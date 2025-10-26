Több mint hatvanmillió forinttól fosztják meg Kós Hubertet a szenzációs tarolása után

Az úszók egyik legjobb pénzkereseti lehetősége a világkupa-sorozat, amelynek idén 1,2 millió dolláros összdíjazása volt. Három fordulóból állt a viadal, az első kettőt az Egyesült Államokban, az utolsót Kanadában, Torontóban rendezték, és a záró versenyeket magyar idő szerint az elmúlt éjjel tartották. Mint beszámoltunk róla , Kós Hubert folytatta a szenzációs teljesítményét, 100 méteres hátúszásban világcsúccsal győzött.

Kós Hubert a világkupa-sorozat legjobb férfiúszójának járó díjjal, ami mellé a hangzatos pénzjutalmat azonban nem veheti fel. Fotó: NurPhoto

Olimpiai bajnokunk ezzel szó szerint letarolta a mezőnyt a világkupában, hiszen a három forduló alatt az összes hátúszószámot megnyerte, azaz 50, 100 és 200 méteren is övé lett a győzelem kilencből kilencszer. Kós ráadásul Torontóban 200 és 100 háton is rövid pályás világcsúccsal nyert, és ő végzett a férfiak között az összetett pontverseny élén.

A világkupa-sorozat első 5 helyezettje a férfiaknál:

Kós Hubert (magyar) 175,8 pont

Shaine Casas (amerikai) 171,2

Caspar Corbau (holland) 171

Ilya Kharun (kanadai) 169,2

Carson Foster (amerikai) 158,6

A pénzdíjas világkupa-sorozatban a fődíj százezer dollár, ami a férfi- és női kategória győzteseinek jár, de Kós Hubert papíron ezen felül is szépen gyűjtötte a forintban mért milliókat az egyes állomásokon elért előkelő helyezéseivel, tarolásaival és a világcsúcsokkal.

Mennyi pénzt keresett elviekben?

száezer dollár az összetett győzelemért,

12 ezer dollár az első állomás első helyéért,

tízezer dollár a második állomás második helyéért,

12 ezer dollár a harmadik állomás első helyéért,

tízezer dolláros bónusz az 50 háton aratott győzelemért mindhárom állomáson,

tízezer dolláros bónusz a 100 háton aratott győzelemért mindhárom állomáson,

tízezer dolláros bónusz a 200 háton aratott győzelemért mindhárom állomáson,

tízezer dollár a 100 hát világcsúcsáért,

tízezer dollár a 200 hát világcsúcsáért.

Mindez összesen 184 ezer dollár, ami átszámítva mintegy 61,8 millió forint.

Jól hangzik, hogy Kós Hubert mennyi pénzt keresett a világkupában, csakhogy hivatalosan nem veheti fel a szóban forgó összegeket. Ennek oka, hogy az Egyesült Államokban ő még egyetemi úszó, a Texasi Egyetem csapatában, az amerikai egyetemi bajnokságban (NCAA) versenyez. Az amerikai szabályozás szerint így amatőr sportolónak számít, és nem részesülhet a pénzdíjakból. Jövő márciusban kerülhet ki az egyetemi rendszerből, amikor profi státusba kerülhet, és akkor már pénzt is kereshet a pénzdíjas versenyeken.