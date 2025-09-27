Olimpiai bajnokunk egy forintot sem kap a milliókból, Kapu Tibor az űrből üzent neki

– Szingapúrban a vb alatt volt szerencsém beszélgetni az édesapjával, aki elmondta, hogy Írországban felnőve a távolból csodálta a magyar sport hőseit, és sokat jelent neki, amikor úgy énekelheti a Himnuszt, hogy az a fiáért szól. Az utóbbi egy-két évben aratott sikerei kapcsán az edzője, Bob Bowman neve hangzik el a legtöbbször, de jól sejtem, hogy a legfontosabb szerepe mégiscsak a családnak van a Kós Hubert-sztoriban?

– Ők az alapjai mindennek. Nélkülük nincsen sport, nincsen úszás, nincsen olimpiai arany, nincsenek világbajnoki címek, semmi sincsen. Ha a szüleim nem vittek volna le minden egyes nap az uszodába, akkor most nem beszélgetnénk itt. De megtették, elvittek, soha nem sajnálták erre az időt és az energiát. Rengeteget köszönhetek nekik, és a mai napig sokat ad, hogy ott vannak a versenyeimen. Amikor győzök, és keresem őket a lelátón, eszembe jut, hogy volt értelme annyiszor korán kelniük miattam, volt értelme a sok áldozatnak, amit meghoztak értem.

Kós Hubert olimpiai bajnok és immáron kétszeres világbajnok, de a legjobb évei még csak most következhetnek (Fotó: MANAN VATSYAYANA / AFP)

– Közismert, hogy rajong a futballért, a Real Madridért és Cristiano Ronaldóért, de ha jól tudom, az édesapja rögbizett Írországban. Ahhoz milyen a viszonya?

– Gyerekkoromban jártunk néhány rögbimeccsen, van is pár mezem, de apukám úgy volt vele, jobb ha elkerülöm ezt a sportot, mert elég durva. Neki is voltak komolyabb sérülései, olyan is, ami eléggé megviselte, szóval jó, hogy az úszás mellett kötöttem ki. Ha már labdás sport, akkor a vízilabda közelebb állt volna hozzám.

– Idén úgy lett egyetemi bajnok az Egyesült Államokban, hogy megválasztották az év úszójának az NCAA-ben, a szingapúri világbajnokságon pedig először lett duplán dobogós, 200 háton arany-, 200 vegyesen bronzérmet szerzett. Hol helyezkedik el 2025 legnagyobb sikerei mellett a kaposvári országos bajnokság 100 hát döntője?

– Amikor az öcsém, Olivér közvetlenül a mellettem lévő pályán úszott?

– Szerintünk az év egyik különleges pillanata volt a magyar úszósportban.

– Érzelmi síkon nekem biztos, hogy az egyik legkülönlegesebb. Jobban figyeltem arra, amit ő csinált, mint saját magamra, annyira izgultam érte. Ahhoz képest nem is lett olyan rossz az idő. Sokat adott mindkettőnknek a közös verseny, és bízom benne, hogy lesz még ilyen, nemcsak ob-n, hanem Eb-n, vb-n vagy akár olimpián is. Neki most az a fontos, hogy a következő évet keményen megtolja, bekerüljön az NCAA-re, és hozzám hasonlóan megtapasztalja, milyen a legkomolyabb ellenfelekkel úszni nap mint nap. Ha ez sikerül neki, akkor szerintem készen fog állni az olyan kihívásokra is, mint a vb vagy az olimpia.