A BL-címvédő aranylabdás játékosa nem lép pályára a baszk pokolban

A címvédő Paris Saint-Germain ugyancsak szerdán lép pályára az Athletic Bilbao vendégeként, de Luis Enrique vezetőedző dolgát nehezíti, hogy két kulcsjátékosára sem számíthat a baszk csapat ellen. Az utóbbi időben formába lendült franciák még így is a szerdai összecsapás esélyesei, a mostani kiírásban idegenben a Barcelonát és a Bayer Leverkusent is verték, így második helyen állnak a tabellán, de az aranylabdás támadó hiánya azért megnehezítheti a dolgát a BL-címvédőnek.

Az aranylabdás Ousmane Dembélé játéka fontos lehetett volna az Athletic Bilbao ellen. Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto

Az aranylabdás támadó nem, Doué viszont ott lesz Bilbaóban

A Le Parisien forrásai szerint az aranylabdás Ousmane Dembélé betegség miatt hagyja ki az összecsapást, míg a kapus Lucas Chevalier még mindig a bokasérülése után lábadozik. A spanyol mester számára viszont örvendetes hír lehet, hogy Désiré Doué visszatérhet, és várhatóan pályára is lép a Bilbao ellen, amely csupán két meccsen tudott győzni a legutóbbi tíz európai kupatalálkozójából francia ellenféllel szemben.

Hazai mérlege ettől függetlenül imponáló a kontinentális sorozatok főtáblás szereplései szempontjából, 16 meccsből 13 győzelem, egy döntetlen és két vereség a mutatója.

Mindezek ellenére a szerdai összecsapás esélyese a párizsi alakulat főleg úgy, hogy Európa egyik legjobb formában lévő középpályását is soraiban tudhatja, aki nemrégiben érdekes dolgokat osztott meg Luis Enrique meccsnézési szokásairól.