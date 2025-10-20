Milák riválisa vadászik Kós Hubertre, aki már most a világcsúcsot akarja

Azok után, hogy Kós Hubert a világkupa első állomásán, Carmelben 50, 100 és 200 méteres hátúszásban is győzött, ugyanezt megismételte a sorozat második fordulójában, Westmontban is az elmúlt hétvégén. Sőt, csakhogy teljes legyen a „copy-paste”, Kós 100 vegyesen is ugyanúgy bronzérmet szerzett. Így aztán az összetett pontverseny élén a helyzet változatlan: továbbra is olimpiai bajnokunk hátát nézi a mezőny.

Kós Hubert Wesmontban is tarolt hátúszásban, uralja a világkupát (Fotó: Getty Images via AFP/Patrick McDermott)

Kós Hubert a westmonti viadal utolsó napján, vasárnap (magyar idő szerint éjjel) 100 háton alaposan kitett magáért, 12 század híján egy másodperccel kalapálta el a riválisokat, ami főleg rövid pályán óriási különbség. Kós ráadásul új világkupa-csúcsot repesztett, egyben a saját országos rekordját (48.79) is megdöntötte egy századdal (48,78).

Kós Hubert: jöhet a világcsúcs?

Az önmagával mindig elégedetlen Kós Hubert ezek után elmondta, hogy Westmontban a győzelem ellenére 50 és 200 háton sem teljesített jól, na de 100-on végre igen. És azt is belengette, hogy a világkupa jövő szerdától péntekig tartó torontói zárásán a világcsúcsot is célba veheti.

– Elég nehéz volt, kicsit hosszabbnak éreztem ezt a százat, mint egy héttel ezelőtt. De imádok versenyezni, pláne ezekkel a srácokkal, és talán lefközelebb a világcsúcsra is rá lehet nézni. Az ötven és a kétszáz annyira nem tetszett időeredményben, jövő héten meglátjuk, mi sülhet ki ebből – összegzett Kós Hubert.

Jegyezzük fel: a 100 hát rövid pályás világcsúcsát jelenleg az amerikai Coleman Stewart tartja 48,33 másodperccel 2021 óta.

Milák Kristóf riválisa lehet veszélyes rá

Mint említettük, a világkupa-sorozat harmadik, egyben utolsó állomására jövő héten Torontóan kerül sor. Az összetett pontversenyt jelenleg Kós Hubert vezeti, méghozzá Ilya Kharun előtt, aki történetesen Milák Kristóf egyik legnagyobb riválisa pillangóúszásban. A kanadai úszó hazai pályán próbálhatja meg Kóst letaszítani az élről a világkupa-sorozat fináléjában. A magyar klasszis egyébként Westmontban második lett összetettben Shaine Casas mögött és Kharun előtt.