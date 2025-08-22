Rendkívüli

Kormánypártiak brutális kivégzésére buzdítanak a Tisza Párt egyik csoportjában

Takács PéterállamtitkárMagyarország

Kiderült, hogy hol helyezkedik el a magyar egészségügyi ellátás az uniós listán

Magyarország az egyik legjobb helyen áll az Európai Unióban az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés terén – közölte Takács Péter egészségügyi államtitkár. Facebook-bejegyzésében kiemelte: a páciensek mindössze 1,4 százaléka nem jut időben vagy megfelelő formában ellátáshoz, ami az EU egyik legalacsonyabb aránya, és jobb, mint a korábbi 1,6 százalékos mutató.

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 14:05
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Móricz-Sabján Simon)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyarországon a szolidaritási elven működő társadalombiztosításnak és az ellátási szükségleteket figyelembe vevő egészségügyi ellátórendszernek hála az úgynevezett kielégítetlen egészségügyi szükséglet aránya a legalacsonyabbak közé tartozik az egész EU-ban! – jelezte Facebook-bejegyzésében Takács Péter.

Fotó: Facebook/Takács Péter

Az egészségügyi államtitkár közösségi oldalán arról írt, hogy mindez azt jelenti, hogy az összes olyan esetben, amikor valakinek egészségügyi ellátásra lenne szüksége,

a páciensek mindössze 1,4 százaléka nem fér hozzá az állapotának megfelelő ellátáshoz finanszírozási okból, a várakozási idők vagy az egészségügyi szolgáltatótól való távolság miatt. 

Mint fogalmazott, hála a magyar egészségügyben dolgozóknak, a korábbi – egyébként szintén kiváló 1,6 százalékos – arányt sikerült még tovább javítani.

Tájékoztatott, mindössze négy tagállam előz meg minket:

  • Ciprus
  • Málta
  • Csehország
  • Németország

Kiemelte, a vagyoni helyzet Magyarországon alig van hatással a hozzáférési esélyekre. Bár jó úton járunk, hátradőlni nem lehet, cél a dobogó ebben is.

„És még mielőtt a kamuprofilok rákezdenek, hogy ez azért van, mert mindenki magánellátásba megy, még egy tényadattal terhelném őket, bár tudom, nem szeretik: 

Magyarországon az összes egészségügyi ellátásnak mindössze 15,5 százaléka történik magánellátás keretében, ami bőven az uniós átlag alatt van”

 – hangsúlyozta. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Móricz-Sabján Simon)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai bizottság

Hogy mi lesz? Semmi nem lesz…

Bayer Zsolt avatarja

2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.