Spanyolország lassan jobbra fordul

Heves csörtébe fulladt a migrációról szóló spanyol parlamenti vita. A jobboldali Vox elnöke, Santiago Abascal migrációs politikája miatt „korruptnak, árulónak és szemérmetlennek” nevezte Spanyolország miniszterelnökét. Válaszul Pedro Sánchez azzal vádolta meg ellenfelét, hogy azért van ilyen határozott véleménye a bevándorlásról, mert pártját Magyarországról finanszírozzák.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 21:48
Santiago Abascal Fotó: SENHAN BOLELLI Forrás: ANADOLU
Hosszasan sorolt Abascal a törvényhozás alsóházának szeptember 10-i ülésén irreguláris bevándorlók által elkövetett erőszakos bűncselekményeket, ami mellett a migráció gazdasági terheire is rámutatott Spanyolországban – írja a Migrációkutató Intézet elemzésében.

Migránsok érkeznek Spanyolország partjaihoz
Migránsok érkeznek Spanyolország partjaihoz. Fotó: AFP

A közelmúltban a spanyol rendőrség 19 embert tartóztatott le, akiket azzal vádolnak, hogy egy Szenegálból a Kanári-szigetekre tartó hajón több társukat meggyilkolták vagy megkínozták. 

A hatóságok szerint a hajón 300 migráns tartózkodhatott, akik közül többeket megvertek, és voltak, akiket a tengerbe dobtak. 

A 11 napos utat mindössze 248-an élték túl. 

Július közepén pedig több észak-afrikai migránst vettek őrizetbe Torre-Pacheco városában, egy 68 éves helyi lakost ért támadás után

Bár később kiderült, hogy a felvételt manipulálták, a támadás hírére tömeges, bevándorlásellenes zavargások kezdődtek. A megmozdulások során a bevándorlók lakásait és üzleteit is célba vették.

Spanyolország a 2000-es évek elején vált a tömeges bevándorlás célpontjává, azóta pedig gyors demográfiai átalakuláson ment keresztül. Az ország ma a világ egyik legalacsonyabb termékenységi arányszámával rendelkezik (1,12 gyermek/nő), viszont népessége a bevándorlás következtében idén már meghaladta a 49 millió főt. 

A bevándorlók mintegy 47 százaléka latin-amerikai, legnagyobb számban Kolumbiából (850 ezer) és Venezuelából (600 ezer) érkeztek. Esetükben ugyanis nem állnak fenn nyelvi problémák, kulturális hátterük hasonló, nagy részük katolikus vallású, valamint gyakran spanyol gyökerekkel rendelkeznek. 

Egyre növekszik azonban az illegális bevándorlók száma is: 2024-ben közel 64 ezer főt regisztráltak, ami 12,5 százalékos emelkedés a 2023-as adatokhoz képest. 

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) adatai pedig azt jelzik, hogy bár 2025 januárja és augusztusa között sikerült 52 százalékkal visszaszorítani az illegális határátlépések számát a Kanári-szigeteken, a nyugat-mediterrán útvonal forgalma 22 százalékkal nőtt. Különösen nagy számban érkeznek Algériából, Szomáliából és Marokkóból; a Kanári-szigetekre pedig Maliból, Szenegálból és Guineából. 

A bevándorlás támogatói szerint a népesség csökkenése miatt gazdasági szempontból szükség van a migrációra. 

Sánchez kormánya azt tervezi, hogy az elkövetkező három évben közel egymillió illegális munkavállaló helyzetét rendezi, és bővíti az elsősorban Afrikából érkező idénymunkások számára kidolgozott vízumrendszert is. 

A közvélemény-kutatások szerint a spanyoloknak 73,4 százaléka látja úgy, hogy túl sok a bevándorló az országban, és 91,4 százalékuk pedig országszintű problémának tekinti az illegális migrációt. 

Spanyolországban Nyugat-Európa más országaihoz képest eddig kevésbé voltak sikeresek a migrációkritikus pártok. 

A választók azonban már növekvő arányban fordulnak a bevándorlásellenes Vox irányába. A párt 4,9 százalékponttal, 17,3 százalékra növelte támogatottságát a 2023-as választások óta. 

Amennyiben Spanyolországban is megtörténik a fordulat a migráció kérdésében, nem kizárt, hogy a következő, 2027-ben esedékes voksolásra a harmadik helyről utoléri a Néppártot (PP), amely jelenleg 36,1 százalékos támogatottságával vezeti a listát.

Borítókép: Santiago Abascal (Fotó: AFP)

 

