A BL-címvédő aranylabdás játékosa nem lép pályára a baszk pokolban

Bár a címvédő Paris Saint-Germain csak szerda este a hazai pályán mindenkire veszélyes Athletic Bilbao otthonában lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában, a sorozat egyik nagy esélyesének nem várt problémával kell szembenéznie. A párizsi együttes ugyanis nem számíthat az aranylabdás támadójára, a francia Ousmane Dembélé betegség miatt nem tud pályára lépni a baszkok ellen. A spanyol vezetőedző Luis Enrique a kapus Lucas Chevaliert is nélkülözni kényszerül, mivel a francia hálóőr még nem épült még fel a bokasérüléséből.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 15:12
Az aranylabdás Ousmane Dembélé betegség miatt hagyja ki a PSG következő BL-meccsét Fotó: LOU BENOIST Forrás: AFP
A címvédő Paris Saint-Germain ugyancsak szerdán lép pályára az Athletic Bilbao vendégeként, de Luis Enrique vezetőedző dolgát nehezíti, hogy két kulcsjátékosára sem számíthat a baszk csapat ellen. Az utóbbi időben formába lendült franciák még így is a szerdai összecsapás esélyesei, a mostani kiírásban idegenben a Barcelonát és a Bayer Leverkusent is verték, így második helyen állnak a tabellán, de az aranylabdás támadó hiánya azért megnehezítheti a dolgát a BL-címvédőnek.

Az aranylabdás Ousmane Dembélé játéka fontos lehetett volna az Athletic Bilbao ellen.
Az aranylabdás Ousmane Dembélé játéka fontos lehetett volna az Athletic Bilbao ellen. Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto

Az aranylabdás támadó nem, Doué viszont ott lesz Bilbaóban

A Le Parisien forrásai szerint az aranylabdás Ousmane Dembélé betegség miatt hagyja ki az összecsapást, míg a kapus Lucas Chevalier még mindig a bokasérülése után lábadozik. A spanyol mester számára viszont örvendetes hír lehet, hogy Désiré Doué visszatérhet, és várhatóan pályára is lép a Bilbao ellen, amely csupán két meccsen tudott győzni a legutóbbi tíz európai kupatalálkozójából francia ellenféllel szemben. 

Hazai mérlege ettől függetlenül imponáló a kontinentális sorozatok főtáblás szereplései szempontjából, 16 meccsből 13 győzelem, egy döntetlen és két vereség a mutatója.

Mindezek ellenére a szerdai összecsapás esélyese a párizsi alakulat főleg úgy, hogy Európa egyik legjobb formában lévő középpályását is soraiban tudhatja, aki nemrégiben érdekes dolgokat osztott meg Luis Enrique meccsnézési szokásairól.

 

 

 

