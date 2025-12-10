Szexuális zaklatási botrány rázta meg a spanyol baloldalt

Politikai vihar tombol Madridban, amelynek hullámai immár közvetlenül Pedro Sánchez miniszterelnök belső köreiig érnek. A spanyol szocialisták, akik politikai identitásuk egyik tartóoszlopává tették a nők jogainak védelmét, most kénytelenek szembenézni saját soraikban tapasztalható, rendszerszintűnek tűnő visszaélésekkel – hívja fel a figyelmet az Euractiv brüsszeli hírportál. A botrány középpontjában Francisco Salazar áll, aki hosszú ideig Sánchez egyik bizalmi embere és tanácsadója volt, legutóbb pedig a PSOE szervezeti titkárságának helyettes vezetői posztjára pályázott, mielőtt kénytelen volt lemondani.

Pilar Alegría, Sánchez kormányának szóvivője „undorítónak” nevezte Salazar viselkedését (Fotó: NurPhoto via AFP)

A botrány akkor robbant ki igazán, amikor a sajtóhoz kiszivárgott, hogy több női párttag már az év elején hivatalos panaszt tett Salazar ellen szexuális zaklatás miatt. Ezeket a bejelentéseket azonban a pártvezetés hónapokon át figyelmen kívül hagyta. A PSOE magyarázata a késlekedésre és az ügyek szőnyeg alá söprésére egészen abszurd: a párt illetékesei most azzal védekeznek, hogy a belső bejelentőrendszerben fellépő „számítógépes hiba” miatt utasították el automatikusan az áldozatok panaszait.

Pedro Sánchez miniszterelnök kínos magyarázkodásba kezdett, „nem szándékos tévedésnek” nevezve az esetet, miközben az áldozatok azzal vádolják a vezetést, hogy nagyon is szándékosan bagatellizálták a sérelmeiket.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy kedden menesztették Salazar helyettesét, Antonio Hernándezt is, akit azzal gyanúsítanak, hogy aktívan részt vett felettese ügyeinek eltussolásában. Pilar Alegría kormányszóvivő „undorítónak” nevezte Salazar viselkedését, és belső vizsgálatot jelentett be, ám ez aligha csillapítja a kedélyeket egy olyan kormányzat esetében, amelynek hitelessége már így is romokban hever a korrupciós gyanúk miatt.

Az ellenzék nem hagyta szó nélkül a baloldal képmutatását. Alberto Núnez Feijóo, a Néppárt (PP) vezetője a parlamentben tartott szerdai, indulatoktól fűtött ülésen keményen támadta a kormányfőt. Feijóo szerint a Salazar-ügy nem elszigetelt eset, hanem a kormányzó Szocialista Pártot átszövő szexuális visszaélések „szélesebb körű viselkedési mintázatát” tükrözi. Az ellenzéki vezér rámutatott: miközben a baloldal a nők védelmezőjének szerepében tetszeleg, a valóságban a saját párttársaikat sem képesek megvédeni a ragadozóktól, sőt, technikai malőrökre hivatkozva próbálják elhallgattatni őket.