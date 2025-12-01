Világbajnok úszónk milliói elvesznek, még Bob Bowman sem hajtotta meg ennyire

Három aktív olimpiai bajnok magyar úszónk egyike sem lesz ott a lublini rövid pályás Európa-bajnokságon. A nyílt vízi úszásban ötkarikás aranyérmes Rasovszky Kristófnak a 25 méteres medence nem ideális terep, és az sem meglepetés, hogy az április óta nem versenyző Milák Kristóf sincs az indulók között. Kós Hubert távolmaradása némi magyarázatra szorul, hiszen ő rövid pályán is klasszis, az ősszel meg is nyerte a világkupát, ám őt az amerikai edzője, Bob Bowman ezúttal nem engedte el az Eb-re. Sárkány Zalán viszont nemcsak hazajött az Egyesült Államokból, hanem Lublinban abszolút aranyesélyes.

Világbajnok a magyar csapatban: Sárkány Zalán. Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

A 22 éves úszó egy éve robbant be a világelitbe, amikor a budapesti rövidpályás vb-n meglepetésgyőzelmet aratott 800 gyorson. Ami akkor némileg váratlan siker volt, az ma már szinte elvárás. Sárkány Zalán az őszi világkupa-sorozat westmonti állomásán újra győzött 800 gyorson, országos csúccsal, jobb idővel, mint amivel tavaly világbajnok lett. A lublini Eb előtt ráadásul a 7:29,50 perces eredménye jelenleg a világ idei legjobb ideje.

Az Európa-bajnokságon Betlehem Dávid is ellenfél lesz

– Az, hogy a világkupán nemrég sikerült olyan időt úsznom, amit még a vb-n sem, jó jel – fogalmazott lapunknak Sárkány Zalán. – Az Eb-n is úgy akarok kijönni a vízből, hogy mindent kiadtam magamból. Hogy ez dobogóra, esetleg aranyra elég lesz-e, az az ellenfelektől is függ. De ha az egyéni legjobbamat hozom, az már bizakodásra adhat okot.

Sárkány Zalán a 400 vegyes mellett 400, 800 és 1500 gyorson indul az Eb-n, és utóbbi három számban jóbarátja, Betlehem Dávid lesz az egyik legnagyobb ellenfele. A tavalyi párizsi olimpián nyílt vízen bronzérmes, 1500-on pedig negyedik helyezett úszó az ősszel visszatért korábbi edzőjéhez, Szokolai Lászlóhoz Veszprémbe, akivel Sárkány is készül, amikor itthon van, nem Amerikában.