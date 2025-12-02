Vérző fejsebbel sokkolt a magyar úszó az Európa-bajnokságon, világbajnokunk szárnyalt

Megcsúszhatott a borotva Szabó Szebasztián kezében. Egy jókora sebtapasszal a kopaszra nyírt feje búbján jelent meg a rövidpályán Európa-bajnok és korábban világcsúcstartó magyar úszó a legerősebb száma, az 50 pillangó selejtezője előtt a lublini Eb nyitónapján.

Szabó Szebasztián vérző fejsebbel is erősen kezdett a lublini úszó Európa-bajnokságon. Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Szerencsére a vérző seb nem tartotta vissza Szabót az indulástól, sőt a jó úszástól sem. A 22,25 másodperces idejével összesítésben a harmadik helyen jutott tovább az esti középdöntőbe. A mérce Noé Ponti kehet, aki tavaly októberben vette el Szabó Szebasztián rövidpályás világcsúcsát 50 pillangón – a svájci klasszis most egyedüliként ment 22 másodperc alá (21,86) már az előfutamokban.

Szabó Szebasztián a vérző fejsebről: Többet szedtem le a hajamnál

Miután magabiztosan továbbjutott, Szabó Szebasztián felszabadultan értékelt az M4 Sportnak.

– Elég jó volt ez a délelőtt. Az elmúlt hetekben nagyon jól éreztem magam a vízben és ma is. Délután jó lenne becsúszni már 22 másodperc alá – fogalmazott Szabó, aki a fejsebére is kitért:

Kicsit többet szedtem le, mint a hajamat, megvágtam, vérzett is, de hála Istennek nem volt nagyobb gond belőle.

A délelőtt összességében is jó volt a magyaroknak a lublini úszó-Eb első napján, hiszen sok továbbjutónak örülhettünk. Sőt máris születtek egyén csúcsok is, ami a reggeli programban mindig jó jel.

Sárkány Zalán világbajnokhoz méltó kezdést produkált az úszó-Eb-n

A rövidpályás Európa-bajnokság talán legnagyobb magyar esélyese Kós Hubert hiányában az ugyancsak Amerikában készülő Sárkány Zalán, aki tavaly decemberben 800 gyorson világbajnok volt Budapesten. Most bemelegítésként 400 gyorson kezdett nagyon erősen.

Sárkány 3:38,07 perces egyéni csúccsal az összetett negyedik helyén jutott tovább az esti döntőbe. Papíron nem ez a legerősebb száma, de látva a formáját, máris éremért lehet harcban.

Éremért megy ma este Ábrahám Minna is 400 gyorson. A szintén Amerikában készülő úszó a nőknél az ötödik helyen került be a döntőbe 4:02,85-ös egyéni rekorddal. Ebben a számban a Bob Bowman texasi csapatában készülő Pádár Nikolett is bejutott a döntőbe, ő a hetedik helyen (4:03,39).