Kormánypártiak brutális kivégzésére buzdítanak a Tisza Párt egyik csoportjában

Szent István-napon majdnem nyolcszázezer ember ünnepelt Budapest rakpartjain

A külföldi vendégek száma is emelkedett tavalyhoz képest.

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 13:28
Fotó: Csudai Sándor
A mobilcella adatok alapján több mint 798 ezer mobiltelefonnal érkező ember vett részt a Szent István-napi ünnepségeken a budapesti rakpartokon és a környéken – 12,5 százalékkal több mint az elmúlt évben –, a tűzijátékra a helyszínre érkezők száma pedig meghaladta a 450 ezret – tájékoztatta a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) az MTI-t. A cellaadatok szerint az ünneplők 83 százaléka magyar volt, ami 14 százalékos növekedést jelent a tavalyi adathoz képest. Budapest mellett a legtöbben az érdi, a budakeszi és a szigetszentmiklósi járásból érkeztek.

Budapest, 2025. augusztus 20. Tűzijáték az államalapítás és Szent István király ünnepén Budapesten 2025. augusztus 20-án. MTI/Illyés Tibor
(Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A mobiltelefonnal rendelkező külföldiek csaknem 139 ezres száma hétszázalékos növekedést mutat a 2024-es Szent István-naphoz képest

– tették hozzá.

A legfontosabb küldőországok között Németország, Románia, Lengyelország, Olaszország és Szlovákia szerepelt. A cellaadatok szerint a külföldi ünneplők tíz százaléka német, kilenc százaléka romániai, hét százaléka pedig lengyel volt.

Az esti tűzijátékra – mobiltelefonnal – érkezők száma 125 ezerrel volt több mint 2024-ben. A látogatók nyolcvan százaléka magyar volt, hozzájuk mintegy hatvan országból, csaknem 89 ezer külföldi mobiltulajdonos vendég csatlakozott: ez utóbbi 27 százalékkal több vendéget jelent, mint az előző évben.

A rakpartokon tűzijátékot néző nemzetközi turisták közül a legtöbben Romániából, Németországból, Lengyelországból, Szlovákiából és Olaszországból látogattak a magyar fővárosba. A cellainformációkból az is kiderül, hogy idén augusztus 20-án a vidékről egy napra érkező, mobiltelefonnal rendelkező vendégek száma elérte a 395 ezret, 13 százalékkal volt több, mint tavaly – fűzték hozzá.

Hangsúlyozták, hogy az MTÜ által vizsgált terület lefedi a budai és a pesti rakpartot, valamint a környező bekötő utcákat a Margit-sziget déli harmadától a Petőfi hídig. A fenti adatok az ezen a körzeten belül mobiltelefonnal rendelkezők számát mutatják. A tűzijátékot nézők azonban ennél jóval többen voltak, mivel a város számos egyéb pontján, továbbá a televízión és az online felületeken is több százezren követték az eseményt - olvasható a közleményben.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

