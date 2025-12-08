A PSG egyik legjobbja leleplezte Luis Enrique legfurcsább szokását

A Bajnokok Ligája-címvédő és a tabellán jelenleg második helyen álló Paris Saint-Germain a baszk Athletic Bilbao vendégeként szerepel a szerdai játéknapon. Luis Enrique együttese nagy lépést tehet a továbbjutás felé egy újabb győzelemmel, és ebben nagy szerepe lehet a portugál középpályás Vitinhának, aki rajongva beszélt nemrégiben a spanyol trénerről.

A Paris Saint-Germain edzője, Luis Enrique sokszor kritikus Vitinhával, aki szerint ebből csak előnye származik. Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Luis Enrique sokat kritizálja, de nem bánja

Vitinha az olasz Marco Verratti utódjaként érkezett Párizsba, s azóta már az Aranylabda-szavazáson harmadik helyen végzett. A hatalmas mezőnymunkájáról ismert játékos kulcsszerepet vállal a PSG játékában. A portugál középpályás szerint az ő előrelépésének legfontosabb alakja egyértelműen Luis Enrique.

– Sokat dolgoztam, kellett egy kis szerencse is, de a legnagyobb hatással Luis Enrique volt rám. Nagyszerű edző, nemcsak technikai-taktikai szempontból, hanem emberileg is, ami ezen a szinten sokat számít – mondta a 25 éves játékos, aki nem tagadja azt, hogy a spanyol tréner olykor sokat fortyog és kritizál, ám ez kifejezetten jót tesz neki, mert így csak fejlődni tud a keze alatt.

A lelátóról is hallani lehet az utasításait

Luis Enrique egyik legérdekesebb szokása, hogy a francia bajnoki mérkőzések első félidejét a tribünről figyeli. Vitinha szerint ez nem zavarja meg a csapatot, az edző energiája így is átjárja a stadiont:

Amikor fent van, talán kevésbé hallani, de az üzenetek akkor is eljutnak hozzánk. Ha pedig lejön a kispadra, mindannyian érezzük, hogy ott van

– mesélte a portugál játékos, aki szerint mindez csak véletlen egybeesés azzal, hogy az első félidők néha kevésbé sikerülnek jól a PSG-nek a Ligue 1-ban, ahol a BL-címvédő a második helyen áll a Lens mögött.

Vitinha a PSG egyik legjobb játékosa, akit nehéz megállítani a labdával. Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto

A portugál középpályás szerint az ő játékában a gólokon kívül a passzok azok, amik igazán számítanak.

Ez valami, amin gyerekkorom óta dolgozom, hatéves korom óta. Ez az egyik jellemzőm. Lehet, hogy nincs sok más kiemelkedő adottságom, de a passz az megvan

– árulta el Vitinha, akinek a góljai után elhíresült ünneplése, amikor megforgatja a hajgumiját, már a fiatal szurkolók körében is ikonikus mozdulattá vált – véletlen szülte, a párizsi edzőközpont egyik mókás pillanatában. Az idényben eddig öt góllal és hat gólpasszal álló Vitinha nagy összhangban játszik honfitársával, Joao Nevessel.