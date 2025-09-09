Olimpiai bajnokunk elhagyja Magyarországot, világhírű edzője tovább hajszolja + videó

Magyar újságírók társaságában nézte meg ismét a szingapúri világbajnokságon 200 méter háton aratott győzelmét a 22 éves úszó. Az Egyesült Államokban tanuló és készülő Kós Hubert hetek óta itthon van, a zuglóiakkal edz, és már készül vissza Bob Bowman csapatához.

Egyelőre itthon készül Kós Hubert (balra), aki Szatmáry Kristóf klubelnökkel és Nagy Péter szakosztályvezetővel tartott sajtótájékoztatót. Fotó: P. Fülöp Gábor

Mindig nagyon jó újra megnézni az ilyen felvételeket. Az ilyen pillanatokért dolgozunk.

– Elég bosszantó, hogy az első százötven méter megvolt, de az utolsó ötvenen megint meghaltam. Kár, hogy egész évben dolgozik valaki, és csak egy másodpercet javít. Jó lenne többet. Remélem, egyszer az utolsó hosszt is meg tudom majd csinálni, ahogy szeretném. Jó úton haladunk – tartott élménybeszámolót a BVSC–Zugló Szőnyi úti bázisán Kós Hubert. Elárulta, hogy a háton szerzett világbajnoki címnél többet jelentett neki a 200 vegyesen elért bronzérme, ami a kedvenc pillanata volt a szingapúri vb-n. Az őt megelőző két úszó, a párizsi olimpián taroló Léon Marchand, valamint Shaine Casas ugyanis csapattársai és barátai is. A BVSC-t 2023 óta erősítő, a klubnak hálás úszó a következő évek céljairól is beszélt.

– Azt mondják a szakemberek, hogy 2027-ben és 2028-ban leszek életem legjobb formájában. Reméljük, így is lesz.

Most két dolog motivál nagyon: az első a 100 hát, ami még mindig nem sikerült, pedig egész évben arról beszéltem, hogy abban akarok érmes lenni, 200 háton pedig most már eléggé közel vagyok a világrekordhoz.

– Tudom, hogy a Bob is ezt akarja, hogy megússzam. Azon akarok dolgozni, hogy az említett utolsó ötven méterem is sikerüljön úgy, hogy esetleg egy nap majd a világcsúcs is meglegyen.

Kós Hubert feltöltődött

Kós Hubert edzője a Texas egyetemen nem más, mint Bob Bowman, aki a legendás, 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelps felkészítője is volt. Emlékezetes, hogy a fiatal magyar úszó a párizsi olimpiai bajnoki címe után alig pihent 2024-ben, ezúttal több időt kapott a regenerálódásra.

Mentálisan picikét elfáradtam a világbajnokságon.

– Az az igazság, hogy sokat pihentem, de attól még a vízben voltam. Ugyanis imádom a vizet, és amikor elmentünk nyaralni, végig benne voltam. Nem tudtam kikerülni. Már annyira feltöltődtem lelkileg, hogy várom, végre visszamehessek, és lássam csapattársaimat, beleálljak a kemény munkába. Az elmúlt három hétben itthon edzettem, persze közel sem azonos szinten, mint amilyenen kint szoktunk. Ideje, hogy visszamenjek, és visszatérjek a munkába – adta ki a jelszót Kós, aki lapunk kérdésére elmondta, tart-e attól, hogy amerikai edzőjénél hátrányba kerül.