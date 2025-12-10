Bajnokok LigájaPSGManchester CityArsenalReal Madrid

Xabi Alonso számára szó szerint létkérdés a Real Madrid sikere a City ellen

Maridban kerül sor a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasz hatodik fordulójának mai rangadójára. A Real Madrid a Manchester Cityt látja vendégül, miközben az éllovas Arsenal Belgiumban, a címvédő Paris Saint-Germain pedig Bilbaóban vendégszerepel. Xabi Alonso, a Real Madrid vezetőedzője tudja, hogy az állása szempontjából is fontos mérkőzés előtt áll, de azzal is tisztában van, hogy az ilyen kihívásokra felkészültnek kell lennie.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 5:20
A Real Madrid vezetőedzője, Xavi Alonso alighanem elköszönhet, ha a csapata hazai pályán vereséget szenved a Bajnokok Ligájában a Manchester City ellen. Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU Forrás: AFP
A Real Madrid és a Manchester City meccse a Bajnokok Ligájában döntőnek is elmenne, most azonban már az alapszakaszban összefutnak. Az egymás elleni európai kupamérlegük 14 meccset számlál, ezek közül a spanyol együttes öt, az angol csapat négy találkozón diadalmaskodott. A legutóbbi négy idényben minden alkalommal a BL egyenes kieséses szakaszában csaptak össze egymással, az előző szezonban Manchesterben 3-2-re, otthon pedig 3-1-re diadalmaskodott a Real a nyolcaddöntőbe kerülésért rendezett párharcban.

A Real Madrid és a Manchester gólfelelősei
A Real Madrid és a Manchester City két gólgyárosa, Kylian Mbeppé és Erling Haaland  (Fotó: OLI SCARFF / AFP)

A madridi csapat kiváló hazai mérleggel rendelkezik a BL-főtáblán, az utóbbi 14 mérkőzéséből csak egyet veszített el, a többi 13-at pedig kivétel nélkül megnyerte. A királyi gárda a francia válogatott gólvágójában, Kylian Mbappéban is bízhat, aki egyelőre kilenc találattal vezeti az alapszakasz góllövőlistáját, a Manchester Cityvel szemben pedig már eddig is kiváltképp eredményes volt, hét összecsapáson hétszer talált az angol rivális kapujába, az előző idényben rendezett 3-1-es hazai sikerrel zárult mérkőzésen mesterhármast ért el.

A Real Madrid válságértekezletet is tartott

A korábbi években nyújtott kimagasló teljesítményétől jelenleg némiképp elmaradó manchesteri együttes ugyanakkor bizonyosan nem feltartott kézzel érkezett Madridba, ráadásul a BL-főtáblán játszott legutóbbi hét összecsapásából hatot megnyert, közte egymás után az utóbbi négy ilyen találkozót. Ha madridi oldalon Mbappé képességeiben, akkor Manchesterben elsősorban Erling Haaland klasszisában bízhatnak a drukkerek, a norvég válogatott csatár ugyanis spanyol riválissal szemben a legutóbbi kilenc BL-mérkőzésen kilenc alkalommal volt eredményes.

 A szerda esti rangadóra a City győzelemmel hangolódott, a Real viszont meglepő vereséget szenvedett vasárnap: előbbi szombaton 3-0-ra verte a vendég Sunderlandet, míg utóbbi két góllal kikapott hazai pályán a Celta Vigótól. Sajtóinformáció szerint Xabi Alonsónak, a Real vezetőedzőjének akár az állásába is kerülhet, ha vendégsiker születik szerdán.

 A Marca című napilap értesülése szerint ugyanis a vasárnapi bajnoki vereséget követően a klubnál éjszakába nyúló tanácskozás végén arra a döntésre jutottak, hogy egy újabb elveszített meccs után nem adnak több időt a spanyol trénernek.

– Csapatként működünk, így mindannyian együtt viseljük el a jó és a rossz szereplés következményeit – mondta a keddi sajtótájékoztatón Xabi Alonso. – Ugyanakkor, ha a Real Madrid edzője vagy, akkor fel kell készülnöd arra, hogy a nehéz időszakokat nyugodtan, egységesen és higgadtan éld meg. Én így teszek. Nagyon várom mindazt, ami előttünk áll, kezdve a City elleni mérkőzéssel.
 

Tudjuk, hogy a frusztrációt, amelyet a közelmúlt kiábrándító eredményei okoznak, pozitív energiává tudjuk alakítani. Most csak a Cityre és a Bajnokok Ligájára gondolunk. A figyelmem a csapatra, a pályára és a következő mérkőzésre irányul, mert ezeket tudom befolyásolni. 

Hinnünk kell abban, hogy a következő mérkőzés mindig egy lehetőség. Nagyon izgalmas mérkőzés vár ránk a City ellen. Készen kell állnunk a játékra, meg kell lennie az energiánknak, hogy a Bernabéu közönsége mellénk álljon, és ez a kapcsolat nagyon fontos, ha megvan, akkor nagyobb az esélyünk a győzelemre.

Az Arsenalnak négy gól hiányzik

A BL-alapszakasz tabelláját százszázalékos mérleggel, egyedüli veretlen csapatként vezető Arsenal a Club Brugge vendége lesz szerdán, s bár az észak-londoni együttest komoly sérüléshullám sújtja, még így is a meccs egyértelmű esélyesének számít. A belga csapat a legutóbbi 18, angolok elleni európai kupameccséből mindössze egyet nyert meg három döntetlen és 14 vereség mellett, igaz, a BL-főtáblán játszott utolsó öt hazai meccséből egyet sem veszített el (három győzelem, két döntetlen). 

Az Arsenal belga riválisokkal szemben a legutóbbi kilenc összecsapásából hétszer diadalmaskodott, kettőt pedig döntetlennel zárt, a BL-főtáblán pedig az utolsó kilenc meccsét kivétel nélkül megnyerte, ezeken mindössze három gólt kapott.

 Az Ágyúsok legutóbb a 2005/06-os idényben rajtoltak sorozatban öt sikerrel a BL-ben, akkor egészen a döntőig meneteltek. Az észak-londoni együttesnek négy találat hiányzik ahhoz, hogy elérje a 400 gólos határt az európai kupasorozatokban.

Ousmane Dembele of Paris Saint-Germain plays during the French L1 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Stade Rennais FC at the Parc des Princes stadium in Paris. (Photo by Ibrahim Ezzat/NurPhoto) (Photo by Ibrahim Ezzat / NurPhoto via AFP)
Az aranylabdás Dembélé sérült, nem játszhat a PSG-ben (Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto)

A címvédő Paris Saint-Germain ugyancsak ma lép pályára, mégpedig az Athletic Bilbao vendégeként. Luis Enrique vezetőedző dolgát nehezíti, hogy két kulcsjátékosára sem számíthat, ugyanis az aranylabdás Ousmane Dembélé betegség miatt hagyja ki az összecsapást, míg a kapus Lucas Chevalier nem épült még fel a bokasérüléséből. A baszk együttes csupán két meccsen tudott győzni a legutóbbi tíz európai kupatalálkozójából francia ellenféllel szemben, hazai mérlege ettől függetlenül imponáló a kontinentális sorozatok főtáblás szereplései szempontjából, 16 találkozóból 13 győzelem, egy döntetlen és két vereség a mutatója. Az utóbbi időben formába lendült PSG viszont még így is a szerdai összecsapás esélyese, a mostani kiírásban idegenben a Barcelonát és a Bayer Leverkusent is verte, így második helyen áll a tabellán.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 6. forduló. Szerda: Villarreal (spanyol)–FC Köbenhavn (dán) 18.45 (tv: Sport1), Qarabag (azeri)–Ajax Amsterdam (holland) 18.45 (Sport2), Borussia Dortmund (német)–Bodö/Glimt (norvég) 21.00, Bayer Leverkusen (német)–Newcastle United (angol) 21.00, Benfica (portugál)–SSC Napoli (olasz) 21.00, Juventus (olasz)–Pafosz (ciprusi) 21.00, Club Brugge (belga)–Arsenal (angol) 21.00 (Sport1), Athletic Bilbao (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 21.00 (Sport2), Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 21.00

A REAL MADRID LEGUTÓBBI KUDARCA A YOUTUBE-LINKRE KATTINTVA MEGTEKINTHETŐ:

 

