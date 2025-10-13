Rendkívüli

A kormány és az OTP közösen építi újjá a gödöllői kastélyt + videó

Kós Hubert három nap alatt milliókat úszott össze? Valójában nem kap semmit

A fődíj 100 ezer dollár, átszámítva több mint 33 millió forint az Egyesült Államokban zajló úszó világkupa-sorozatban. Ebben a versenyben Kós Hubert az első forduló után vezeti a férfiak összetett rangsorát, miután az elmúlt hétvégén, az Indiana állambeli Carmelben megnyerte mindhárom hátúszószámot a rövid pályás viadalon. Ezért olimpiai bajnokunknak papíron máris jár 12 ezer dollár, több mint négymillió forint, csakhogy Kós Hubert valójában nem veheti fel a pénzt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 8:34
Kós Hubert három arany megszerzése után vezeti a pontversenyt az úszó világkupa-sorozat első fordulója után. Fotó: MANAN VATSYAYANA Forrás: AFP
Szenzációsan kezdett a világkupában Kós Hubert. Olimpiai bajnok úszónk az elmúlt nyáron alaposan kitett magáért a szingapúri világbajnokságon, amelyen 200 háton arany-, 200 vegyesen bronzérmet szerzett, s ezután az edzője, Bob Bowman engedélyezett neki egy többhetes pihenőt. Nos, a Kós elmúlt két-három évében – amióta Bowmannel készül – extrém hosszúnak számító kihagyás nem vetette vissza a formáját: a rövid pályás világkupa-sorozat első fordulóját megnyerte Carmelben.

Kós Hubert szenzációs teljesítménnyel kezdett a világkupa-sorozat első fordulójában, de a pénzt nem veheti fel
Kós Hubert szenzációs teljesítménnyel kezdett a világkupa-sorozat első fordulójában, de a pénzt nem veheti fel. Fotó: AFP/Manan Vatsyayana

Kós Hubert mindhárom hátúszószámban aranyérmes lett, pedig fő számában, 200 méteren Bob Bowman ráküldte négyszeres olimpiai bajnok csapattársát, Léon Marchand-t is, de a francia világklasszis sem tudta legyőzni, csak megszorongatni a második helyen pénteken. Ezután Kós szombaton 50 méteren, majd magyar idő szerint vasárnap éjjel 100 méteren is megszerezte az aranyat.

A 100 méteres hátúszás dobogósai:

  • Kós Hubert (magyar) – 49,08 másodperc
  • Kacper Stokowski (lengyel) – 49,92
  • Thomas Ceccon (olasz) – 50,20

Kós a három aranya mellett egy bronzérmet is szerzett Carmelben, ahol 100 vegyesen az országos csúcsot alaposan megdöntve (51,29) lett harmadik. Ezzel a magyar klasszis az első forduló után vezeti a világkupa összetett pontversenyét a férfiak között, míg a jelenkor legjobbjának számító Marchand jelenleg csak a nyolcadik.

A világkupa állása az első forduló után:

  • Kós Hubert (magyar) 58,4 pont
  • Caspar Corbeau (holland) 55,8
  • Carson Foster (amerikai) 55,4
  • Ilya Kharun (kanadai) 55,4
  • Shaine Casas (amerikai) 53,8

Kós papíron a pénzdíjas világkupa első fordulójában nyújtott teljesítményével máris keresett 12 ezer dollárt, átszámítva mintegy négymillió forintot, és harcban van a 100 ezer dolláros fődíjért is.

Nem jár pénz Kós Hubertnek a világkupában?

Jól hangzik, hogy Kós Hubert mennyi pénzt keres a világkupában, csakhogy hivatalosan nem veheti fel a szóban forgó összegeket. Ennek oka, hogy az Egyesült Államokban ő még egyetemi úszó, a Texasi Egyetem csapatában az amerikai egyetemi bajnokságban (NCAA) versenyez, amelyben idén ő volt az év úszója.

Az amerikai szabályozás szerint így amatőr sportolónak számít, és nem részesülhet a pénzdíjakból. Jövő márciusban kerülhet ki az egyetemi rendszerből, amikor Marchand-hoz hasonlóan profi státusba kerülhet, és akkor már pénzt is kereshet a pénzdíjas versenyeken.

Erről Kós Hubert néhány hete a Magyar Nemzet interjújában a következőket mondta el:

– A pénzdíjak addig nem járnak, amíg egyetemi sportoló vagyok. Valójában többet nyerek azzal, hogy az NCAA-ben úszhatok, mint amennyit vesztek vele. Úgy értem, hogy ha nem kerülhettem volna be az egyetemre, lehet, hogy nem is beszélhetnénk komoly pénzdíjakról, mert nem váltam volna olyan kaliberű úszóvá. Szóval hosszú távon az itt megszerzett tudás jövedelmező lesz.

Mikor folytatódik az úszó világkupa-sorozat?

A világkupa-sorozatot két hét alatt három észak-amerikai városban rendezik. Carmel után a most következő hétvégén a Chicago melletti Westmontban versenyez a mezőny. A viadal október 23. és 25. között Torontóban zárul.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

