Xabi Alonso számára szó szerint létkérdés a Real Madrid sikere a City ellen

A Real Madrid és a Manchester City meccse a Bajnokok Ligájában döntőnek is elmenne, most azonban már az alapszakaszban összefutnak. Az egymás elleni európai kupamérlegük 14 meccset számlál, ezek közül a spanyol együttes öt, az angol csapat négy találkozón diadalmaskodott. A legutóbbi négy idényben minden alkalommal a BL egyenes kieséses szakaszában csaptak össze egymással, az előző szezonban Manchesterben 3-2-re, otthon pedig 3-1-re diadalmaskodott a Real a nyolcaddöntőbe kerülésért rendezett párharcban.

A Real Madrid és a Manchester City két gólgyárosa, Kylian Mbeppé és Erling Haaland (Fotó: OLI SCARFF / AFP)

A madridi csapat kiváló hazai mérleggel rendelkezik a BL-főtáblán, az utóbbi 14 mérkőzéséből csak egyet veszített el, a többi 13-at pedig kivétel nélkül megnyerte. A királyi gárda a francia válogatott gólvágójában, Kylian Mbappéban is bízhat, aki egyelőre kilenc találattal vezeti az alapszakasz góllövőlistáját, a Manchester Cityvel szemben pedig már eddig is kiváltképp eredményes volt, hét összecsapáson hétszer talált az angol rivális kapujába, az előző idényben rendezett 3-1-es hazai sikerrel zárult mérkőzésen mesterhármast ért el.

A Real Madrid válságértekezletet is tartott

A korábbi években nyújtott kimagasló teljesítményétől jelenleg némiképp elmaradó manchesteri együttes ugyanakkor bizonyosan nem feltartott kézzel érkezett Madridba, ráadásul a BL-főtáblán játszott legutóbbi hét összecsapásából hatot megnyert, közte egymás után az utóbbi négy ilyen találkozót. Ha madridi oldalon Mbappé képességeiben, akkor Manchesterben elsősorban Erling Haaland klasszisában bízhatnak a drukkerek, a norvég válogatott csatár ugyanis spanyol riválissal szemben a legutóbbi kilenc BL-mérkőzésen kilenc alkalommal volt eredményes.

A szerda esti rangadóra a City győzelemmel hangolódott, a Real viszont meglepő vereséget szenvedett vasárnap: előbbi szombaton 3-0-ra verte a vendég Sunderlandet, míg utóbbi két góllal kikapott hazai pályán a Celta Vigótól. Sajtóinformáció szerint Xabi Alonsónak, a Real vezetőedzőjének akár az állásába is kerülhet, ha vendégsiker születik szerdán.

A Marca című napilap értesülése szerint ugyanis a vasárnapi bajnoki vereséget követően a klubnál éjszakába nyúló tanácskozás végén arra a döntésre jutottak, hogy egy újabb elveszített meccs után nem adnak több időt a spanyol trénernek.