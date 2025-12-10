Valamit kezdeni kell az internetes uszítással

– Ne engedjünk emberi jogainkból akkor sem, ha a választások közeledtével eldurvul a közélet – jelentette ki Juhász Imre az emberi jogok világnapja alkalmából megrendezett a Véleménynyilvánítás szabadsága, kontra emberi méltóság – eldurvult közbeszédünk dilemmái címmel megrendezett konferencián. Az alapvető jogok biztosa rámutatott, hogy a szólásszabadság és az emberi méltósághoz való jog közötti konfliktust közös társadalmi akarattal lehet feloldani, mert ha ezt nem gátoljuk meg, akkor egyre lejjebb csúszunk majd a lejtőn.

Polt Péter a konferencián (Fotó: Ladóczki Balázs)

A vita fontos, de van egy határ

Az eseményen felszólalt Polt Péter, aki azt hangsúlyozta, hogy a szónak ereje van, egy szóból hamar tett lesz, és ez a tett nem mindig az, amit igazságosnak, emberségesnek ítélünk. Minden egyes szavunknak ma már súlya van, akkor is, ha csak egy pillanatnyi kifakadás. A közösségi média világában a szó nem száll el, inkább erősödik, visszhangzik és torzul – figyelmeztetett az Alkotmánybíróság elnöke. Majd rámutatott: a digitális világ mindenkinek lehetőséget ad a véleménynyilvánításra. Soha nem volt ilyen könnyű hozzászólni a világhoz, ezért érezzük, tudjuk, hogy milyen, amikor egy szó nem vitát indít, hanem megbélyegez.

Ha nem korlátozzuk eléggé a szólást, akkor hamar megbélyegzés lehet belőle, ha túlkorlátozzuk, akkor elvész a vita

– vélekedett Polt Péter. Majd jelezte: a véleménynyilvánítás a demokrácia alapvető eleme, éppen ezért az alkotmánybíróság mindig is a szólásszabadság mellett állt.

Az Alkotmánybíróság elnöke szerint minden véleménynek helye van, még akkor is, ha az durva, a határ azonban az emberi méltóság megsértése lehet. A 2010 után elfogadott Alaptörvény kiemeli az emberi méltóság sérthetetlenségét, így kimondja, hogy a véleménynyilvánítás nem irányulhat egy ember, egy nemzet, egy vallás vagy közösség méltóságának megsértésére. Így a méltósághoz való jogot a szólásszabadsághoz való jog elé helyezi.

Nem vitás, hogy a szólásszabadságnak az emberi méltóság előtt meg kell hajolnia

– jegyezte meg. Majd rámutatott: mindez azonban nem a közélet véleményének korlátozására szolgál. Az, hogy mi van már a határon túl, az a megfogalmazáson és kimondott vagy leírt szavak céljától függ, ezeket meg kell vizsgálni.