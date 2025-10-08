Kiderült az igazság Milák Kristóf, Shane Tusup és Jackl Vivien rejtélyes ügyében

Jackl Vivien már a szingapúri világbajnokságon utalt arra , hogy véget érhet az együttműködés közte és Shane Tusup között, és mostanra a jelek szerint megtörtént a végleges szakítás az úszó-edző páros között. Legalábbis Gergely István friss nyilatkozatából egyértelműen ez következik, sőt Tusup jövője is kérdéses a Honvédnál. A vízilabdázóként olimpiai bajnok klubelnök Milák Kristóf helyzetéről is színt vallott, aki idén már biztos nem indul versenyen.

Jackl Vivien és Shane Tusup együttműködése véget érhetett, Milák Kristóf döntése is tisztázódott (Fotó: MÚSZ/Istvan Derencsenyi)

Hosszú Katinka korábbi férje és edzője, Shane Tusup idén év elején tért vissza a magyar úszósportba, amikor a Honvéd színeiben átvette Jackl Vivien felkészítését. A 16 éves tehetség addig Tatabányán Kocsis Márta irányításával ért el hangos sikereket: a tavalyi ob-n robbant be a felnőttek között, amikor alaposan elverte 400 vegyesen Hosszú Katinkát is, majd felnőtt Európa-bajnoki arany- és ezüstérmet szerzett.

Azt várhattuk, hogy idén folytatódik Jackl diadalmenete, de amióta Tusup lett az edzője, jelentősen visszaestek az eredményei. Szakemberek szerint ezt nem lehet egy az egyben az amerikai nyakába varrni, mert Jackl teste természetesen változásban van, ami visszavetheti a teljesítményét, ráadásul a budapesti új életét is meg kellett szoknia. Az ugyanakkor hamar kiderült, hogy Tusuppal nem találták meg a közös hangot, néhány hónap után már csak heti két közös edzésük volt, egyébként Jackl Hutkai Dániellel készült.

Az idei eredményei messze elmaradtak a tavaly úszott legjobbjaitól, sem a szingapúri felnőtt, sem a romániai junior vb-n nem tudott jó időket úszni. Most pedig eljöhetett a végleges szakítás pillanata Jackl és Tusup között.

Jackl Vivien otthagyta – mi lesz Shane Tusup sorsa?

Gergely István a Honvéd elnökeként a Blikknek kijelentette, hogy Jackl és Tusup már egyáltalán nem edzenek együtt, azaz már heti kétszer sem.

– Vivien már egyáltalán nem edz Shane-nel, egyelőre még folyik a közös gondolkodás arról, hogy mi lenne vele kapcsolatban a legjobb megoldás. Azt szeretnénk, hogy minden szempontból jó legyen neki, hogy a Honvéd sportolójaként legyen a tehetségének megfelelően eredményes – fogalmazott Gergely István.

Adja magát a kérdés, hogy mi lesz Shane Tusup sorsa, aki Jackl edzőjeként tért vissza, ám most hoppon maradt.

– Egyelőre még igen (még a Honvéd kötelékében áll – a szerk.), mert más területeken is dolgozik a klubnál – adott sejtelmes választ Gergely, aki ugyanakkor azt még nem tudja, mit tartogat Tusup jövője, ami önmagában is beszédesnek tűnik.