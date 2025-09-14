Európa visszahódítására szólított a Vox

Európa visszahódítására szólítottak fel jobboldali vezetők Madridban, a spanyol Vox párt, Europa Viva 25 elnevezésű nemzetközi politikai nagygyűlésén vasárnap, amelyre a magyar miniszterelnök is videóüzenetet küldött.

Santiago Abascal a Vox rendezvényén Európa visszahódítására szólított, és a szuverenitás védelmét, a szabadságot és a demokráciát hangsúlyozta.

Vissza kell szereznünk a szuverenitást, hogy hangosan kimondhassuk: senki sem veheti el Európa nemzeteitől azt az alapvető jogot, hogy saját jövőjüket megválasszák. A visszahódítás megkezdődött, és nem fogják feltartóztatni

– fogalmazott beszédében Santiago Abascal, a Vox elnöke. Mint mondta, sok a feladat és kevés az idő, de az elveszett területeket vissza kell hódítani, ide sorolva a demokráciát, a szólásszabadságot, a választások tisztaságának védelmét és a globalista cenzúra száműzését.

A Vox a szuverenitás visszaszerzéséről beszélt

Abascal kiemelte:

Vissza kell hódítanunk azokat az intézményeket, amelyek most maffiózók, puccsisták vagy csalók kezében vannak, és vissza kell adnunk azokat a népnek a védelmük, a fejlődésük és a szuverenitásuk érdekében.

Hozzátette, hogy a néppárti és szocialista többség együtt dolgozik saját népe érdekei ellen, miközben korlátozza a szólásszabadságot és „bekeríti” azokat, akik szóvá teszik hazugságukat, korrupciójukat és árulásukat. A spanyol politikus hangsúlyozta, hogy sem a gyűlölet, sem a hatalom, sem a hazugság nem töri meg a patrióták elszántságát.

Semmi nem állít meg minket

– mondta. Az eseményen megemlékeztek a héten meggyilkolt amerikai jobboldali véleményformálóról, Charlie Kirkről is. Abascal szerint a haláleset nem elszigetelt, hanem a baloldal erőszakszításának következménye:

A baloldal erőszakot szít, és azt használja fel politikai riválisai felszámolására.

Orbán Viktor üzent a Vox rendezvényére

A Vista Alegre sportcsarnokban tartott eseményen mintegy 8500 szimpatizáns vett részt. Itt vetítették le Orbán Viktor üzenetét, amelyben a miniszterelnök arról beszélt, hogy

a brüsszeli birodalmi központban már remegnek a lábak, mert mi, patrióták egyre többen vagyunk, egyre szervezettebbek vagyunk és egyre erősebbek vagyunk.

Orbán hozzátette, hogy az eddig elért sikerek ellenére a munka nagy része még hátravan.

Ne legyenek kétségeink, a brüsszeli globalisták egyre hangosabban, egyre durvább eszközöket bevetve meg akarják mondani, hogyan éljünk, hogyan neveljük a gyerekeinket, kiket engedjünk be az országainkba. Attól sem riadnak vissza, hogy háborúba küldjék fiainkat és eladósítsák nemzeteinket.

A miniszterelnök szerint meg kell akadályozni a brüsszeli ámokfutást, ezért ma a nemzetközi összefogás a legfontosabb.

Minden európai hazafira szükségünk van, legyen az spanyol, magyar, francia, német vagy olasz. Gátat szabunk az illegális migrációnak, megvédjük a gyermekeinket, a szuverenitásunkat, az életformánkat, és helyreállítjuk Európa békéjét, biztonságát. Zászlókat magasba, készüljetek a győzelemre!

– mondta. Az eseményen élő videókapcsolaton keresztül szólalt meg Javier Milei argentin elnök, továbbá videóüzenetet küldött többek között Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Andrej Babis volt cseh kormányfő és Herbert Kickl, az osztrák Szabadságpárt elnöke.

