A döntés hátterében a konzervatív Néppárt (PP) és a jobboldali Vox legújabb kezdeményezése áll. A két párt által irányított madridi városi tanács ugyanis a közelmúltban olyan rendeletet fogadott el, amely kötelező tájékoztatást írna elő az abortuszt fontolgató nők számára – a beavatkozás lehetséges pszichés következményeiről, az úgynevezett „posztabortusz-traumáról”, írja az Origo.
Ideológiai csata Spanyolországban – a baloldali kormány alkotmányba emelné az abortuszhoz való jogot
Pedro Sánchez baloldali kormánya azt tervezi, hogy az abortuszhoz való jogot az ország alkotmányában rögzíti, hogy azt így a jövőben semmilyen kormány ne korlátozhassa.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) viszont vitatja a szindróma létezését, és azt állítja, hogy nincs tudományos bizonyíték az abortuszhoz köthető tartós pszichés károsodásokra. A jobboldali pártok szerint ezzel szemben valós lelki következmények is előfordulhatnak, amelyekről a nőknek joguk van előzetesen tájékozódni.
Abortusz – a nők jogai vagy ideológiai küzdelem?
A baloldali pártok szerint a madridi intézkedés politikai támadás a nők önrendelkezése ellen. Mónica García egészségügyi miniszter és a Más Madrid párt vezetője úgy fogalmazott:
Az egyetlen valós szindróma, amit most látunk, az a Néppárt jobbra tolódása és a nők jogainak korlátozása.
A vita nem új: 2023-ban a PP és a Vox Kasztília–León tartományban próbált bevezetni egy hasonló szabályt, amely kötelezővé tette volna a magzati szívhang meghallgatását és egy 4D ultrahang megtekintését a döntés előtt.
A központi kormány akkor jogilag fellépett az intézkedés ellen, és az végül nem lépett hatályba.
Most azonban a Sánchez-kormány alkotmányos szintre emelné az abortuszhoz való jogot, hogy a jövőbeli kormányok ne korlátozhassák a jelenlegi, liberális szabályozást. Francisco Valiente alkotmányjogász szerint a lépés tudatos politikai stratégiát tükröz:
A szocialisták így próbálják megvédeni a saját ideológiai örökségüket a konzervatív kormányokkal szemben.
A spanyol baloldal Franciaország nyomdokaiban járna
Ha a reformot elfogadnák, Spanyolország a világon a második ország lenne Franciaország után, amely alkotmányba foglalja az abortuszhoz való jogot. A kezdeményezés azonban kisebbségi kormánytól érkezik, és a parlamentben nem biztosított a háromötödös többség, amely az alkotmánymódosításhoz szükséges.
A Vox és a spanyol Néppárt egyaránt jelezte, hogy nem támogatja a javaslatot.
E pártok szerint a kormány ideológiai kampányt folytat ahelyett, hogy az ország gazdasági és társadalmi problémáival foglalkozna.
A konfliktus egyre élesebb: több konzervatív vezetésű tartományi kormány – köztük Madrid, Aragónia és a Baleár-szigetek – már most is ellenáll az abortuszt szabályozó új törvények bevezetésének. A központi kormány három hónapos határidőt adott nekik a végrehajtásra, és bírósági eljárást helyezett kilátásba, ha nem tesznek eleget a követelésnek.
Az abortusz kérdése mélyen megosztja a spanyol társadalmat
Spanyolországban az abortuszt 1985-ben részben dekriminalizálták, majd 2010-ben José Luis Rodríguez Zapatero kormánya tovább liberalizálta: a terhesség 14. hetéig szabadon elvégezhető a beavatkozás. A konzervatív pártok azóta is vitatják a törvényt, ám a spanyol alkotmánybíróság 2023-ban kimondta, hogy a szabályozás összhangban van az alkotmánnyal.
Borítókép: Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)
