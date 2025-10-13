Kós Hubert három nap alatt milliókat úszott össze? Valójában nem kap semmit

Szenzációsan kezdett a világkupában Kós Hubert. Olimpiai bajnok úszónk az elmúlt nyáron alaposan kitett magáért a szingapúri világbajnokságon, amelyen 200 háton arany-, 200 vegyesen bronzérmet szerzett, s ezután az edzője, Bob Bowman engedélyezett neki egy többhetes pihenőt. Nos, a Kós elmúlt két-három évében – amióta Bowmannel készül – extrém hosszúnak számító kihagyás nem vetette vissza a formáját: a rövid pályás világkupa-sorozat első fordulóját megnyerte Carmelben.

Kós Hubert szenzációs teljesítménnyel kezdett a világkupa-sorozat első fordulójában, de a pénzt nem veheti fel. Fotó: AFP/Manan Vatsyayana

Kós Hubert mindhárom hátúszószámban aranyérmes lett, pedig fő számában, 200 méteren Bob Bowman ráküldte négyszeres olimpiai bajnok csapattársát, Léon Marchand-t is, de a francia világklasszis sem tudta legyőzni, csak megszorongatni a második helyen pénteken. Ezután Kós szombaton 50 méteren, majd magyar idő szerint vasárnap éjjel 100 méteren is megszerezte az aranyat.

A 100 méteres hátúszás dobogósai:

Kós Hubert (magyar) – 49,08 másodperc

Kacper Stokowski (lengyel) – 49,92

Thomas Ceccon (olasz) – 50,20

Kós a három aranya mellett egy bronzérmet is szerzett Carmelben, ahol 100 vegyesen az országos csúcsot alaposan megdöntve (51,29) lett harmadik. Ezzel a magyar klasszis az első forduló után vezeti a világkupa összetett pontversenyét a férfiak között, míg a jelenkor legjobbjának számító Marchand jelenleg csak a nyolcadik.

The first stop of the #Swimming World Cup North American Tour delivered fast swims, tight finishes, and world-class performances 🌊💥



👑 Women’s Overall Top 3:

🥇 Gretchen Walsh 🇺🇸 — 59.1 pts

🥈 Kate Douglass 🇺🇸 — 58.9 pts

🥉 Kaylee McKeown 🇦🇺 — 56.8 pts



🔥 Men’s Overall Top 3:… pic.twitter.com/UWsZWBBmq5 — World Aquatics (@WorldAquatics) October 13, 2025

A világkupa állása az első forduló után:

Kós Hubert (magyar) 58,4 pont

Caspar Corbeau (holland) 55,8

Carson Foster (amerikai) 55,4

Ilya Kharun (kanadai) 55,4

Shaine Casas (amerikai) 53,8

Kós papíron a pénzdíjas világkupa első fordulójában nyújtott teljesítményével máris keresett 12 ezer dollárt, átszámítva mintegy négymillió forintot, és harcban van a 100 ezer dolláros fődíjért is.

Nem jár pénz Kós Hubertnek a világkupában?

Jól hangzik, hogy Kós Hubert mennyi pénzt keres a világkupában, csakhogy hivatalosan nem veheti fel a szóban forgó összegeket. Ennek oka, hogy az Egyesült Államokban ő még egyetemi úszó, a Texasi Egyetem csapatában az amerikai egyetemi bajnokságban (NCAA) versenyez, amelyben idén ő volt az év úszója.

Az amerikai szabályozás szerint így amatőr sportolónak számít, és nem részesülhet a pénzdíjakból. Jövő márciusban kerülhet ki az egyetemi rendszerből, amikor Marchand-hoz hasonlóan profi státusba kerülhet, és akkor már pénzt is kereshet a pénzdíjas versenyeken.

Erről Kós Hubert néhány hete a Magyar Nemzet interjújában a következőket mondta el: