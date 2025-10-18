Kós Hubert mindenkit megvert, egy hét után ismét országos csúcsot úszott

Úgy tűnik, Kós Hubertnek nagyon jót tett a pár hét pihenő a szingapúri úszó-világbajnokság után. Azután, hogy olimpiai bajnokunk a nyáron 200 háton arany-, 200 vegyesen bronzérmet szerzett, edzője, Bob Bowman adott neki egy kis szabadságot az őszi nagyüzem beindulása előtt. A rövid pályás világkupa-sorozat első fordulóját megnyerte Carmelben – 50, 100 és 200 háton első lett, míg 100 vegyesen a harmadik.

Kós Hubert ott folytatta, ahol egy hete abbahagyta a világkupa-sorozat második fordulójában Fotó: MANAN VATSYAYANA / AFP

Kós Hubert a kedvenc számában legyőzhetetlen

Magyar idő szerint szombat hajnalban már a második, a Chichago melletti westmonti állomáson volt érdekelt Kós Hubert. A 22 éves versenyző az első nap két számban úszott: 200 háton és 100 vegyesen.

Előbbit ismét megnyerte, Kós egy hete 1:46.84 perces idővel csapott a célba, most ettől kicsit elmaradt, de az 1:47.51-es idejével is nyert. Kós végig uralta a finálét, már az első forduló után az első helyen volt.

Az újabb aranyérem után így értékelt Kós Hubert: – Túl vagyok egy kis pihenőn, de újra nekivágtam és nagyon örülök, hogy sikerült ismét nyernem. Folytatjuk, meglátjuk, hogyan alakul a többi!

Férfi 200 m hát

Kós Hubert 1:47.51 Thomas Ceccon 1:48.76 Alexandre Desangles 1:51.17

Tovább javította országos csúcsát Kós

A magyar úszó aztán erre rárakott még egy lapáttal a 100 vegyes döntőjében. Kós ismét a harmadik lett ebben a számban, de javított az egy hete úszott idején (51.29) – ami egyébként akkor még új országos csúcs volt, de ez már csak a múlt.

A program utolsó számában Kós bement 51 másodperc alá, 50.99-es úszása természetesen új országos csúcs. Hihetetlen, de a rövid pályás 100 vegyes idejét egy hét leforgása alatt háromszor is megjavította.

Itt tekinthető meg Kós Hubert úszása 100 vegyesen.

Férfi 100 m vegyes

Shane Casas 50.45 Noe Ponti 50.73. Kós Hubert 50.99

A westmonti állomáson Kós mellett további két magyar volt érdekelt, Ábrahám Minna 4:03.44-es idejével, óriási egyéni csúccsal megnyerte a (helyi idő szerint) péntek délelőtti etapot 400 gyorson, de a döntőbe jutáshoz ez sem volt elég, így a kilencedik helyen zárt. A finálét egyébként az amerikai Lani Pallister óriási versenycsúccsal, 3:52.42-vel nyerte meg. A másik magyar, Sárkány Zalán 400 gyorson a futamában ötödik lett, összetettben a hatodik.