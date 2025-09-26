Orbán Balázs: Zelenszkij provokációinak nem ülünk fel

Mindeközben Magyarország számos módon segítette Ukrajnát végig a háború alatt: villamos energiával, földgázzal, üzemanyaggal és humanitárius segítségnyújtással is. Egyetlen dolgot kértünk: hagyjanak ki minket egy olyan háborúból, amihez a magyar embereknek semmi köze, és ne támadják az energiaszuverenitásunk szempontjából kulcsfontosságú vezetéket.