Könnyek és mankó: a PSG-t óriási csapások érhetik a vereség után

A PSG már egygólos hátrányban volt a Bayern München ellen, amikor Ousmane Dembélé bevette Manuel Neuer kapuját. Az aranylabdás találatát végül les címén érvénytelenítette a VAR, ami azonban még fájóbb, a francia támadót néhány perccel később sérülés miatt le kellett cserélni.

Könnyen meglehet, hogy a PSG Dembélét is elveszítette (Fotó: Franck Fife/AFP)

A PSG két játékosát is elveszítheti

Dembélé esetében már a Nice ellen 1-0-ra megnyert bajnoki után attól tartottak, hogy nem teljesen egészséges, Luis Enrique azonban mindenkit megnyugtatott a Bayern elleni összecsapás előtt, hogy erről szó sincsen. A spanyol szakember a keddi találkozó után már elismerte, hogy játékosa ezúttal biztosan kidőlt, ám azt egyelőre nem lehet tudni, mennyire súlyos a baj.

– Nem tudom, de az biztos, hogy nincs köze az előző sérüléséhez, ez valami új. Nagyon óvatosnak kell lennünk, arra törekszünk, hogy javuljanak a játékosok állapotai, nem pedig rosszabbak legyenek.

Asraf Hakimi esetében a súlyosabb sérülés sincs kizárva, a marokkói védő a két gólt szerző Luis Díaz belépőjét követően maradt lent könnyek között a földön, a kolumbiai támadót végül a VAR-ozás után kiállította a játékvezető. Hakimit ez persze nem vigasztalta, a védő mankóval hagyta el a Parc de Princes-t, és könnyen lehet, hogy lemarad a december 21-én kezdődő Afrikai Nemzetek Kupájáról.

Hakimi mankóval távozott:

🩼 Hakimi quitte le Parc des Princes avec une grosse botte autour du pied gauchehttps://t.co/45DaCo1yLn pic.twitter.com/qlha47RJNx — RMC Sport (@RMCsport) November 4, 2025

– Meg kell várnunk a holnapi vizsgálatokat – mondta a sérülésekkel kapcsolatban Luis Enrique, aki a vereségre így sem keresett kifogásokat. – Az első félidőben jobb volt a Bayern München. Több lehetőséget alakítottak ki, mi pedig adtunk nekik néhány ajándékot. Ha ilyen játékosoknak teszed meg ezt a szívességet, teljesen normális, hogy végül elveszíted a mérkőzést. Akár több gólt is kaphattunk volna.

A Bayern Münchent irányító Vincent Kompany sorozatban a 16. győzelmet ünnepelhette csapatával.

– Tisztában voltunk vele, hogy képesek vagyunk a győzelemre. Higgadtnak kell maradnunk, de ez a siker önbizalmat ad. Jól forgattuk a keretet szombaton, a csapat pedig kiválóan reagált. Amikor tíz emberrel kellett védekeznünk, azzal sem volt gond, és azt is megmutatta, hogy képesek vagyunk alkalmazkodni a kívánt eredmény eléréséhez.