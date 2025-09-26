Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyarok nem költik mások pénzét mások háborújára + videó

Bajban Soros, Trump hadjáratot indít a „baloldali terrorizmus” ellen

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy kormányzata kampányt indít a „baloldali terrorizmust” finanszírozó körök felszámolására. Nyíltan megnevezték a Demokrata Párt két legjelentősebb adományozóját Soros Györgyöt és Reid Hoffmant.

Szabó István
Forrás: Breitbart2025. 09. 26. 11:49
Trump vizsgálatot indít Soros György tevékenysége ellen Fotó: Fabrice Coffrini Forrás: AFP
Trump utasítása értelmében egy munkacsoport áll az élére az akciónak, amely több kormányzati szervet is bevon, köztük a pénzügyminisztériumot. Céljuk „azon pénzügyi hálózatok feltárása és felszámolása, amelyek belső terrorizmust és politikai erőszakot finanszíroznak.”

Trump
Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház ovális irodájában (Fotó: AFP/Saul Loeb)

Az elnök korábbi fenyegetései azután erősödtek fel, hogy a minap merénylet történt Charlie Kirk konzervatív aktivista ellen, valamint lövöldözés zajlott egy texasi, bevándorlás-ellenőrzéssel foglalkozó intézmény előtt, amely egy halálos áldozatot követelt, írja a Breitbart.

Trump szerint ezek az események azt igazolják, hogy „ideje fellépni a háttérben álló finanszírozók ellen.”

Trump: Vizsgálat indul Soros ellen

A Soros György által vezetett Open Society Foundation visszautasította a vádakat, és politikai támadásnak nevezte Donald Trump lépését, amely szerinte a szólásszabadság korlátozására irányul.

„Ezek a vádak célja a civil társadalom megfélemlítése, a szólásszabadság alapjogának aláásása” – áll a szervezet közleményében.

Korábban lapunk is megírta, hogy Soros György és családja ellen vizsgálat indul, azzal vádolva a demokraták adományozóját, hogy ő finanszírozza a tüntetéseket.

Utánajárunk Sorosnak, mert szerintem ez egy RICO-ügy ellene és mások ellen. Mert ez több mint tüntetés. Ez valódi felforgatás.

fogalmazott Trump.

A zsarolás és korrupció által befolyásolt szervezetekről szóló törvényt, vagyis a RICO-törvényt általában a szervezett bűnözés üldözésére használják az Egyesült Államokban.

Az Open Society Foundation szerint az Egyesült Államokban végzett munkájuk „kizárólag a demokrácia megerősítésére és az alkotmányos szabadságjogok védelmére irányul”. A csoport elítélte a terrorizmust és tagadta, hogy azt finanszírozná, majd hozzátette:

Tevékenységünk békés és törvényes.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban (Fotó: Miniszterelnökség/Vivien Cher Benko)

Magyarország továbbra is békés és biztonságos ország akar lenni

A baloldali terrorizmus kapcsán péntek reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor miniszterelnök is példaként említette meg az antifa ügyét: 

Akit nem védenek a mentelmi jog kiadásával, azt meg is büntették

– fogalmazott Orbán Viktor.

De ennél szerinte tovább kell menni: ki kell mondani, hogy az antifa terrorszervezet. A magyar kormány ezt a szerdai ülésén ki is mondta. 

Borítókép: Trump vizsgálatot indít Soros György tevékenysége ellen (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)


 



 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

