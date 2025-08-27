Nem sportszerű Shane Tusuppal elvitetni a balhét, Milák sikeredzője a Jackl-ügyről

Nem brillíroztak a magyar úszók a vasárnap zárult romániai junior-világbajnokságon. Antal Dávid szerezte az egyetlen magyar érmet (ezüstöt) 200 pillangón, míg a legnagyobb névnek számító Jackl Vivien, aki tavaly már felnőtt Európa-bajnok volt, mindhárom számában jócskán elmaradt a legjobbjától. Shane Tusup úszója 400 vegyesen hetedik lett , ez volt a legjobb helyezése a junior vb-n. Selmeci Attila, Milák Kristóf korábbi sikeredzője, a Magyar Úszószövetség szakmai alelnöke szerint érdemes az eredmények mögé is nézni, ezt tettük meg a segítségével.

Jackl Vivien a tavalyi berobbanása után idén részben Shane Tusup irányításával jelentősen visszaesett (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Selmeci kiemelte, hogy talán a legnagyobb éremesélyesünk, Rácz Zsombor, aki júliusban 200 háton junior Európa-bajnok volt, eltörte a kezét, így nem versenyezhetett Romániában (az Eb-győztes idejével a vb-n is második lehetett volna). Az ő hiánya kétségkívül nagy érvágás volt.

– Azt is tudni kell, hogy a junior világbajnokságon 18 év a felső korhatár, mi viszont nagyon fiatal csapattal, sok 16 évessel indultunk el, akik közül többen még két év múlva, a következő vb-n is rajthoz állhatnak majd – magyarázta lapunknak Selmeci Attila. – Az is világosan látszik az időeredményekből, hogy a mostani junior vb-n kiemelkedően erős volt a mezőny, sokan olyan időket úsztak, amivel a szingapúri felnőtt vb-n is döntőbe jutottak volna.

Nagy kérdés, hogy ez Jackl Vivien esetében miért nem jött össze.

A még mindig csak 16 éves tehetség tavaly az áprilisi ob-n 400 vegyesen 4:34,96 perccel győzött, több mint tíz másodperccel gyorsabb volt , mint a szám korábbi világcsúcstartója, Hosszú Katinka. Jackl ezután a 2024-es belgrádi felnőtt Európa-bajnokságon 1500 gyorson arany-, 400 vegyesen ezüstérmet szerzett.

Shane Tusup tehet arról, hogy Jackl Vivien eredményei visszaestek?

Jackl már a magyar úszósport egyik legnagyobb tehetségeként váltott klubot az idei év elején, amikor Tatabányáról és a nevelőedzője, Kocsis Márta mellől Budapestre, a Honvédhoz igazolt, ahol Shane Tusup vette át a felkészítését. Hosszú Katinka korábbi férje és edzője azonban egy idő után már csak heti két edzést tartott Jacklnek, mert nem volt meg az összhang közöttük.

Mindenesetre a 2025-ös eredményei nagy visszaesést jeleztek: sem a szingapúri vb-n (ahol egy előfutamból sem jutott tovább), sem a romániai junior vb-n nem tudta megközelíteni a korábbi idejeit. Selmeci ugyanakkor jelezte, hogy az úszó eredményei már a tavalyi év második felében, a párizsi olimpián és a decemberi, budapesti rövidpályás vb-n sem voltak kirobbanóak.

– Nem lenne sportszerű Shane Tusup nyakába varrni azt, hogy Jackl Vivien teljesítménye így visszaesett, mert ennek több tényező együttes hatása az oka – hangsúlyozta Selmeci Attila. – Egyfelől tudomásul kell venni, hogy Shane Tusup világszínvonalú módszerei, amelyekkel Hosszú Katinka olimpiai és világbajnoki aranyakat szerzett, egy ilyen fiatal lány esetében nem feltétlenül működnek. Vivien korábban Tatabányán hosszú távú úszóedzéseket végzett, nála az vezetett sikerre, meggyőződésem szerint ehhez kell visszatérni.