Kós Hubert megkóstolta, majd be is nyelte a világot, mutatjuk a szenzációt + videó

Új magyar világcsúcs született 200 méteres hátúszásban a rövidpályás világkupa-sorozat harmadik, torontói állomásának nyitónapján. A 22 éves olimpiai bajnok, Kós Hubert több mint fél másodperccel megjavította az ausztrál Mitchell Larkin tízéves világrekordját. A magyar klasszis később 100 méter vegyesen is új országos csúcsot úszott.

2025. 10. 24. 6:38
Fotó: MERT ALPER DERVIS
Kós Hubert a legutóbbi vk-állomáson azt nyilatkozta, lehet hogy most "meg lehet kóstolni" a világrekordot, a táv első felében nem feltétlenül lehetett erre számítani, száz méter után ugyanis nagyjából három tizeddel volt elmaradva Larkin 2015-ös idejétől. A második százon aztán gyakorlatilag állva hagyta a világcsúcsot jelző képzeletbeli vonalat is, és óriási idővel diadalmaskodott.

Kós Hubert elképesztően jól úszott a rövidpályás úszó világkupa-sorozat 200 méteres számában.
Kós Hubert elképesztően jól úszott a rövidpályás úszó világkupa-sorozat 200 méteres számában. Fotó: CHRIS TANOUYE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kós Hubert a világrekord mellé országos csúcsot is úszott

A 22 éves magyar versenyző 1:45.12 perces eredménnyel diadalmaskodott, ezzel több mint fél másodperccel megjavította az ausztrál Mitchell Larkin tízéves, 1:45.63-as világrekordját. 

A szám világbajnoka, nagymedencés olimpiai bajnoka karrierje első felnőtt világcsúcsát jegyezte. 

Kós - aki mindhárom vk- állomáson megnyerte ezt a számot, azaz begyűjtötte a tripla koronát - a második aktív magyar világcsúcstartó, jelenleg Milák Kristóf 200 méter pillangós ideje minden idők legjobbja még.

Kós a nap zárószámában 100 méter vegyesen is érdekelt volt a döntőben, itt a legutóbbi állomáson, egy héttel ezelőtt felállított 50.99-es országos csúcsát adta át a múltnak, 50.56-tal másodikként csapott célba. Férfi 100 méter pillangón is világcsúcs született, a hazai közönség előtt szereplő Josh Liendo 47.68 másodperccel győzött, megdöntve ezzel a svájci Noé Pontinak a tavaly a Duna Arénában felállított 47.71-es rekordját.

 

