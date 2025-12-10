Rendkívüli

kézilabdanorvég női kézilabda-válogatottnői kézilabda vb

A hollandok a magyarok helyett máris a hanyag és megdöbbent norvégokra készülnek

A norvég válogatott lesz a holland–magyar párharc továbbjutójának ellenfele a legjobb négy között a női kézilabda-világbajnokságon. Norvégia a második keddi negyeddöntőben, Dortmundban 32-23-ra múlta felül a montenegrói csapatot olyan hangulatban, amely talán példátlan a női kézilabda-vb-k történetében. A norvégok Rotterdamban folytatják, ahol Hollandia hazai pályán játszhat velük a magyarok legyőzése esetén.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 7:08
Henny Reistad kilenc góljával lett a norvég válogatott és a mezőny legeredményesebbje (Fotó: AFP/Sascha Schuermann)
Az olimpiai és Európa-bajnoki címvédő Norvégia az eddigi legszorosabb mérkőzését játszotta a holland–német közös rendezésű női kézilabda-vb-n, de így is könnyed, kilencgólos győzelmet aratott Montenegró ellen. A hangulat hátborzongató volt a dortmundi arénában, ahová a Bodö/Glimt labdarúgócsapatának szurkolói is kilátogattak a szerda esti Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt. 

A norvég szurkolók kitettek magukért Dortmundban, a női kézilabda-vb negyeddöntőjében
A norvég szurkolók kitettek magukért Dortmundban, a női kézilabda-vb negyeddöntőjében (Fotó: AFP/Sascha Schuermann)

Ledöbbent norvég klasszisok, kritikus kapitánnyal

Már a himnuszt is óriási hangerővel énekelték a norvég drukkerek, akik a találkozó alatt is végig buzdították kedvenceiket, így nem csoda, hogy a legjobb játékosnak megválasztott Henny Reistad és az exgyőri Nora Mörk is a döbbenetüket nem leplezve szinte csak az ő dicséretükről tudtak beszélni a továbbjutás után. Ők is elmondták, hogy az első félidei remek teljesítményben kulcsszerepet játszottak a szurkolók.

A norvég válogatott szövetségi kapitánya, Ole Gustav Gjekstad már nem volt ennyire elragadtatva, szerinte a második félidőben nem kellett volna ennyire kiengednie a már az első játékrész során is kilencgólos előnyben lévő csapatának: 

A szünet után támadásban hullámzó volt a játék, egy kicsit hanyagul játszottunk

mondta visszafogottan.

Hollandia Magyarország helyett már Norvégiára készül

A riválisoknál már kevésbé gondolják úgy, hogy Norvégia teljesítménye hullámzó, miután eddig minden egyes ellenfelét tönkreverte. A következő körben, vagyis az elődöntőben a Magyarország–Hollandia (szerda 18 óra, Rotterdam) párharc továbbjutója lesz a skandinávok ellenfele, de 

a társházigazda hollandok egy része már úgy készül, mintha máris a norvégok következnének.

A Sportnieuws.nl egy külön cikket is szánt annak, hogy Norvégia milyen félelmetes ellenfél, amellyel szemben az egymás elleni mérleget is részletezték és felhozták, talán mégis jobb lett volna csoportmásodikként zárni a középdöntős csoportban és ezáltal elkerülni a skandináv rivális ágát.

A megnyert 2019-es világbajnokság óta az első világverseny-elődöntőjére készülő Hollandia két játékosa, Estavana Polman és Lois Abbingh is visszavonul a válogatottól a mostani torna után, de mindketten határozottan úgy készülnek, hogy nem a szerdai lesz az utolsó mérkőzésük. Golovin Vlagyimir játékosainak más tervük van.

Női kézilabda-vb, negyeddöntők:

december 9., kedd (Dortmund):

december 10., szerda (Rotterdam):

  • Hollandia–MAGYARORSZÁG 18.00
  • Dánia–Franciaország 21.00

