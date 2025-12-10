szexuális zaklatásPedro SanchezSpanyolországPSOE

Szexuális zaklatási botrány rázta meg a spanyol baloldalt

Miközben a madridi vezetés fennhangon hirdeti a feminizmus és a nők védelmének fontosságát, a színfalak mögött súlyos szexuális zaklatási botrányok és eltussolási kísérletek rázzák meg a kormányzó Spanyol Szocialista Munkáspártot (PSOE). A legújabb botrány főszereplője Francisco Salazar, a párt egyik korábbi vezető tisztségviselője, ám a legmegdöbbentőbb fordulatot a pártvezetés reakciója szolgáltatta: a női áldozatok hivatalos panaszait állításuk szerint egy „számítógépes hiba” miatt hagyták figyelmen kívül. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök kormánya egyre mélyebbre süllyed a morális válságba.

Munkatársunktól
2025. 12. 10. 22:05
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Politikai vihar tombol Madridban, amelynek hullámai immár közvetlenül Pedro Sánchez miniszterelnök belső köreiig érnek. A spanyol szocialisták, akik politikai identitásuk egyik tartóoszlopává tették a nők jogainak védelmét, most kénytelenek szembenézni saját soraikban tapasztalható, rendszerszintűnek tűnő visszaélésekkel – hívja fel a figyelmet az Euractiv brüsszeli hírportál. A botrány középpontjában Francisco Salazar áll, aki hosszú ideig Sánchez egyik bizalmi embere és tanácsadója volt, legutóbb pedig a PSOE szervezeti titkárságának helyettes vezetői posztjára pályázott, mielőtt kénytelen volt lemondani.

Pilar Alegría, Sánchez kormányának szóvivője „undorítónak” nevezte Salazar viselkedését
Pilar Alegría, Sánchez kormányának szóvivője „undorítónak” nevezte Salazar viselkedését (Fotó: NurPhoto via AFP)

A botrány akkor robbant ki igazán, amikor a sajtóhoz kiszivárgott, hogy több női párttag már az év elején hivatalos panaszt tett Salazar ellen szexuális zaklatás miatt. Ezeket a bejelentéseket azonban a pártvezetés hónapokon át figyelmen kívül hagyta. A PSOE magyarázata a késlekedésre és az ügyek szőnyeg alá söprésére egészen abszurd: a párt illetékesei most azzal védekeznek, hogy a belső bejelentőrendszerben fellépő „számítógépes hiba” miatt utasították el automatikusan az áldozatok panaszait.

Pedro Sánchez miniszterelnök kínos magyarázkodásba kezdett, „nem szándékos tévedésnek” nevezve az esetet, miközben az áldozatok azzal vádolják a vezetést, hogy nagyon is szándékosan bagatellizálták a sérelmeiket.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy kedden menesztették Salazar helyettesét, Antonio Hernándezt is, akit azzal gyanúsítanak, hogy aktívan részt vett felettese ügyeinek eltussolásában. Pilar Alegría kormányszóvivő „undorítónak” nevezte Salazar viselkedését, és belső vizsgálatot jelentett be, ám ez aligha csillapítja a kedélyeket egy olyan kormányzat esetében, amelynek hitelessége már így is romokban hever a korrupciós gyanúk miatt.

Az ellenzék nem hagyta szó nélkül a baloldal képmutatását. Alberto Núnez Feijóo, a Néppárt (PP) vezetője a parlamentben tartott szerdai, indulatoktól fűtött ülésen keményen támadta a kormányfőt. Feijóo szerint a Salazar-ügy nem elszigetelt eset, hanem a kormányzó Szocialista Pártot átszövő szexuális visszaélések „szélesebb körű viselkedési mintázatát” tükrözi. Az ellenzéki vezér rámutatott: miközben a baloldal a nők védelmezőjének szerepében tetszeleg, a valóságban a saját párttársaikat sem képesek megvédeni a ragadozóktól, sőt, technikai malőrökre hivatkozva próbálják elhallgattatni őket.

Szorul a hurok Sánchez és a pártja körül?

Pedro Sánchez helyzete egyébként is kritikus: a kormányfő családja és közvetlen környezete körül egyre szorosabbra fonódik az igazságszolgáltatás hálója különböző korrupciós ügyek kapcsán.

Ebben a légkörben a Salazar-botrány újabb szöget verhet a szocialista kormány koporsójába. A miniszterelnök ráadásul elutasította azokat a követeléseket, hogy az ügyet azonnal az ügyészség elé utalják, mondván: az áldozatoknak kell eldönteniük, hogy jogi útra terelik-e az ügyet. A PSOE szóvivője szerint a „megfelelő intézkedéseket” csak a belső vizsgálat lezárulta után hozzák meg.

A mostani eset csupán a jéghegy csúcsa a spanyol szocialistákat sújtó erkölcsi válságban. 

Az év elején már napvilágot láttak hangfelvételek, amelyek José Luis Ábalos volt minisztert és bizalmasát, Koldo Garcíát keverték gyanúba. A két szocialista politikus, akik ellen szerződésekkel kapcsolatos kenőpénzek miatt is nyomozás folyik, a felvételeken prostituáltak felfogadásával és „zártkörű partik” szervezésével dicsekedett. Ezek a leleplezések brutálisan rombolják a párt feminista imázsát.

A politikai következmények súlyosak lehetnek. A közvélemény-kutatások már a korábbi botrányok idején azt jelezték, hogy a szocialisták elveszíthetik női szavazóik mintegy harmadát. Ez a demográfiai csoport kulcsfontosságú volt Sánchez 2023-as újraválasztásában, elvesztésük pedig végzetes lehet a baloldal számára. A decemberben kezdődő extremadurai regionális választások előtt a Salazar-ügy és a nevetséges „számítógépes hiba” magyarázat tovább erodálhatja a PSOE hitelességét, bizonyítva, hogy a spanyol baloldal feminizmusa addig tart, amíg politikai hasznot hoz, de elillan, amint a saját embereiket kellene felelősségre vonni.

Borítókép: Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdepresszió

Sajnos csak az érintett nem fogja elolvasni

Bayer Zsolt avatarja

A tényekkel elég nehéz bőgő bika hangon, mániákus depressziót jelző gesztikuláció kíséretében, hülye és hazug lózungokat üvöltözve vitatkozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.