Itt vannak a legújabb fejlemények az ukrán kémügyben

Orbán Balázsvilágháborúbrüsszeli politikaPolitico

Brüsszel háborús politikája a harmadik világháború felé sodorja Európát

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán arról írt, hogy már a Politico szerint is a harmadik világháborúhoz vezethet a brüsszeli háborús politika folytatása.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 13:05
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
„Már a Politico is arról ír, hogy a brüsszeli háborús politika folytatása a harmadik világháborúhoz vezethet. Az Európai Unió vezetői egyre inkább a háborús logika felé sodródnak. A koppenhágai csúcson Ursula von der Leyen – az Európai Bizottság elnöke – már arról beszélt, hogy a közösségnek katonai hatalommá kell válnia” – kezdte bejegyzését Orbán Balázs.

„A magyar álláspont változatlan: ez nem a mi háborúnk” – írta a miniszterelnök politikai igazgatója 

A Politico arról számol be, hogy kormányzati tisztviselők magánbeszélgetésekben aggodalmukat fejezték ki egy »Ferenc Ferdinánd-pillanat« lehetősége miatt, amikor egy hirtelen eszkaláció az egész kontinenst konfliktusba sodorhatná – ahogyan a trónörökös elleni 1914-es merénylet is világháborút robbantott ki

 – tette hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója.

„Vagyis kezdik belátni, amire a magyar kormány évek óta igyekszik felhívni a figyelmet: ha Európa nem változtat a háborús stratégián, az könnyen világháborúhoz vezethet. Eközben Ursula von der Leyen egy 140 milliárd eurós »reparációs hitel« felvételét javasolja az európai országoknak – közös eladósodással” – magyarázta.

A magyar álláspont változatlan: ez nem a mi háborúnk. Számunkra nem valamelyik háborús fél, hanem a magyar emberek érdeke az első. Európának a békét kellene elősegítenie, ehhez az utat jelenleg az amerikai béketörekvések támogatása jelenti.

Nemet mondunk arra, hogy az európai adófizetők pénzét Ukrajnába küldjék az ukrán hadsereg felfegyverzésére, Ukrajna újjáépítésére és az ukrán adósságok fedezésére. Nemet mondunk a közös eladósodásra, mert az a nemzeti szuverenitás teljes feladását jelentené” – zárta.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója

