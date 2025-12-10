A hazai kapus mindent védett, gól nélkül maradt a Bajnokok Ligája címvédője

Két 18.45-kor kezdődött mérkőzéssel indult a BL szerdai játéknapja. A Bajnokok Ligája főtáblájáért zajló rájátszásban, még augusztusban a Ferencvárost kiejtő Qarabag vendéglátóként kapott ki 4-2-re az Ajaxtól, amely első pontjait szerezte az aktuális kiírásban, míg a másik korai találkozón a Köbenhavn a Villarreal vendégeként 3-2-re nyerve szerezte meg a három pontot.

A Bajnokok Ligája idei győztese, a PSG ezúttal Bilbaóban lépett pályára (Fotó: AFP/Cesar Manso)

Gól nélkül a Bajnokok Ligája idei győztese

Az esti programban újabb hat párharc következett, közte a címvédő Paris Saint-Germain fellépése az Athletic Bilbao stadionjában. A kezdőrúgás előtt sorstársak üdvözölhették egymást, a bilbaóiak kispadján ugyanis Ernesto Valverde, a párizsiak padján pedig Luis Enrique foglalhatott helyet. Mindketten rendelkeznek barcelonai múlttal játékosként, illetve edzőként is.

Luis Enrique (balra) és Ernesto Valverde nagy találkozása a kezdőrúgás előtt (Fotó: AFP/Cesar Manso)

Előzetesen a PSG számított esélyesebbnek. A franciák négy győzelem mellett egyszer, a Bayern ellen maradtak pont nélkül, míg a spanyol ligában szereplő Athletic korábban csak a Qarabagot tudta legyőzni, emellett a Slavia Praha elleni 0-0-s döntetlennel szerzett még egy pontot. A Bilbao így a továbbjutó helyeken kívül állt, a PSG-t viszont a közvetlen élmezőny tagjaként jegyezték.

A várakozásoknak megfelelően az első húsz percben nagy fölényben volt a labdabirtoklás terén a vendéggárda, amely lehetőségei ellenére eleinte nem talált kaput. Az első hazai lehetőségre a 26. percig kellett várni, ám Oihan Sancet 17 méterről próbálkozva jócskán fölé lőtt. A szünetig próbálkoztak ugyan a csapatok, de igazán veszélyes gólhelyzet a 45. percig nem volt, akkor Senny Mayulu közeli lövését bravúrral hárította a Bilbao kapusa, Unai Simón. A látottaknak összességében megfelelt a félidő 0-0-s állása.

Unai Simón lett a hazai hős

A térfélcserét követően a másik kapu előtt is megismétlődött az első játékrész hajrájában látott szituáció, Mayulu az újrakezdés után kevéssel, 11 méterről tette próbára Unai Simónt, de a hazai kapuvédő újra védett, akárcsak az 53. percben, amikor Warren Zaire-Emery vette célba Simón kapuját. Sorra érkeztek a PSG-szögletek, de az első óra végén is tartotta magát a gól nélküli eredmény.