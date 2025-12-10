Lázár JánosSzegedLázárinfóOrbán Viktordpk

Lázár Jánossal beszélget Orbán Viktor a szegedi háborúellenes gyűlésen

A kormányfő és az építési és közlekedési miniszter együtt válaszol majd a kérdésekre december 20-án Szegeden.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 21:42
Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett első háborúellenes gyűlésen a győri Olimpiai Sportpark Multicsarnokában 2025. november 15-én Győr, 2025. november 15.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen O
Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter közös Lázárinfót tart december 20-án a szegedi Pick Arénában, a digitális polgári körök (DPK) háborúellenes gyűlésén.

– írta Orbán Viktor az esemény kapcsán közösségi oldalán.

Mint ismert, a kormányfő a szeptemberi DPK-gyűlés és az októberi Békemenet sikere után országjárást hirdetett meg, hogy ezzel személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. Eddig Győrben, Nyíregyházán és Kecskeméten tartottak háborúellenes gyűlést. Most szombaton Mohácson, december 20-án pedig Szegeden lesz rendezvény. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a győri háborúellenes gyűlésen (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


