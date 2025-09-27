Sorosék ellen hamarosan vádat emelhetnek

László András kiemelte:

A főügyész-helyettes irodája nem tagadta az előkészületeket és a szóvivő úgy nyilatkozott, hogy nekik a közbiztonság az első és minden olyan szervezetet megvizsgálnak, amelyek erőszakos cselekedetek véghezvitelére vagy szövetségi törvények megsértésére konspirálnak.

A politikus hangsúlyozta: a Soros-hálózat milliókat költött Amerikában és Európában is illegális migránsok támogatására, a kitoloncolások megakadályozására és ezzel kapcsolatos perekre. Ezekről már a korábbi években is részletes cikkek jelentek meg. Ezen felül arra is, hogy az illegális migránsok helyzetét legalizálják és mielőbb állampolgárságot kaphassanak.

Ha tényleg komoly fellépés lesz a Soros-hálózat ellen Amerikában, abba ugyanúgy beleremegnek majd az európai baloldali szervezetek, ahogy a USAID-pénzcsapok elzárásába

– zárta bejegyzését László András.