A hazai kapus mindent védett, gól nélkül maradt a Bajnokok Ligája címvédője

Az Athletic Bilbao vendégeként 0-0-s döntetlenre végzett a címvédő Paris Saint-Germain. A Bajnokok Ligája alapszakaszának 6. fordulójában szerda este lejátszott mérkőzés első félideje kevés gólhelyzetet hozott. A második játékrészben már több lehetőséget is kidolgozott a párizsi csapat, a hazaiak kapusa, Unai Simón azonban remek formában védett.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 22:53
Unai Simón (sárgában) ellen nem volt ellenszere a PSG játékosainak, az Athletic kapusa nagy védésekkel járult hozzá csapata pontszerzéséhez a Bajnokok Ligája szerdai játéknapján. Fotó: AFP/Cesar Manso
Két 18.45-kor kezdődött mérkőzéssel indult a BL szerdai játéknapja. A Bajnokok Ligája főtáblájáért zajló rájátszásban, még augusztusban a Ferencvárost kiejtő Qarabag vendéglátóként kapott ki 4-2-re az Ajaxtól, amely első pontjait szerezte az aktuális kiírásban, míg a másik korai találkozón a Köbenhavn a Villarreal vendégeként 3-2-re nyerve szerezte meg a három pontot.

A Bajnokok Ligája idei győztese, a PSG ezúttal Bilbaóban lépett pályára
A Bajnokok Ligája idei győztese, a PSG ezúttal Bilbaóban lépett pályára (Fotó: AFP/Cesar Manso)

 

Gól nélkül a Bajnokok Ligája idei győztese

Az esti programban újabb hat párharc következett, közte a címvédő Paris Saint-Germain fellépése az Athletic Bilbao stadionjában. A kezdőrúgás előtt sorstársak üdvözölhették egymást, a bilbaóiak kispadján ugyanis Ernesto Valverde, a párizsiak padján pedig Luis Enrique foglalhatott helyet. Mindketten rendelkeznek barcelonai múlttal játékosként, illetve edzőként is.

Luis Enrique (balra) és Ernesto Valverde nagy találkozása a kezdőrúgás előtt
Luis Enrique (balra) és Ernesto Valverde nagy találkozása a kezdőrúgás előtt (Fotó: AFP/Cesar Manso)

Előzetesen a PSG számított esélyesebbnek. A franciák négy győzelem mellett egyszer, a Bayern ellen maradtak pont nélkül, míg a spanyol ligában szereplő Athletic korábban csak a Qarabagot tudta legyőzni, emellett a Slavia Praha elleni 0-0-s döntetlennel szerzett még egy pontot. A Bilbao így a továbbjutó helyeken kívül állt, a PSG-t viszont a közvetlen élmezőny tagjaként jegyezték.

A várakozásoknak megfelelően az első húsz percben nagy fölényben volt a labdabirtoklás terén a vendéggárda, amely lehetőségei ellenére eleinte nem talált kaput. Az első hazai lehetőségre a 26. percig kellett várni, ám Oihan Sancet 17 méterről próbálkozva jócskán fölé lőtt. A szünetig próbálkoztak ugyan a csapatok, de igazán veszélyes gólhelyzet a 45. percig nem volt, akkor Senny Mayulu közeli lövését bravúrral hárította a Bilbao kapusa, Unai Simón. A látottaknak összességében megfelelt a félidő 0-0-s állása.

 

Unai Simón lett a hazai hős

A térfélcserét követően a másik kapu előtt is megismétlődött az első játékrész hajrájában látott szituáció, Mayulu az újrakezdés után kevéssel, 11 méterről tette próbára Unai Simónt, de a hazai kapuvédő újra védett, akárcsak az 53. percben, amikor Warren Zaire-Emery vette célba Simón kapuját. Sorra érkeztek a PSG-szögletek, de az első óra végén is tartotta magát a gól nélküli eredmény.

Unai Simón (képünkön védés közben) sokat tett azért, hogy megóvja az Athletic kapuját a góltól
Unai Simón (képünkön védés közben) sokat tett azért, hogy megóvja az Athletic kapuját a góltól (Fotó: AFP/Ander Gillenea)

A 65. minutumban Khvicha Kvaratskhelia hagyott ki egy hatalmas lehetőséget, a PSG georgiai futballistája a keresztlécet találta el ziccerben. Az edzők cserékkel próbálkoztak, a hajrában pedig Fabián Ruiz lövésénél is nagyot védett a meccs hőse, Unai Simón, de végül maradt a 0-0, amely inkább a bilbaóiak számára értékes egy pontot ért.

Bajnokok Ligája-alapszakasz, 6. forduló
A szerdai eredmények:

  • Qarabag (azeri)–Ajax Amsterdam (holland) 2-4 (1-1), gólszerzők: Duran (10.), Matheus Silva (47.), illetve Dollberg (39.), Gloukh (79., 90.), Gaaei (83.)
  • Villarreal (spanyol)–FC Köbenhavn (dán) 2-3 (0-1), gólszerzők: Comesana (47.), Oluwaseyi (56.), illetve Elyounoussi (2.), Acsuri (48.), Cornelius (90.)
  • Borussia Dortmund (német)–Bodö/Glimt (norvég) 2-2 (1-1), gólszerzők: Brandt (18., 51.), ill. Aleesami (42.), Hauge (76.)
  • Bayer Leverkusen (német)–Newcastle United (angol) 2-2 (1-0), gólszerzők: Guimaraes (13., öngól), Grimaldo (88.), ill. Gordon (51. – 11-esből), Miley (74.)
  • Benfica (portugál)–SSC Napoli (olasz) 2-0 (1-0), gólszerző: Rios (20.)
  • Juventus (olasz)–Pafosz (ciprusi) 2-0 (0-0), gólszerző: McKennie (67.), David (73.)
  • Club Brugge (belga)–Arsenal (angol) 0-3 (0-1), gólszerzők: Madueke (25., 47.), Martinelli (56.)
  • Athletic Bilbao (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 0-0
  • Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 1-2 (1-2), gólszerzők: Rodrygo (28.), ill. Reilly (35.), Haaland (43. – 11-esből)

 

Fontos híreink

Bayer Zsolt
