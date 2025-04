Megható szeretet, Kós Hubert és öccse a szíveket is megnyerik az úszó ob-n

Kós Hubert és a nála két évvel fiatalabb, húszéves öccse, Kós Olivér már szerdán is együtt döntőztek az kaposvári úszó ob-n 200 vegyesen, csütörtökön viszont a 100 hát fináléjában közvetlenül az egymás melletti pályákon tempóztak.

Kós Hubert újabb országos csúcsot döntött az ob-n. Fotó: MÚSZ

A 200 háton tavaly olimpiai bajnok Kós Hubert nemcsak az aranyakat halmozza az ob-n, hanem az időeredményekkel is bizonyítja, hogy remek formának örvend. Bob Bowman tanítványa 100 háton 52,24 másodperces idővel, óriási országos csúccsal győzött. A korábbi rekordot is ő tartotta, tavaly a párizsi olimpián 52,78-at jött, ennél most mintegy fél másodperccel gyorsabb volt.

– Reggel is közel voltam a rekordhoz az előfutamban, de ez az idő brutális – értékelt a győzelme után Kós Hubert. – Az olimpián nem úgy sikerült ez a szám, ahogy szerettem volna, de most megmutattam, hogy 100 méteren is kezdek odaérni az élmezőnyhöz.

Ez valóban így van, Kós mostani győztes ideje a valaha úszott negyvenedik legjobb idő a világon, és ha ilyen ütemben fejlődik tovább, a nyári szingapúri vb-n a 200 mellett a rövidebb távon is érmes reményei lehetnek.

Kós Hubert az öccséről is elismerősen beszélt, aki nagy egyéni csúccsal (55,31) az ötödik helyen végzett a döntőben.

– Most mellettem úszott, nagyon jó érzés, örülök neki tényleg, nagyon pozitív ez az idő – nyilatkozta Kós Hubert az öccséről.

Kós Hubert öccse az olimpia bajnok bátyjáról: Mindig ő volt a példaképem

Kós Olivér Kaposváron a testvére szobatársa az ob alatt, tavaly ősz óta ő is az Egyesült Államokban tanul és úszik, csak nem a Texasi Egyetem, hanem a Northwestern University hallgatójaként. Itt egy olyan edző irányításával készül, aki korábban Bob Bowman közvetlen kollégája volt, így Kós Hubertéhez hasonló felkészülésben lehet része.

– Őt követtem egész héten, azt csinálom, amit ő csinál, és úgy látszik, hogy működik. Miatta mentem ki Amerikába is – mondta Kós Olivér arról, hogy az olimpiai bajnok bátyját másolja.

Kós Olivér az igazi testvéri szeret hangján is megszólalt, amikor Hubertről beszélt: – Nem tudom, hány évet edzettünk együtt, de amióta az eszemet tudom, mindig ő volt a példaképem, mert közelről láttam, hogy mennyi munkát tesz bele az úszásba.