  • Ideológiai csata Spanyolországban – a baloldali kormány alkotmányba emelné az abortuszhoz való jogot
Ideológiai csata Spanyolországban – a baloldali kormány alkotmányba emelné az abortuszhoz való jogot

Pedro Sánchez baloldali kormánya azt tervezi, hogy az abortuszhoz való jogot az ország alkotmányában rögzíti, hogy azt így a jövőben semmilyen kormány ne korlátozhassa.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 10. 07. 17:01
Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke Fotó: Dursun Aydemir Forrás: Anadolu/AFP
A döntés hátterében a konzervatív Néppárt (PP) és a jobboldali Vox legújabb kezdeményezése áll. A két párt által irányított madridi városi tanács ugyanis a közelmúltban olyan rendeletet fogadott el, amely kötelező tájékoztatást írna elő az abortuszt fontolgató nők számára – a beavatkozás lehetséges pszichés következményeiről, az úgynevezett „posztabortusz-traumáról”, írja az Origo.

Abortusz
Várandós nő ultrahangvizsgálattal (Fotó: AGV/AFP)

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) viszont vitatja a szindróma létezését, és azt állítja, hogy nincs tudományos bizonyíték az abortuszhoz köthető tartós pszichés károsodásokra. A jobboldali pártok szerint ezzel szemben valós lelki következmények is előfordulhatnak, amelyekről a nőknek joguk van előzetesen tájékozódni.

Abortusz – a nők jogai vagy ideológiai küzdelem?

A baloldali pártok szerint a madridi intézkedés politikai támadás a nők önrendelkezése ellen. Mónica García egészségügyi miniszter és a Más Madrid párt vezetője úgy fogalmazott:

Az egyetlen valós szindróma, amit most látunk, az a Néppárt jobbra tolódása és a nők jogainak korlátozása.

A vita nem új: 2023-ban a PP és a Vox Kasztília–León tartományban próbált bevezetni egy hasonló szabályt, amely kötelezővé tette volna a magzati szívhang meghallgatását és egy 4D ultrahang megtekintését a döntés előtt. 

A központi kormány akkor jogilag fellépett az intézkedés ellen, és az végül nem lépett hatályba.

Most azonban a Sánchez-kormány alkotmányos szintre emelné az abortuszhoz való jogot, hogy a jövőbeli kormányok ne korlátozhassák a jelenlegi, liberális szabályozást. Francisco Valiente alkotmányjogász szerint a lépés tudatos politikai stratégiát tükröz:

A szocialisták így próbálják megvédeni a saját ideológiai örökségüket a konzervatív kormányokkal szemben.

MADRID, SPAIN - JUNE 18: President of Vox Party Santiago Abascal leaves the session after delivering a speech during 'Questions to the Government' session at the Spanish Parliament's General Assembly in Madrid, Spain on June 18, 2025. Burak Akbulut / Anadolu (Photo by BURAK AKBULUT / Anadolu via AFP)
Santiago Abascal, a jobboldali patrióta Vox Párt elnöke (Fotó: Anadolu/AFP/Burak Akbulut)

A spanyol baloldal Franciaország nyomdokaiban járna

Ha a reformot elfogadnák, Spanyolország a világon a második ország lenne Franciaország után, amely alkotmányba foglalja az abortuszhoz való jogot. A kezdeményezés azonban kisebbségi kormánytól érkezik, és a parlamentben nem biztosított a háromötödös többség, amely az alkotmánymódosításhoz szükséges.

A Vox és a spanyol Néppárt egyaránt jelezte, hogy nem támogatja a javaslatot.

E pártok szerint a kormány ideológiai kampányt folytat ahelyett, hogy az ország gazdasági és társadalmi problémáival foglalkozna.

A konfliktus egyre élesebb: több konzervatív vezetésű tartományi kormány – köztük Madrid, Aragónia és a Baleár-szigetek – már most is ellenáll az abortuszt szabályozó új törvények bevezetésének. A központi kormány három hónapos határidőt adott nekik a végrehajtásra, és bírósági eljárást helyezett kilátásba, ha nem tesznek eleget a követelésnek.

Az abortusz kérdése mélyen megosztja a spanyol társadalmat

Spanyolországban az abortuszt 1985-ben részben dekriminalizálták, majd 2010-ben José Luis Rodríguez Zapatero kormánya tovább liberalizálta: a terhesség 14. hetéig szabadon elvégezhető a beavatkozás. A konzervatív pártok azóta is vitatják a törvényt, ám a spanyol alkotmánybíróság 2023-ban kimondta, hogy a szabályozás összhangban van az alkotmánnyal.

Borítókép: Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

