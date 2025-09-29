Spanyolország lassan jobbra fordul

Hosszasan sorolt Abascal a törvényhozás alsóházának szeptember 10-i ülésén irreguláris bevándorlók által elkövetett erőszakos bűncselekményeket, ami mellett a migráció gazdasági terheire is rámutatott Spanyolországban – írja a Migrációkutató Intézet elemzésében.

Migránsok érkeznek Spanyolország partjaihoz. Fotó: AFP

A közelmúltban a spanyol rendőrség 19 embert tartóztatott le, akiket azzal vádolnak, hogy egy Szenegálból a Kanári-szigetekre tartó hajón több társukat meggyilkolták vagy megkínozták.

A hatóságok szerint a hajón 300 migráns tartózkodhatott, akik közül többeket megvertek, és voltak, akiket a tengerbe dobtak.

A 11 napos utat mindössze 248-an élték túl.

Július közepén pedig több észak-afrikai migránst vettek őrizetbe Torre-Pacheco városában, egy 68 éves helyi lakost ért támadás után.