokságon 200 méter háton aratott győzelmét a 22 éves úszó. Az Egyesült Államokban tanuló és készülő Kós Hubert hetek óta itthon van, a zuglóiakkal edz, és már készül vissza Bob Bowman csapatához.

Kós Hubert
Egyelőre itthon készül Kós Hubert (balra), aki Szatmáry Kristóf klubelnökkel és Nagy Péter szakosztályvezetővel tartott sajtótájékoztatót. Fotó: P. Fülöp Gábor

Mindig nagyon jó újra megnézni az ilyen felvételeket. Az ilyen pillanatokért dolgozunk.

– Elég bosszantó, hogy az első százötven méter megvolt, de az utolsó ötvenen megint meghaltam. Kár, hogy egész évben dolgozik valaki, és csak egy másodpercet javít. Jó lenne többet. Remélem, egyszer az utolsó hosszt is meg tudom majd csinálni, ahogy szeretném. Jó úton haladunk – tartott élménybeszámolót a BVSC–Zugló Szőnyi úti bázisán Kós Hubert. Elárulta, hogy a háton szerzett világbajnoki címnél többet jelentett neki a 200 vegyesen elért bronzérme, ami a kedvenc pillanata volt a szingapúri vb-n. Az őt megelőző két úszó, a párizsi olimpián taroló Léon Marchand, valamint Shaine Casas ugyanis csapattársai és barátai is. A BVSC-t 2023 óta erősítő, a klubnak hálás úszó a következő évek céljairól is beszélt.

– Azt mondják a szakemberek, hogy 2027-ben és 2028-ban leszek életem legjobb formájában. Reméljük, így is lesz. 

Most két dolog motivál nagyon: az első a 100 hát, ami még mindig nem sikerült, pedig egész évben arról beszéltem, hogy abban akarok érmes lenni, 200 háton pedig most már eléggé közel vagyok a világrekordhoz.

– Tudom, hogy a Bob is ezt akarja, hogy megússzam. Azon akarok dolgozni, hogy az említett utolsó ötven méterem is sikerüljön úgy, hogy esetleg egy nap majd a világcsúcs is meglegyen.

Kós Hubert feltöltődött

Kós Hubert edzője a Texas egyetemen nem más, mint Bob Bowman, aki a legendás, 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelps felkészítője is volt. Emlékezetes, hogy a fiatal magyar úszó a párizsi olimpiai bajnoki címe után alig pihent 2024-ben, ezúttal több időt kapott a regenerálódásra.

Mentálisan picikét elfáradtam a világbajnokságon.

– Az az igazság, hogy sokat pihentem, de attól még a vízben voltam. Ugyanis imádom a vizet, és amikor elmentünk nyaralni, végig benne voltam. Nem tudtam kikerülni. Már annyira feltöltődtem lelkileg, hogy várom, végre visszamehessek, és lássam csapattársaimat, beleálljak a kemény munkába. Az elmúlt három hétben itthon edzettem, persze közel sem azonos szinten, mint amilyenen kint szoktunk. Ideje, hogy visszamenjek, és visszatérjek a munkába – adta ki a jelszót Kós, aki lapunk kérdésére elmondta, tart-e attól, hogy amerikai edzőjénél hátrányba kerül.

– Bob megengedte, hogy kihagyjak néhány hetet. Augusztus 3-án ért véget számomra a világbajnokság, 26-án már úsztam. Huszonhárom nap kihagyás, tizenhárommal több, mint tavaly volt. 

Éreztem a vízben, amikor visszatértem, hogy nincs elveszve semmi, a technika és a gyorsaság is megvan.

– Picikét az állóképesség ment el, kiderül, a jövő héten mennyire hozza vissza – mondta nevetve, talán a világhírű edző hírhedten kemény edzéseire utalva Kós Hubert. 

Októberben világkupákon versenyez legközelebb az első számú magyar úszóvá előlépett sportember. Jövőre Európa-bajnokság, 2027-ben a budapesti világbajnokság vár rá. És az egyre nagyobb népszerűség, ezúttal is aláírást kért tőle egy BVSC-s gyerek. Hiába, Kós Hubert példakép lett.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Csépányi Balázs avatarja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.