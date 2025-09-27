  • Magyar Nemzet
Olimpiai bajnokunk egy forintot sem kap a milliókból, Kapu Tibor az űrből üzent neki

Több mint tizenkétmillió forintot keresett az idei szingapúri világbajnokságon, de ebből semennyit sem tarthat meg. Kós Hubert hiába olimpiai bajnok és kétszeres vb-győztes, az Egyesült Államokban még mindig amatőr sportoló, de már nem sokáig. A Bob Bowman irányításával készülő 22 éves úszó éretten kezeli a pénzkérdést, és nem csak azt: a Hosszú Katinka által kritizált Wladár Sándor is kíváncsi a véleményére. Kós Hubert lapunknak mesélt a család erejéről, Milák Kristóf hiányáról, Kapu Tibor űrből küldött üzenetéről és arról is, hogy még csak most kapcsol űrsebességre.

Szalay Attila
2025. 09. 27. 5:48
Kós Hubert szerint Kapu Tibor űrutazása különlegesebb, mint az ő olimpiai vagy világbajnoki aranya úszásban Fotó: MANAN VATSYAYANA Forrás: AFP
– Szingapúrban a vb alatt volt szerencsém beszélgetni az édesapjával, aki elmondta, hogy Írországban felnőve a távolból csodálta a magyar sport hőseit, és sokat jelent neki, amikor úgy énekelheti a Himnuszt, hogy az a fiáért szól. Az utóbbi egy-két évben aratott sikerei kapcsán az edzője, Bob Bowman neve hangzik el a legtöbbször, de jól sejtem, hogy a legfontosabb szerepe mégiscsak a családnak van a Kós Hubert-sztoriban?
– Ők az alapjai mindennek. Nélkülük nincsen sport, nincsen úszás, nincsen olimpiai arany, nincsenek világbajnoki címek, semmi sincsen. Ha a szüleim nem vittek volna le minden egyes nap az uszodába, akkor most nem beszélgetnénk itt. De megtették, elvittek, soha nem sajnálták erre az időt és az energiát. Rengeteget köszönhetek nekik, és a mai napig sokat ad, hogy ott vannak a versenyeimen. Amikor győzök, és keresem őket a lelátón, eszembe jut, hogy volt értelme annyiszor korán kelniük miattam, volt értelme a sok áldozatnak, amit meghoztak értem.

Kós Hubert olimpiai bajnok és immáron kétszeres világbajnok, de a legjobb évei még csak most következhetnek
Kós Hubert olimpiai bajnok és immáron kétszeres világbajnok, de a legjobb évei még csak most következhetnek (Fotó: MANAN VATSYAYANA / AFP)

– Közismert, hogy rajong a futballért, a Real Madridért és Cristiano Ronaldóért, de ha jól tudom, az édesapja rögbizett Írországban. Ahhoz milyen a viszonya?
– Gyerekkoromban jártunk néhány rögbimeccsen, van is pár mezem, de apukám úgy volt vele, jobb ha elkerülöm ezt a sportot, mert elég durva. Neki is voltak komolyabb sérülései, olyan is, ami eléggé megviselte, szóval jó, hogy az úszás mellett kötöttem ki. Ha már labdás sport, akkor a vízilabda közelebb állt volna hozzám.

– Idén úgy lett egyetemi bajnok az Egyesült Államokban, hogy megválasztották az év úszójának az NCAA-ben, a szingapúri világbajnokságon pedig először lett duplán dobogós, 200 háton arany-, 200 vegyesen bronzérmet szerzett. Hol helyezkedik el 2025 legnagyobb sikerei mellett a kaposvári országos bajnokság 100 hát döntője?
– Amikor az öcsém, Olivér közvetlenül a mellettem lévő pályán úszott?

– Szerintünk az év egyik különleges pillanata volt a magyar úszósportban.
– Érzelmi síkon nekem biztos, hogy az egyik legkülönlegesebb. Jobban figyeltem arra, amit ő csinált, mint saját magamra, annyira izgultam érte. Ahhoz képest nem is lett olyan rossz az idő. Sokat adott mindkettőnknek a közös verseny, és bízom benne, hogy lesz még ilyen, nemcsak ob-n, hanem Eb-n, vb-n vagy akár olimpián is. Neki most az a fontos, hogy a következő évet keményen megtolja, bekerüljön az NCAA-re, és hozzám hasonlóan megtapasztalja, milyen a legkomolyabb ellenfelekkel úszni nap mint nap. Ha ez sikerül neki, akkor szerintem készen fog állni az olyan kihívásokra is, mint a vb vagy az olimpia.

Kós Hubert és öccse, Olivér a kaposvári ob-n
Kós Hubert és öccse, Olivér a kaposvári ob-n (Fotó: MÚSZ)

– Pályafutása eddigi három legnagyobb sikere az első vb-arany Fukuokában 2023-ban, a párizsi olimpiai győzelem és az idei világbajnoki cím Szingapúrban, mindegyik 200 háton. Mi a legnagyobb különbség közöttük?
– Fukuoka arról szólt, hogy világbajnok legyek, ott minden hossz úgy volt megtervezve, hogy győzzek. Nem az volt a lényeg, hogy bomba időt ússzak, hanem az, hogy olyan időt, amivel biztosan nyerek. Nem kockáztattunk. Ugyanez volt tavaly az olimpián is. Az idei vb más volt, Szingapúrban már nem volt rajtam teher, hogy valamit először kell megcsinálni, legyek világbajnok, legyek olimpiai bajnok, mert ezeken már túl voltam. Lehetett kísérletezni, határokat feszegetni, hogy mit bírok el egy ilyen nagy világversenyen, és ebben van kockázat is. Nem véletlen, hogy ez a 200 hát döntő fájt a legjobban a három közül, hiszen 150 méterig világrekord-részidő alatt voltam…

Sejti, hogy mikor döntheti meg a világcsúcsot

– Aztán rosszul is lett az interjúzónában…
– Igen, egy olasz tévéinterjú közben kidobtam a taccsot. Nem először hánytam, 2023-ban a fukuokai 200 hát után is ez történt, szóval ez szinte már hagyomány. Az utolsó ötven tényleg kegyetlen volt. Hátúszás közben kapunk levegőt, nem áll elő olyan oxigénhiányos állapot a végére, mint a többi számban, és emiatt talán még inkább túl lehet hajszolni a testet.

– Ahogy említette, 150 méterig a világcsúccsal is csatázott. Hatéves volt, amikor az amerikai Aaron Piersol a 2009-es vb-n a később betiltott cápadresszben megúszta az 1:51,92-t. Ettől a Szingapúrban felállított Európa-rekordja még több mint egy másodpercre van. A világcsúcs a következő cél?
– Nem akarom kijelenteni azt, hogy nem, mert mi van, ha mégis sikerül már jövőre? De 2026 alapvetően nem a rekord hajszolásáról szól majd. Európa-bajnokságot rendeznek Párizsban, amit tesztversenyként fogok fel, a lényeg az lesz, hogy eldöntsük, melyik számokra koncentráljak a 2027-es budapesti vb és a 2028-as olimpia előtt. Piersol világcsúcsát többször visszanéztem, és vicces, hogy a nemzetközi kommentátorok még mindig ugyanazok. Azon a római vb-n egymás után dőltek meg a világcsúcsok a szuper dresszben, és ezt akkoriban teljesen normálisnak vélték, Piersolnál sem hökkentek meg, hogy micsoda idő volt. Mostanra kiderült, hogy az egyik legnehezebb világcsúcs, hiszen az egyik utolsó cápadresszes rekord, ami még mindig nem dőlt meg. Ki kell találni, hogy az utolsó ötven métert is bírjam, és akkor azt gondolom, hogy 2027–2028-ban, életem formájában lehet esélyem megdönteni a világcsúcsot.

Kapu Tibor űrből küldött üzenete elgondolkodtatta

– Űrsebességre kapcsol?
– Most 22 vagyok, reálisan a következő két-három évben érhetem el a csúcsot, ráadásul ebben az időszakban rendeznek Budapesten vb-t, Los Angelesben pedig olimpiát, amelyek egész karrierem két legfontosabb versenye lehetnek. Remélem, addigra az űrsebesség is meglesz, azon dolgozunk. De értettem az utalást…

– Kapu Tibor küldött önnek egy dedikált pólót a szingapúri vb-n, amit később egy aláírt úszósapkával viszonzott. Mennyire ismerik egymást?
– Galaktikus „mezcsere” volt, van aki a BL-döntőben cserél, mi így… Többször találkoztunk Texasban, amikor ő Houstonban élt, és készült az űrutazásra. Nagyon jóban lettünk. Elképesztő tudású ember, bármit kérdeztem tőle, tudta a választ. Szerintem amit Kapu Tibi letett az asztalra az űrutazással, az sokkal különlegesebb, mint amit én csináltam. Az például hihetetlen érzés volt, amikor kaptam tőle egy e-mailt, amit az űrből küldött. Csak ültem és azon gondolkodtam, hogy ezt az üzenetet a Földön kívülről küldték nekem…

– A felbocsájtásra nem akart elmenni?
– Dehogynem! Már háromszor megvettem a jegyet, és nem is egyedül mentem volna, Léon Marchand is jött volna velem, de ugye többször el kellett halasztani a kilövést, és végül pont egy olyan napra esett, amikor Bob Bowman nem akart elengedni minket. Nála azért nem könnyű elszabadulni, még akkor sem, ha egy felbocsájtásról van szó.

Hosszú Katinka kritizál, Kós Hubert szerint a szövetség teszi a dolgát

– Hosszú Katinka komoly szakmai kritikát fogalmazott meg a Magyar Úszószövetséggel szemben a vb után. Ön itthon nevelkedett, az első Európa-bajnoki aranyát magyar edzővel szerezte, de tagadhatatlan, hogy az elmúlt két-három évben Bob Bowman irányításával az Egyesült Államokban érett világklasszis úszóvá. Van rálátása mindkét oldalra. Mit lát?
– Azt tudom elmondani, amit tapasztalok: bármit kértünk, bármire szükségünk volt, ahhoz a szövetségtől mindig megkaptuk a segítséget. Sokat beszélgettünk Wladár Sándor elnök úrral arról, hogy miben lehetünk jobbak, mert abban egyetértünk, hogy kell változás, frissítés, hisz a szingapúri vb-n csak hárman vagy négyen tudtunk egyéni csúcsot úszni. Fontos, hogy amit csinálunk, az a lehető legjobban hasonlítson arra, amit a világ vezető nemzetei csinálnak.

– Például az Egyesült Államok?
– Az amerikai rendszert nem lehet lemodellezni máshol. Bob Bowman az egyik legjobb egyetem vezetőedzőjeként megkapja a legjobb úszókat, akik napról napra egymással versenyeznek és húzzák a másikat. Magyarországon ez lehetetlen, mert nincsen olyan klub, ahol ilyen sok, a legmagasabb szintet képviselő úszó lenne. 

Mentálisan háromszor nehezebb volt egyedül úszni odahaza, mint Amerikában megpusztulni Bowman edzésein. Ez a legfőbb különbség az ott és az itt között.

– Akkor mit javasolt Wladár Sándornak?
– Több közös edzőtábor és verseny kell a magyar úszóknak, mert attól leszünk jobbak, hogy versenyzünk egymással, tanulunk egymástól. Szerintem az edzők is jobban tudnak így fejlődni, mert közvetlenebbül megoszthatják a tudást. Nem lesz olyan, mint Amerika, mert nem is lehet, de közelebb kerülhetünk ahhoz a rendszerhez. Vannak tervek, a szövetség is látja a hiányosságokat, amiken dolgozni kell, és dolgoznak is rajta. Szerintem nincs baj, lesz megoldás.

Félreérthetetlen üzenet Milák Kristófnak

Milák Kristóf ügyére is lehet megoldás? Korábban többször említette, hogy nagy álma lenne egy éremesélyes váltó, ami viszont nélküle elképzelhetetlen.
– Hiszem, hogy az idei vb-n a férfi vegyesváltó és a gyorsváltó az éremért is csatázhatott volna a legjobb felállásban. Utóbbiban már idén is csak az országos csúcstartó Kristóf hiányzott ehhez. Ami pedig a vegyes váltót illeti, most már a mellúszásom van azon a szinten, hogy nem kerülnénk olyan nagy hátrányba miatta. Ha a hát és a mell után Milák következne, ő pillangón le tudná dolgozni az esetlegesen összeadódó hátrányt, ami után gyorson Németh Nándor hajrájában mindig bízhatunk.

Kós Hubert és Milák Kristóf a párizsi olimpián aranyérmet szereztek, de utóbbi nem indult az idei vb-n
Kós Hubert és Milák Kristóf a párizsi olimpián aranyérmet szereztek, de utóbbi nem indult az idei vb-n (Fotó: JACK GUEZ / AFP)

– Érdekes, hogy miközben ön háton és pillangón is a világ élvonalába tartozik, a váltóban bevállalná a mellet, ami régóta az Achilles-sarka.
– Régebben vegyesúszásban mindig a mell volt a leggyengébb számom, amiben valóban nem tartozom az elithez, mint háton vagy pillangón, de sokat fejlődtem benne az utóbbi időben. Ezért a váltóért örömmel vállalnám a mellúszást, mert ez nagy lehetőség lenne, hogy maradandót alkossunk együtt. Jövőre az Eb-n mindkét váltóban az aranyért küzdhetnénk. De ehhez nem vagyok elég egyedül, és hárman sem vagyunk elegek hozzá.

Kós Hubert ezért nem kapja meg a milliókat

– Az amerikai szakportál, a Swimswam listája szerint 38 800 dollárt, átszámítva mintegy 12,5 millió forintot keresett az eredményeivel a szingapúri vb-n. Az Egyesült Államokban az egyetemi sportolóknak tiltják a pénzdíjak felvételét. Megkaphatja a pénzt?
– Nem, mert Amerikában hivatalosan amatőr sportoló vagyok. Eddig az Egyesült Államokban is tanulói vízummal tartózkodtam, de most már kérvényeztem a profi sportolói vízumot, ami sok szabály alól mentesít, könnyebben utazhatok például haza is. De a pénzdíjak addig nem járnak, amíg egyetemi sportoló vagyok. Valójában többet nyerek azzal, hogy az NCAA-ben úszhatok, mint amennyit vesztek vele. 

Úgy értem, hogy ha nem kerülhettem volna be az egyetemre, lehet, hogy nem is beszélhetnénk komoly pénzdíjakról, mert nem váltam volna olyan kaliberű úszóvá. Szóval hosszú távon az itt megszerzett tudás jövedelmező lesz.

– Mikortól?
– Jövő márciustól, akkor kerülök ki az egyetemi rendszerből. Remélhetőleg a legjobb éveim csak ezután következnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

