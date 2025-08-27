Nem sportszerű Shane Tusuppal elvitetni a balhét, Milák sikeredzője a Jackl-ügyről

Rendkívüli

Nem szabad a 200 pillangón junior világbajnoki ezüstérmet szerző Antal Dávidot Milák Kristóf utódjának kikiáltani, vele összehasonlítgatni, hadd járja a maga útját, ami fényes lesz – vélekedik Selmeci Attila, az edző, aki felvitte a csúcsra Milákot. A Magyar Úszószövetség (MÚSZ) szakmai alelnökét arról is kérdeztük, hogy mit szól a tavaly felnőtt Európa-bajnok Jackl Vivien idei nagy visszaeséséhez. Selmeci Attila szerint ezt nem lenne sportszerű Shane Tusup nyakába varrni.

Nem brillíroztak a magyar úszók a vasárnap zárult romániai junior-világbajnokságon. Antal Dávid szerezte az egyetlen magyar érmet (ezüstöt) 200 pillangón, míg a legnagyobb névnek számító Jackl Vivien, aki tavaly már felnőtt Európa-bajnok volt, mindhárom számában jócskán elmaradt a legjobbjától. Shane Tusup úszója 400 vegyesen hetedik lett , ez volt a legjobb helyezése a junior vb-n. Selmeci Attila, Milák Kristóf korábbi sikeredzője, a Magyar Úszószövetség szakmai alelnöke szerint érdemes az eredmények mögé is nézni, ezt tettük meg a segítségével.

Selmeci kiemelte, hogy talán a legnagyobb éremesélyesünk, Rácz Zsombor, aki júliusban 200 háton junior Európa-bajnok volt, eltörte a kezét, így nem versenyezhetett Romániában (az Eb-győztes idejével a vb-n is második lehetett volna). Az ő hiánya kétségkívül nagy érvágás volt.

– Azt is tudni kell, hogy a junior világbajnokságon 18 év a felső korhatár, mi viszont nagyon fiatal csapattal, sok 16 évessel indultunk el, akik közül többen még két év múlva, a következő vb-n is rajthoz állhatnak majd – magyarázta lapunknak Selmeci Attila. – Az is világosan látszik az időeredményekből, hogy a mostani junior vb-n kiemelkedően erős volt a mezőny, sokan olyan időket úsztak, amivel a szingapúri felnőtt vb-n is döntőbe jutottak volna.

Nagy kérdés, hogy ez Jackl Vivien esetében miért nem jött össze. 

A még mindig csak 16 éves tehetség tavaly az áprilisi ob-n 400 vegyesen 4:34,96 perccel győzött, több mint tíz másodperccel gyorsabb volt , mint a szám korábbi világcsúcstartója, Hosszú Katinka. Jackl ezután a 2024-es belgrádi felnőtt Európa-bajnokságon 1500 gyorson arany-, 400 vegyesen ezüstérmet szerzett.

Shane Tusup tehet arról, hogy Jackl Vivien eredményei visszaestek?

Jackl már a magyar úszósport egyik legnagyobb tehetségeként váltott klubot az idei év elején, amikor Tatabányáról és a nevelőedzője, Kocsis Márta mellől Budapestre, a Honvédhoz igazolt, ahol Shane Tusup vette át a felkészítését. Hosszú Katinka korábbi férje és edzője azonban egy idő után már csak heti két edzést tartott Jacklnek, mert nem volt meg az összhang közöttük.

Mindenesetre a 2025-ös eredményei nagy visszaesést jeleztek: sem a szingapúri vb-n (ahol egy előfutamból sem jutott tovább), sem a romániai junior vb-n nem tudta megközelíteni a korábbi idejeit. Selmeci ugyanakkor jelezte, hogy az úszó eredményei már a tavalyi év második felében, a párizsi olimpián és a decemberi, budapesti rövidpályás vb-n sem voltak kirobbanóak.

– Nem lenne sportszerű Shane Tusup nyakába varrni azt, hogy Jackl Vivien teljesítménye így visszaesett, mert ennek több tényező együttes hatása az oka – hangsúlyozta Selmeci Attila. – Egyfelől tudomásul kell venni, hogy Shane Tusup világszínvonalú módszerei, amelyekkel Hosszú Katinka olimpiai és világbajnoki aranyakat szerzett, egy ilyen fiatal lány esetében nem feltétlenül működnek. Vivien korábban Tatabányán hosszú távú úszóedzéseket végzett, nála az vezetett sikerre, meggyőződésem szerint ehhez kell visszatérni.

Selmeci Attila szeptemberre változást vár: „Közös lónak túros a háta”

Az okokat tovább fejtegetve Selmeci Attila szerint az sem volt egészséges, hogy Shane Tusup és Hutkai Dániel felváltva tartották Jackl edzéseit.

– Sosem jó, ha két edző, akik esetleg nincsenek is összhangban egymással, különböző módszerek alapján készítenek fel egy versenyzőt. A mondás is úgy tartja, hogy közös lónak túros a háta. Biztos vagyok benne, hogy szeptemberre tisztázódik, ki lesz Vivien edzője – fogalmazott Selmeci, aki szerint van egy harmadik, de annál fontosabb ok is, ami a visszaeséshez vezethetett.

– A lányoknál a serdülőkori nőiesedéssel megváltozik a testalkat, a genetika ellen nem lehet tenni – jelezte Selmeci Attila. – Ilyenkor természetes lehet az átmeneti stagnálás vagy akár visszaesés az eredményekben, de arra is van számos példa, hogy valaki nem tudott ebből visszajönni. Bízom benne, hogy Vivien nem jár így, mert a tehetsége egyértelműen megvan.

Milák Kristóf volt edzője óva int valamitől Antal Dávid esetében

Selmeci Attila nagyon jó véleménnyel van a junior vb magyar hőséről, Antal Dávidról, aki lázas betegen is nagy egyéni csúccsal (1:56.87) szerzett ezüstérmet 200 pillangón. Ebben a számban Milák Kristóf 2017-es junior vb-győzelme óta ő az első magyar dobogós. Igaz, Milák 17 évesen három másodperccel gyorsabb volt, már ekkor 1:53 perces időre volt képes. Milákot Selmeci vitte fel a csúcsra, nála érte el az első világbajnoki és olimpiai aranyát, valamint világcsúcsát is 200 pillangón.

– Óva intek mindenkit attól, hogy Milák Kristófhoz kezdje el hasonlítgatni Antal Dávidot – figyelmeztetett Selmeci Attila. – Eleve teljesen más alkatok, Kristóf 190 centi magas, hihetetlen hosszú karjai vannak, Dávid alacsonyabb, mások az erősségei. 

– Örülni kell annak, hogy 200 pillangón Cseh László 2008-as olimpiai ezüstje óta, amikor Michael Phelps mögött lett második, folyamatosan vannak világklasszisaink, hiszen jött Kenderesi Tamás, majd Milák Kristóf – folytatta a MÚSZ szakmai alelnöke. – És most itt van Antal Dávid, akiben óriási potenciál van. Egy pici műhelyből jön Nyírbátorról, az edzőjét, Kaliba Viktort is ki kell emelni, aki fantasztikus munkát végez. Tudom, hogy Dávid nagyon tiszteli Kristófot, felnéz rá, és biztos vagyok benne, hogy hozzá hasonlóan sok szép pillanatot szerez még nekünk.

Antal Dávid értékelése a junior vb-ezüst után:

