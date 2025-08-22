Kiderült, hogy hol helyezkedik el a magyar egészségügyi ellátás az uniós listán

Magyarországon a szolidaritási elven működő társadalombiztosításnak és az ellátási szükségleteket figyelembe vevő egészségügyi ellátórendszernek hála az úgynevezett kielégítetlen egészségügyi szükséglet aránya a legalacsonyabbak közé tartozik az egész EU-ban! – jelezte Facebook-bejegyzésében Takács Péter.

Az egészségügyi államtitkár közösségi oldalán arról írt, hogy mindez azt jelenti, hogy az összes olyan esetben, amikor valakinek egészségügyi ellátásra lenne szüksége,

a páciensek mindössze 1,4 százaléka nem fér hozzá az állapotának megfelelő ellátáshoz finanszírozási okból, a várakozási idők vagy az egészségügyi szolgáltatótól való távolság miatt.

Mint fogalmazott, hála a magyar egészségügyben dolgozóknak, a korábbi – egyébként szintén kiváló 1,6 százalékos – arányt sikerült még tovább javítani.

Tájékoztatott, mindössze négy tagállam előz meg minket:

Ciprus

Málta

Csehország

Németország

Kiemelte, a vagyoni helyzet Magyarországon alig van hatással a hozzáférési esélyekre. Bár jó úton járunk, hátradőlni nem lehet, cél a dobogó ebben is.

„És még mielőtt a kamuprofilok rákezdenek, hogy ez azért van, mert mindenki magánellátásba megy, még egy tényadattal terhelném őket, bár tudom, nem szeretik:

Magyarországon az összes egészségügyi ellátásnak mindössze 15,5 százaléka történik magánellátás keretében, ami bőven az uniós átlag alatt van”

– hangsúlyozta.

