Sorosék ellen hamarosan vádat emelhetnek

Soros Nyitott Társadalom Alapítványa ellen hamarosan vádat emelhetnek az USÁ-ban – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében László András. A Fidesz EP-képviselője hozzátette: a Trump-kormányzat ezzel a USAID leépítése után a baloldali korrupciós hálózat másik fontos pillérét ütheti ki.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 23:04
Soros György Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
A New York Times az amerikai főügyész-helyettes irodájából származó üzenetről számolt be, amiben kiadták a feladatot hét ügyészi irodának, hogy készítsék elő a Soros elleni vizsgálatot – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében László András.

A lehetséges vádak között a gyújtogatás, a terrorizmus anyagi támogatása és pénzügyi bűncselekmények szereplnek. Itt nyilván a BLM szervezetek és egyes palesztin szervezetek támogatása, az illegális migránsok érdekeit védő szervezetek és az ANTIFA-hoz köthető szervezetek támogatása lehet kényes

– idézte bejegyzésében a The New York Times cikkét a Fidesz EP-képviselője, hozzátéve: 

Az Alapítvány mindent tagad és politikai üldöztetésről beszél.

László András kiemelte: 

A főügyész-helyettes irodája nem tagadta az előkészületeket és a szóvivő úgy nyilatkozott, hogy nekik a közbiztonság az első és minden olyan szervezetet megvizsgálnak, amelyek erőszakos cselekedetek véghezvitelére vagy szövetségi törvények megsértésére konspirálnak.

A politikus hangsúlyozta: a Soros-hálózat milliókat költött Amerikában és Európában is illegális migránsok támogatására, a kitoloncolások megakadályozására és ezzel kapcsolatos perekre. Ezekről már a korábbi években is részletes cikkek jelentek meg. Ezen felül arra is, hogy az illegális migránsok helyzetét legalizálják és mielőbb állampolgárságot kaphassanak.

Ha tényleg komoly fellépés lesz a Soros-hálózat ellen Amerikában, abba ugyanúgy beleremegnek majd az európai baloldali szervezetek, ahogy a USAID-pénzcsapok elzárásába 

– zárta bejegyzését László András. 

Amint arról korábban beszámoltunk, egy Soros György által finanszírozott csoport kivizsgálásának előkészületeit tette meg az amerikai Igazságügyi Minisztérium. A terrorizmus támogatása csak az egyik vádpont lehet Sorosékkal szemben, a vádhatóság által benyújtható lehetséges vádak között a a zsarolás, gyújtogatás, csalás is szerepel.

Borítókép: Soros György (Fotó: AFP)

