Orbán Balázs: Zelenszkij provokációinak nem ülünk fel

„Zelenszkij elnök provokációja egy újabb kísérlet a magyar békepárti pozíció megbontására” – kezdte Orbán Balázs bejegyzésében.
Az ukrán elnök újabb eszközzel igyekszik nyomást gyakorolni Magyarországra. Korábban hazánk energiaellátását próbálták ellehetetleníteni fizikailag a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokkal, valamint a brüsszeli ügynökeiken keresztül politikai eszközökkel. Ezúttal háborús dezinformációt vetnek be Magyarország ellen
– tette hozzá.
„A magyar–ukrán határon át történt drónrepülésre a Magyar Honvédség nem kapott utasítást és nem is hajtott végre ilyet. Az ukrán féltől sem kaptunk ilyen esetre vonatkozó jelentést.
Mindeközben Magyarország számos módon segítette Ukrajnát végig a háború alatt: villamos energiával, földgázzal, üzemanyaggal és humanitárius segítségnyújtással is. Egyetlen dolgot kértünk: hagyjanak ki minket egy olyan háborúból, amihez a magyar embereknek semmi köze, és ne támadják az energiaszuverenitásunk szempontjából kulcsfontosságú vezetéket.
Zelenszkij elnök provokációinak pedig nem ülünk fel” – zárta.
Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI)