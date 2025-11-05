Bayern MünchenOusmane DembéléPSGBajnokok LigájaParis Saint-Germain (PSG)Luis EnriqueAsraf HakimiVincent Kompany
Könnyek és mankó: a PSG-t óriási csapások érhetik a vereség után

Nem elég, hogy 2-1-re elveszítette a Bayern München elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést a Paris Saint-Germain, nagyon úgy tűnik, hogy nagyobb gondjai is akadnak a párizsiaknak. A bajorok elleni összecsapáson Ousmane Dembélé és Asraf Hakimi is megsérült, és könnyen lehet, hogy jó ideig nem számolhatnak velük a PSG-nél.

2025. 11. 05. 5:05
Asraf Hakimi hosszabb időre is kidőlhet Fotó: Thomas Samson Forrás: AFP
A PSG már egygólos hátrányban volt a Bayern München ellen, amikor Ousmane Dembélé bevette Manuel Neuer kapuját. Az aranylabdás találatát végül les címén érvénytelenítette a VAR, ami azonban még fájóbb, a francia támadót néhány perccel később sérülés miatt le kellett cserélni.

Könnyen meglehet, hogy a PSG Dembélét is elveszítette
Könnyen meglehet, hogy a PSG Dembélét is elveszítette (Fotó: Franck Fife/AFP)

A PSG két játékosát is elveszítheti

Dembélé esetében már a Nice ellen 1-0-ra megnyert bajnoki után attól tartottak, hogy nem teljesen egészséges, Luis Enrique azonban mindenkit megnyugtatott a Bayern elleni összecsapás előtt, hogy erről szó sincsen. A spanyol szakember a keddi találkozó után már elismerte, hogy játékosa ezúttal biztosan kidőlt, ám azt egyelőre nem lehet tudni, mennyire súlyos a baj.

– Nem tudom, de az biztos, hogy nincs köze az előző sérüléséhez, ez valami új. Nagyon óvatosnak kell lennünk, arra törekszünk, hogy javuljanak a játékosok állapotai, nem pedig rosszabbak legyenek.

Asraf Hakimi esetében a súlyosabb sérülés sincs kizárva, a marokkói védő a két gólt szerző Luis Díaz belépőjét követően maradt lent könnyek között a földön, a kolumbiai támadót végül a VAR-ozás után kiállította a játékvezető. Hakimit ez persze nem vigasztalta, a védő mankóval hagyta el a Parc de Princes-t, és könnyen lehet, hogy lemarad a december 21-én kezdődő Afrikai Nemzetek Kupájáról.

Hakimi mankóval távozott:

– Meg kell várnunk a holnapi vizsgálatokat – mondta a sérülésekkel kapcsolatban Luis Enrique, aki a vereségre így sem keresett kifogásokat. – Az első félidőben jobb volt a Bayern München. Több lehetőséget alakítottak ki, mi pedig adtunk nekik néhány ajándékot. Ha ilyen játékosoknak teszed meg ezt a szívességet, teljesen normális, hogy végül elveszíted a mérkőzést. Akár több gólt is kaphattunk volna.

A Bayern Münchent irányító Vincent Kompany sorozatban a 16. győzelmet ünnepelhette csapatával.

– Tisztában voltunk vele, hogy képesek vagyunk a győzelemre. Higgadtnak kell maradnunk, de ez a siker önbizalmat ad. Jól forgattuk a keretet szombaton, a csapat pedig kiválóan reagált. Amikor tíz emberrel kellett védekeznünk, azzal sem volt gond, és azt is megmutatta, hogy képesek vagyunk alkalmazkodni a kívánt eredmény eléréséhez.

Kompany a pályán ünnepelt:

Vincent Kompany runs on the pitch to celebrate with the players as soon as the game ends
byu/greee_p insoccer

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

  • Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) 1-2 (0-2), gólszerzők: Joao Neves (74.), illetve Luis Díaz (4., 32.). Kiállítva: Luis Díaz (45+7., Bayern München)
  • Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) 3-1 (1-0), gólszerzők: J. Álvarez (39.), Gallagher (72.), M. Llorente (90+6.), illetve Sykes (80.)
  • Bodö/Glimt (norvég)–Monaco (francia) 0-1 (0-1), gólszerző: F. Balogun (43.). Kiállítva: Gundersen (81., Bodö/Glimt)
  • Juventus (olasz)–Sporting CP (portugál) 1-1 (1-1), gólszerzők: Vlahovics (34.), illetve M. Araújo (12.)
  • Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) 1-0 (0-0), gólszerző: Mac Allister (61.)
  • Olympiakosz (görög)–PSV (holland) 1-1 (1-0), gólszerzők: G. Martins (17.), illetve Pepi (90+3.)
  • Tottenham Hotspur (angol)–Köbenhavn (dán) 4-0 (1-0), gólszerzők: B. Johnson (19.), Odobert (51.), Van de Ven (64.), Palhinha (67.). Kiállítva: B. Johnson (57., Tottenham)

Korábban:

A mérkőzések jegyzőkönyveit ide, majd az adott meccsre kattintva tekintheti meg, míg az alapszakasz állása itt található!

 

