Rendkívüli

Ékszerrablás a Louvre-ban: két embert őrizetbe vettek

Kós Hubertúszó vkhátúszásvilágrekordúszásrövidpályás úszó-világkupaúszó világkupa

Több mint hatvanmillió forinttól fosztják meg Kós Hubertet a szenzációs tarolása után

Kós Hubert szenzációs teljesítménnyel, kilencből kilenc hátúszószámot megnyerve, két világcsúcsot úszva nyerte meg a háromfordulós világkupa-sorozat összetett pontversenyét. Olimpiai bajnok úszónk ezzel papíron bezsebelte a százezer dolláros fődíjat, összességében pedig 184 ezer dollárt, átszámítva több mint hatvanmillió forintot keresett. Valójában azonban Kós Hubert elesik ettől a tekintélyes összegtől.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 9:53
Kós Hubert (középen) kezében csak mutatóban van ott a világkupa bajnoki címéért járó 100 ezer dolláros fődíj, nem veheti fel a milliókat Fotó: INDRAWAN KUMALA Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az úszók egyik legjobb pénzkereseti lehetősége a világkupa-sorozat, amelynek idén 1,2 millió dolláros összdíjazása volt. Három fordulóból állt a viadal, az első kettőt az Egyesült Államokban, az utolsót Kanadában, Torontóban rendezték, és a záró versenyeket magyar idő szerint az elmúlt éjjel tartották. Mint beszámoltunk róla , Kós Hubert folytatta a szenzációs teljesítményét, 100 méteres hátúszásban világcsúccsal győzött.

Kós Hubert a világkupa-sorozat legjobb férfi úszójának járó díjjal, ami mellé a hangzatos pénzjutalmat azonban nem veheti fel
Kós Hubert a világkupa-sorozat legjobb férfiúszójának járó díjjal, ami mellé a hangzatos pénzjutalmat azonban nem veheti fel. Fotó: NurPhoto

Olimpiai bajnokunk ezzel szó szerint letarolta a mezőnyt a világkupában, hiszen a három forduló alatt az összes hátúszószámot megnyerte, azaz 50, 100 és 200 méteren is övé lett a győzelem kilencből kilencszer. Kós ráadásul Torontóban 200 és 100 háton is rövid pályás világcsúccsal nyert, és ő végzett a férfiak között az összetett pontverseny élén.

A világkupa-sorozat első 5 helyezettje a férfiaknál:

  • Kós Hubert (magyar) 175,8 pont
  • Shaine Casas (amerikai) 171,2
  • Caspar Corbau (holland) 171
  • Ilya Kharun (kanadai) 169,2
  • Carson Foster (amerikai) 158,6

A pénzdíjas világkupa-sorozatban a fődíj százezer dollár, ami a férfi- és női kategória győzteseinek jár, de Kós Hubert papíron ezen felül is szépen gyűjtötte a forintban mért milliókat az egyes állomásokon elért előkelő helyezéseivel, tarolásaival és a világcsúcsokkal.

Mennyi pénzt keresett elviekben?

  • száezer dollár az összetett győzelemért,
  • 12 ezer dollár az első állomás első helyéért,
  • tízezer dollár a második állomás második helyéért,
  • 12 ezer dollár a harmadik állomás első helyéért,
  • tízezer dolláros bónusz az 50 háton aratott győzelemért mindhárom állomáson,
  • tízezer dolláros bónusz a 100 háton aratott győzelemért mindhárom állomáson,
  • tízezer dolláros bónusz a 200 háton aratott győzelemért mindhárom állomáson,
  • tízezer dollár a 100 hát világcsúcsáért,
  • tízezer dollár a 200 hát világcsúcsáért.

Mindez összesen 184 ezer dollár, ami átszámítva mintegy 61,8 millió forint.

Jól hangzik, hogy Kós Hubert mennyi pénzt keresett a világkupában, csakhogy hivatalosan nem veheti fel a szóban forgó összegeket. Ennek oka, hogy az Egyesült Államokban ő még egyetemi úszó, a Texasi Egyetem csapatában, az amerikai egyetemi bajnokságban (NCAA) versenyez. Az amerikai szabályozás szerint így amatőr sportolónak számít, és nem részesülhet a pénzdíjakból. Jövő márciusban kerülhet ki az egyetemi rendszerből, amikor profi státusba kerülhet, és akkor már pénzt is kereshet a pénzdíjas versenyeken.

Erről Kós Hubert szeptemberben a Magyar Nemzet interjújában a következőket mondta el:

A pénzdíjak addig nem járnak, amíg egyetemi sportoló vagyok. Valójában többet nyerek azzal, hogy az NCAA-ben úszhatok, mint amennyit vesztek vele. Úgy értem, hogy ha nem kerülhettem volna be az egyetemre, lehet, hogy nem is beszélhetnénk komoly pénzdíjakról, mert nem váltam volna olyan kaliberű úszóvá. Szóval hosszú távon az itt megszerzett tudás jövedelmező lesz.

Úgy tudjuk, korábban voltak kiskapuk, és az amerikai egyetemi úszók külön számlán gyűjthették a pénzt, amit később felvehettek, ám az M4 Sport információja szerint Kós nagy eséllyel a jövőben sem kaphatja meg a most keresett összegeket.

Kós Hubert világrekordja 200 méteren a világkupában:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekEurópai Unió

Nem hallgathatunk

Kondor Katalin avatarja

Végre el kell – kellene – jönniük azoknak az időknek is, melyekben nem mindenféle háborúpárti alakok ülnek a nyakunkon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.