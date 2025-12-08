Paris Saint-Germain (PSG)Bajnokok LigájaVitinhaLuis Enriqueathletic bilbao

A PSG egyik legjobbja leleplezte Luis Enrique legfurcsább szokását

A Paris Saint-German játékosa, Vitinha mára a világ egyik legjobb középpályásává nőtte ki magát, és bevallása szerint sokat köszönhet annak az edzőnek, aki nemcsak technikailag, hanem emberileg is a maximumot hozza ki belőle. A BL-címvédő egyik legjobbja szerint Luis Enrique ugyanakkor érdekes szokással hívja fel magára a figyelmet a francia bajnoki mérkőzéseken.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 10:54
A Paris Saint-Germain edzője Luis Enrique mindig elmondja, hogy mit vár Vitinhától
Fotó: CHRISTOPHE SIMON Forrás: AFP
A Bajnokok Ligája-címvédő és a tabellán jelenleg második helyen álló Paris Saint-Germain a baszk Athletic Bilbao vendégeként szerepel a szerdai játéknapon. Luis Enrique együttese nagy lépést tehet a továbbjutás felé egy újabb győzelemmel, és ebben nagy szerepe lehet a portugál középpályás Vitinhának, aki rajongva beszélt nemrégiben a spanyol trénerről.

Paris Saint-Germain edzője, Luis Enrique sokszor kritikus Vitinhával, aki szerint ebből csak előnye származik
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Luis Enrique sokat kritizálja, de nem bánja

Vitinha az olasz Marco Verratti utódjaként érkezett Párizsba, s azóta már az Aranylabda-szavazáson harmadik helyen végzett. A hatalmas mezőnymunkájáról ismert játékos kulcsszerepet vállal a PSG játékában. A portugál középpályás szerint az ő előrelépésének legfontosabb alakja egyértelműen Luis Enrique.

– Sokat dolgoztam, kellett egy kis szerencse is, de a legnagyobb hatással Luis Enrique volt rám. Nagyszerű edző, nemcsak technikai-taktikai szempontból, hanem emberileg is, ami ezen a szinten sokat számít – mondta a 25 éves játékos, aki nem tagadja azt, hogy a spanyol tréner olykor sokat fortyog és kritizál, ám ez kifejezetten jót tesz neki, mert így csak fejlődni tud a keze alatt.

A lelátóról is hallani lehet az utasításait

Luis Enrique egyik legérdekesebb szokása, hogy a francia bajnoki mérkőzések első félidejét a tribünről figyeli. Vitinha szerint ez nem zavarja meg a csapatot, az edző energiája így is átjárja a stadiont:

Amikor fent van, talán kevésbé hallani, de az üzenetek akkor is eljutnak hozzánk. Ha pedig lejön a kispadra, mindannyian érezzük, hogy ott van

– mesélte a portugál játékos, aki szerint mindez csak véletlen egybeesés azzal, hogy az első félidők néha kevésbé sikerülnek jól a PSG-nek a Ligue 1-ban, ahol a BL-címvédő a második helyen áll a Lens mögött.

Vitinha a PSG egyik legjobb játékosa, akit nehéz megállítani a labdával
Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto

A portugál középpályás szerint az ő játékában a gólokon kívül a passzok azok, amik igazán számítanak.

Ez valami, amin gyerekkorom óta dolgozom, hatéves korom óta. Ez az egyik jellemzőm. Lehet, hogy nincs sok más kiemelkedő adottságom, de a passz az megvan

– árulta el Vitinha, akinek a góljai után elhíresült ünneplése, amikor megforgatja a hajgumiját, már a fiatal szurkolók körében is ikonikus mozdulattá vált – véletlen szülte, a párizsi edzőközpont egyik mókás pillanatában. Az idényben eddig öt góllal és hat gólpasszal álló Vitinha nagy összhangban játszik honfitársával, Joao Nevessel.

– Kiváló a kapcsolatunk, és ez a pályán is látszik. Joao jó ember, kellemes személyiség. Az is segít, hogy portugálok vagyunk. Nagy összhangban vagyunk a labdával, ráadásul ő is nagyszerű játékos – mondta el a PSG játékosa, aki szerint a BL-címvédő minden fronton versenyben van a trófeákért.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

