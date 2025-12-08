A legnagyobb rivális szerint gusztustalan, amit a norvég kézisek műveltek

A norvég válogatott a 10. percben már 8-2-re vezetett, majd 13-3-nál kétszámjegyű lett a különbség. A szünetig kicsit rendezte sorait Brazília, de így sem volt esélye a felzárkózásra, és a második félidőben is folytatódott az egyenlőtlen küzdelem. A norvégok örömkézilabdát játszottak, a brazilok csak szenvedtek: 25-8 is volt az állás, a tizedik góljukat pedig a 45. percben dobták. Végül 33-14 lett a vége, így Norvégia hatból hat győzelemmel és 215-108-as gólkülönbséggel maguk mögött jutottak a női kézilabda-vb negyeddöntőjébe – a legszorosabb mérkőzésük az Angola elleni tizenkét gólos siker volt.

Dánia-szerte is kezdik sejteni, hogy Norvégia megállíthatatlannak tűnik a női kézilabda-vb-n (Fotó: AFP/Ina Fassbender)

Az olimpiai és Európa-bajnok skandináv együttesben a ferencvárosi Vilde Ingstad hatszor, a győri különítményből Emilie Hovden ötször, Veronica Kristiansen négyszer, míg Kristine Breistöl egyszer talált be a brazilok ellen. A dél-amerikaiaknál a dunaújvárosi Rosa Kelly de Abreu háromszor volt eredményes, a győri Bruna de Paula és a szombathelyi Milena Maria de Souza Menezes nem dobott gólt.

Dánia is retteg a norvégoktól a női kézilabda-vb-n

A világbajnokság három skandináv válogatottja közül a svédek csúfosan elbuktak, Dánia és Norvégia azonban százszázalékos teljesítménnyel jutott a legjobb nyolc közé.

Az ágrajznak köszönhetően a két csapat legfeljebb a vasárnapi fináléban találkozhat egymással, de miközben a 45 éves Katrine Lundét is méltató norvég sajtó szinte természetesnek veszi a nemzeti együttes fölényes sikereit, addig Dániát sokkolta a rivális dominanciája.

A norvég Nettavisen is kiszúrta, hogy mennyire megdöbbentek a dánok, miután az addig hibátlan brazilokat is kiütötte az olimpiai címvédő.

A dán BT részben a „Sokkoló jelenetek” címet adta a norvég–brazil meccs tudósításának, amelyben kifejtik, hogy

amit a norvégok műveltek, az már gusztustalan. Gusztustalanul jó.

Az Origo emellett idézte a dán TV2 jellemzését is, miszerint „ijesztő, milyen jól olajozott a norvég kézilabda-gépezet. Katrine Lunde 67 százalékos védési hatékonysággal leül a kispadra. Hallatlan.”

Norvégia Montenegró ellen folytatja a vb-szereplését, ottani továbbjutás esetén pedig Magyarország vagy a hétfői Franciaország–Hollandia mérkőzés győztese lesz az ellenfél a pénteki elődöntőben. A franciák és a hollandok kezdhetnek matekozni, hogy szeretnének-e a norvégok ágára kerülni…