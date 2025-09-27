Sorosék ellen hamarosan vádat emelhetnek

A New York Times az amerikai főügyész-helyettes irodájából származó üzenetről számolt be, amiben kiadták a feladatot hét ügyészi irodának, hogy készítsék elő a Soros elleni vizsgálatot – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében László András.
A lehetséges vádak között a gyújtogatás, a terrorizmus anyagi támogatása és pénzügyi bűncselekmények szereplnek. Itt nyilván a BLM szervezetek és egyes palesztin szervezetek támogatása, az illegális migránsok érdekeit védő szervezetek és az ANTIFA-hoz köthető szervezetek támogatása lehet kényes
– idézte bejegyzésében a The New York Times cikkét a Fidesz EP-képviselője, hozzátéve:
Az Alapítvány mindent tagad és politikai üldöztetésről beszél.