Világbajnok úszónk milliói elvesznek, még Bob Bowman sem hajtotta meg ennyire

Keddtől szombatig tart Lublinban a rövid pályás úszó Európa-bajnokság. Aktív olimpiai bajnokaink közül különböző okok miatt Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszky Kristóf sem indul, de egy magyar világbajnok így is lesz a mezőnyben. Sárkány Zalán nemcsak emiatt az egyik legnagyobb magyar esélyes az Eb-n, hanem azért is, mert 800 gyorson vezeti az idei világranglistát. Süsü az elmúlt években felnőtt: Bob Bowman elhagyása után is megtalálta a helyét az Egyesült Államokban, a milliós pénzdíjak nem érdeklik, nagyobb célért úszik.

Szalay Attila
2025. 12. 01. 5:05
Sárkány Zalán tavaly világbajnok volt, most a rövidpályáés úszó Európa-bajnokságon is az egyik legnagyobb magyar esélyes Fotó: ROBERT SZANISZLO Forrás: NurPhoto
Három aktív olimpiai bajnok magyar úszónk egyike sem lesz ott a lublini rövid pályás Európa-bajnokságon. A nyílt vízi úszásban ötkarikás aranyérmes Rasovszky Kristófnak a 25 méteres medence nem ideális terep, és az sem meglepetés, hogy az április óta nem versenyző Milák Kristóf sincs az indulók között. Kós Hubert távolmaradása némi magyarázatra szorul, hiszen ő rövid pályán is klasszis, az ősszel meg is nyerte a világkupát, ám őt az amerikai edzője, Bob Bowman ezúttal nem engedte el az Eb-re. Sárkány Zalán viszont nemcsak hazajött az Egyesült Államokból, hanem Lublinban abszolút aranyesélyes.

The winners Zalan Sarkany (HUN), second Florian Wellbrock (GER), and Ahmed Jaouadi (TUN) stand after the Men's 800m Freestyle fastest heat at the World Aquatics Swimming Championship (25m) in Duna Arena in Budapest, Hungary, on December 14, 2024. (Photo by Robert Szaniszlo/NurPhoto) (Photo by Robert Szaniszlo / NurPhoto via AFP)
Világbajnok a magyar csapatban: Sárkány Zalán. Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

A 22 éves úszó egy éve robbant be a világelitbe, amikor a budapesti rövidpályás vb-n meglepetésgyőzelmet aratott 800 gyorson. Ami akkor némileg váratlan siker volt, az ma már szinte elvárás. Sárkány Zalán az őszi világkupa-sorozat westmonti állomásán újra győzött 800 gyorson, országos csúccsal, jobb idővel, mint amivel tavaly világbajnok lett. A lublini Eb előtt ráadásul a 7:29,50 perces eredménye jelenleg a világ idei legjobb ideje.

Az Európa-bajnokságon Betlehem Dávid is ellenfél lesz

– Az, hogy a világkupán nemrég sikerült olyan időt úsznom, amit még a vb-n sem, jó jel – fogalmazott lapunknak Sárkány Zalán. – Az Eb-n is úgy akarok kijönni a vízből, hogy mindent kiadtam magamból. Hogy ez dobogóra, esetleg aranyra elég lesz-e, az az ellenfelektől is függ. De ha az egyéni legjobbamat hozom, az már bizakodásra adhat okot.

Sárkány Zalán a 400 vegyes mellett 400, 800 és 1500 gyorson indul az Eb-n, és utóbbi három számban jóbarátja, Betlehem Dávid lesz az egyik legnagyobb ellenfele. A tavalyi párizsi olimpián nyílt vízen bronzérmes, 1500-on pedig negyedik helyezett úszó az ősszel visszatért korábbi edzőjéhez, Szokolai Lászlóhoz Veszprémbe, akivel Sárkány is készül, amikor itthon van, nem Amerikában.

– Jövő tavaszig én biztosan az Egyesült Államokban készülök, így Dáviddal nem edzettünk együtt, amióta visszatért Laci bácsihoz. Hogy utána mi lesz, azt még nem tudom, de ami az Eb-t illeti, ott vannak más komoly ellenfelek is, Dávidra pedig próbálok úgy tekinteni, mint bárki másra, mert egy ilyen versenyen az a legfontosabb, hogy saját magamra koncentráljak – hangsúlyozta Sárkány.

Sárkány Zalán: Tudtam, hogy lemondok a pénzről

A lublini Eb-n 220 ezer eurót oszt szét az európai szövetség a 12-12 legjobb női és férfi úszó között. A több mint nyolcvanmillió forintos alapból azonban Sárkány Zalán nem részesülhet, ahogy Kós Hubert sem kaphatta meg a világkupa megnyeréséért járó milliókat, mert mindketten az amerikai egyetemi bajnokságban úsznak, és a szabályzat tiltja a pénzdíjak felvételét. Tavaly Sárkánynak a világbajnoki cím papíron 16 ezer dollárt, több mint ötmillió forintot ért, de ezt valójában nem vehette fel.

Sárkány Zalán ősszel a világkupában a világ idei legjobb idejét úszta meg 800 gyorson
Sárkány Zalán ősszel a világkupában a világ idei legjobb idejét úszta meg 800 gyorson. Fotó: PATRICK MCDERMOTT/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Amíg az egyetemi státusom él, tehát gyakorlatilag jövő májusig, addig nem vagyok profi versenyző és nem kaphatok pénzdíjakat – árulta el lapunknak Sárkány Zalán. – Ezzel tisztában voltam, amikor aláírtam az egyetemre, tudtam, hogy ebben a négy évben lemondok a pénzről. De az úszást egy nagyobb célért csinálom, így van lehetőségem mellette diplomát is szerezni Amerikában. A suli nekem majdhogynem olyan fontos, mint az úszás, a tanulás miatt is választottam ezt az utat.

Olyannyira, hogy a lublini Eb zárónapját követően hajnali háromkor már utazik is vissza Indianába, mert az egyetemen záróvizsgái lesznek december közepén sportmenedzsment és marketing szakon. Mivel ösztöndíjjal került ki, nem is teheti meg, hogy ellazsálja az órákat.

Süsü felnőtt, és van neki élet Bob Bowman után is

Uszodai berkekben a vezetékneve alapján sokan csak Süsünek becézték, de mostanra kijelenthető, hogy Süsü felnőtt.

– Most már egyre inkább a Sárkány név van a központban, nem pedig a Süsü. Úgy érzem, fejlődtem mind mentálisan, mind fizikailag, pozitív irányba húztak az elmúlt egy évben. Igen, kezdek felnőni, de van még hová fejlődni – jelezte. 

Az elmúlt egy év legjelentősebb változása nem is a világbajnoki cím, hanem az, hogy az Arizonai Egyetemről nem követte korábbi edzőjét, Bob Bowmant, továbbá Kós Hubertet és Léon Marchand-t Texasba, hanem Indianába igazolt. Látva a fejlődését, bejött a váltás.

– Arizonában nagyon jó közegben, jó szakemberekkel dolgozhattam, de míg Bob Bowman főleg a rövidebb távokra fókuszál, Indianában most az én fő számaiban, a hosszabb távokon nagyon tapasztalt, azokra szakosodott edzőim vannak. Ilyen szintű, ilyen intenzív edzésmunkát korábban sehol sem végeztem.

Ezért is bízhatunk Sárkány Zalánban a lublini Európa-bajnokságon.

A magyar rövidpályás Eb-csapat, Lublin

Férfiak

Betlehem Dávid (400-800-1500 m gyors)

Holló Balázs (200 m gyors, 200 m mell, 400 m vegyes)

Jászó Ádám (50-100 m gyors, 50-100-200 m hát)

Kovács Benedek (50-100-200 m hát)

Márton Richárd (400 m gyors, 100-200 m pillangó)

Németh Nándor (50-100-200 m gyors)

Sárkány Zalán (400-800-1500 m gyors, 400 m vegyes)

Szabó Szebasztián (50 m gyors, 50 m pillangó)

Zombori Gábor (100-200-400 m vegyes, 200 m mell)

Nők

Ábrahám Minna Lilla (50-100-200-400 m gyors)

Fángli Henrietta (50-100-200 m mell)

Ilyés Laura (200 m pillangó)

Késely Ajna (400-800-1500 m gyors)

Komoróczy Lora (50 m pillangó, 50-100 m hát)

Mihályvári-Farkas Viktória (1500 m gyors)

Molnár Dóra (50-100-200 m hát)

Pádár Nikolett (100-200-400 m gyors)

Sebestyén Dalma (100-200 m vegyes, 50 m mell)

Senánszky Petra (50-100 m gyors)

Szabó-Feltóthy Eszter (200 m hát, 200-400 m vegyes)

Ugrai Panna (100-200 m gyors, 100-200 m pillangó)

Zsebők Laura (200-400 m gyors, 200 m mell, 200 m vegyes)

 

 

