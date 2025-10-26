úszásúszó-vkKós Huberthátúszásvilágrekordrövidpályás úszó-világkupa

A megkoronázott Kós Hubert újabb világcsúcsa után elvették a magyar úszó rekordját

A rövidpályás világkupa-sorozat 3., torontói állomásának szombati zárónapján Kós Hubert 100 méteres hátúszásban világcsúcsot ért el. Az olimpiai bajnok úszó első magyar férfiként a vk-összetettgyőzelmet is megszerezte. A napi programban az úszók összesen öt versenyszámban döntöttek világrekordot, két álomhatár is áttört.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 4:52
In Toronto, Ontario, Canada, on October 23, 2025, Hubert Kos receives the crown and a $10,000 cheque after winning the 200m Backstroke finals during the World Aquatics Swimming World Cup 2025 at the Toronto Pan Am Sports Centre.
Kós Hubert hátúszásban verhetetlen volt a világkupa-sorozatban
A 200 méteres hátúszásban olimpiai és világbajnok Kós Hubert 48,16 másodperccel diadalmaskodott a torontói világkupa-állomáson, ezzel az amerikai Coleman Stewart 2021 nyarán felállított 48,33-as világrekordját adta át a múltnak. A 22 éves magyar versenyzőn már a rajt után látszódott kirobbanó formája, a táv felénél több mint három tizeddel volt a világrekordon belül, a képzeletbeli vonal volt az egyetlen riválisa, de ez sem tudta a felvenni a versenyt. A szó szerint megkoronázott Kós két nappal ezelőtt 200 méter háton is világcsúccsal nyert, a három állomásból álló vk-sorozat mindegyik helyszínén mindhárom hátúszó számot besöpörte, mint ahogyan 175,8 ponttal az összetett győzelmet is, első magyar férfiként.

Kós Hubert 100 méteres hátúszásban is világrekordot döntött, ő nyerte meg a világkupa-sorozat összetettjét is
Kós Hubert 100 méteres hátúszásban is világrekordot döntött, ő nyerte meg a világkupa-sorozat összetettjét is (Fotó: Csudai Sándor)

– Háromból három mindhárom hétvégén, taroltam a hátúszószámokban, stílusosan zártam le a versenyt. 

Ez egy nagyon gyors medence, de köszönöm a biztatást is: sok magyar hangot is hallottam, ez is segített.

Büszke vagyok arra, amit elértem – nyilatkozta Kós, miután kiszállt a vízből. – Szomorú vagyok, hogy véget ért ez a világkupa-sorozat, de talán jövőre ismét visszatérek.

Nem Kós Hubert úszta az egyetlen világrekordot a világkupa zárónapján

A teljes vk-sorozatban tizenhárom világrekord dőlt meg, ezek közül a széria utolsó napján Kósén kívül további négy világcsúcsot hozott a magyar idő szerint vasárnapra virradó éjszaka: 

  • Női 800 méter gyorson az ausztrál Lani Pallister 7:54,00 perces idővel diadalmaskodott, ezzel 3,42 másodpercet javított az amerikai legenda, Katie Ledecky 2022-es 7:57.42-es idején. 
  • Női 200 méter háton az ausztrál Kayle McKeown hat nappal ezelőtt Westmontban úszott 1:57,87-es idejéből tovább faragva 1:57,33-mal nyert.
  • Férfi 200 méter mellen a holland Gaspar Corbeau elsőként került be két perc alá, 1:59,52-es ideje az orosz Kiril Prigoda 2018-as teljesítményét (2:00,16) múlta felül, egyben megdöntötte Gyurta Dániel 2014-es világkuparekordját is.
  • Női 100 méter gyorson Kate Douglass lett az első, aki 50 másodpercen belül ért célba: az amerikai klasszis 49,93 másodperc alatt teljesítette a távot, hat napja Westmontban még „csak" 50,19-es világrekordot úszott.

Férfi 400 méter vegyesen Zombori Gábor is érdekelt volt a fináléban, ahol 4:08,24 perccel hatodikként zárt. Az MTI hozzátette, hogy korábban női 50 méter mellen Fángli Henrietta országos csúcsot úszott: az előfutamban holtversenyben a kilencedik helyen végzett, ezért a program végén szétúszásra került sor közte és az osztrák Sienna Harber között az első számú tartalék posztjáért, és ekkor 30,21 másodperces idővel 19 századot faragott a saját magyar rekordjából.

Kós Hubert 200 méteres világrekordja, amelyet követett a 100 méteres csúcsdöntés is:

 

