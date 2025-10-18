Kós Hubertrövid pályás úszó világkupaúszás

Kós Hubert mindenkit megvert, egy hét után ismét országos csúcsot úszott

Kós Hubert magyar idő szerint szombat hajnalban 200 háton az első, míg 100 vegyesen új országos csúccsal a harmadik lett az úszók rövid pályás világkupa-sorozatának második, westmonti állomásán. A Chichago mellett rendezett viadal első napján Kós Hubert 100 vegyesen a bűvös, 51 másodperc alá is bekerült.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 7:45
Kós Hubert egy aranyéremmel és bronzéremmel kezdett a westmonti világkupa-állomáson
Kós Hubert egy aranyéremmel és bronzéremmel kezdett a westmonti világkupa-állomáson Fotó: MANAN VATSYAYANA Forrás: AFP
Úgy tűnik, Kós Hubertnek nagyon jót tett a pár hét pihenő a szingapúri úszó-világbajnokság után. Azután, hogy olimpiai bajnokunk a nyáron 200 háton arany-, 200 vegyesen bronzérmet szerzett, edzője, Bob Bowman adott neki egy kis szabadságot az őszi nagyüzem beindulása előtt. A rövid pályás világkupa-sorozat első fordulóját megnyerte Carmelben – 50, 100 és 200 háton első lett, míg 100 vegyesen a harmadik.

Kós Hubert ott folytatta, ahol egy hete abbahagyta a világkupa-sorozat második fordulójában
Kós Hubert ott folytatta, ahol egy hete abbahagyta a világkupa-sorozat második fordulójában  Fotó: MANAN VATSYAYANA / AFP

Kós Hubert a kedvenc számában legyőzhetetlen

Magyar idő szerint szombat hajnalban már a második, a Chichago melletti westmonti állomáson volt érdekelt Kós Hubert. A 22 éves versenyző az első nap két számban úszott: 200 háton és 100 vegyesen.

Előbbit ismét megnyerte, Kós egy hete 1:46.84 perces idővel csapott a célba, most ettől kicsit elmaradt, de az 1:47.51-es idejével is nyert. Kós végig uralta a finálét, már az első forduló után az első helyen volt.

Az újabb aranyérem után így értékelt Kós Hubert: – Túl vagyok egy kis pihenőn, de újra nekivágtam és nagyon örülök, hogy sikerült ismét nyernem. Folytatjuk, meglátjuk, hogyan alakul a többi!

Férfi 200 m hát

  1. Kós Hubert 1:47.51
  2. Thomas Ceccon 1:48.76
  3. Alexandre Desangles 1:51.17

Tovább javította országos csúcsát Kós 

A magyar úszó aztán erre rárakott még egy lapáttal a 100 vegyes döntőjében. Kós ismét a harmadik lett ebben a számban, de javított az egy hete úszott idején (51.29) – ami egyébként akkor még új országos csúcs volt, de ez már csak a múlt.

A program utolsó számában Kós bement 51 másodperc alá, 50.99-es úszása természetesen új országos csúcs. Hihetetlen, de a rövid pályás 100 vegyes idejét egy hét leforgása alatt háromszor is megjavította.

Itt tekinthető meg Kós Hubert úszása 100 vegyesen.

Férfi 100 m vegyes

  1. Shane Casas 50.45 
  2. Noe Ponti 50.73. 
  3. Kós Hubert 50.99

A westmonti állomáson Kós mellett további két magyar volt érdekelt, Ábrahám Minna 4:03.44-es idejével, óriási egyéni csúccsal megnyerte a (helyi idő szerint) péntek délelőtti etapot 400 gyorson, de a döntőbe jutáshoz ez sem volt elég, így a kilencedik helyen zárt. A finálét egyébként az amerikai Lani Pallister óriási versenycsúccsal, 3:52.42-vel nyerte meg. A másik magyar, Sárkány Zalán 400 gyorson a futamában ötödik lett, összetettben a hatodik.

Rövid pályás vk, Westmont, összetett végeredmények:
Női 400 méter gyors:
1. Lani Pallister 3:52.42
2. Erika Fairweather 3:57.99
3. Bella Sims 3:58.29
…9. Ábrahám Minna 4:03.44

Férfi 400 méter gyors:
1. Samuel Short 3:36.27
2. Carson Foster 3:37.93
3. Kieran Smith 3:38.79
…6. Sárkány Zalán 3:39.37

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

