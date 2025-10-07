Ideológiai csata Spanyolországban – a baloldali kormány alkotmányba emelné az abortuszhoz való jogot

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) viszont vitatja a szindróma létezését, és azt állítja, hogy nincs tudományos bizonyíték az abortuszhoz köthető tartós pszichés károsodásokra. A jobboldali pártok szerint ezzel szemben valós lelki következmények is előfordulhatnak, amelyekről a nőknek joguk van előzetesen tájékozódni.

Abortusz – a nők jogai vagy ideológiai küzdelem?

A baloldali pártok szerint a madridi intézkedés politikai támadás a nők önrendelkezése ellen. Mónica García egészségügyi miniszter és a Más Madrid párt vezetője úgy fogalmazott:

Az egyetlen valós szindróma, amit most látunk, az a Néppárt jobbra tolódása és a nők jogainak korlátozása.

A vita nem új: 2023-ban a PP és a Vox Kasztília–León tartományban próbált bevezetni egy hasonló szabályt, amely kötelezővé tette volna a magzati szívhang meghallgatását és egy 4D ultrahang megtekintését a döntés előtt.

A központi kormány akkor jogilag fellépett az intézkedés ellen, és az végül nem lépett hatályba.

Most azonban a Sánchez-kormány alkotmányos szintre emelné az abortuszhoz való jogot, hogy a jövőbeli kormányok ne korlátozhassák a jelenlegi, liberális szabályozást. Francisco Valiente alkotmányjogász szerint a lépés tudatos politikai stratégiát tükröz:

A szocialisták így próbálják megvédeni a saját ideológiai örökségüket a konzervatív kormányokkal szemben.