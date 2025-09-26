UkrajnaOrbán BalázsprovokációZelenszkijMagyarország

Orbán Balázs: Zelenszkij provokációinak nem ülünk fel

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán üzent azután, hogy Volodimir Zelenszkij arról írt, magyar drónok megsértették az ukrán légteret. Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy Ukrajna az eddigi fizikai és politikai nyomásgyakorlás után most háborús dezinformációval próbálja befolyásolni Magyarországot. A magyar–ukrán határon történő drónrepülésekkel kapcsolatos vádak nem igazak: a honvédség nem kapott ilyen utasítást, és az ukrán fél sem jelentett hasonló esetet. Kiemelte, hogy Magyarország továbbra is segíti Ukrajnát, de nem vesz részt a háborúban, és védelmezi energiaszuverenitását.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 18:09
Orbán Balázs
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Zelenszkij elnök provokációja egy újabb kísérlet a magyar békepárti pozíció megbontására” – kezdte Orbán Balázs bejegyzésében. 

Orbán Balázs
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: Teknős Miklós)

Az ukrán elnök újabb eszközzel igyekszik nyomást gyakorolni Magyarországra. Korábban hazánk energiaellátását próbálták ellehetetleníteni fizikailag a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokkal, valamint a brüsszeli ügynökeiken keresztül politikai eszközökkel. Ezúttal háborús dezinformációt vetnek be Magyarország ellen

– tette hozzá.

„A magyar–ukrán határon át történt drónrepülésre a Magyar Honvédség nem kapott utasítást és nem is hajtott végre ilyet. Az ukrán féltől sem kaptunk ilyen esetre vonatkozó jelentést. 

Mindeközben Magyarország számos módon segítette Ukrajnát végig a háború alatt: villamos energiával, földgázzal, üzemanyaggal és humanitárius segítségnyújtással is. Egyetlen dolgot kértünk: hagyjanak ki minket egy olyan háborúból, amihez a magyar embereknek semmi köze, és ne támadják az energiaszuverenitásunk szempontjából kulcsfontosságú vezetéket.

 Zelenszkij elnök provokációinak pedig nem ülünk fel” – zárta. 

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz

Ott a pont!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blog-bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.