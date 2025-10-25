úszásFángli HenriettaKós Hubertvilágkupa

Egy lépésre a tökélytől olimpiai bajnokunk, egy erdélyi lány is kér a rivaldafényből

Folytatta kiváló menetelését Kós Hubert, aki a 200 méteren elért világcsúcsa után 50 háton is megnyerte a harmadik versenyt az úszók rövid pályás világkupa-sorozatán. Az olimpiai bajnok magyar sportoló 26 századmásodperccel utasította maga mögé az olasz Thomas Ceccont, s újabb aranyérmével megerősítette vezető helyét összetettben is. Már csak a 100 méter van hátra, vasárnapra virradóra meglehet a tökéletes mérlege Kós Hubertnek. Fángli Henrietta egymás után két magyar rekordot úszott 100 mellen Torontóban.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 25. 12:04
Kós Hubert Kaposvár, 2025. április 12. Fángli Henrietta a női 50 méteres mellúszás döntője után az úszók 127. országos bajnokságán a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában 2025. április 12-én. MTI/Derencsényi István
Kós Hubert árnyékában Fángli Henrietta is remekül teljesített Torontóban Fotó: Derencsényi István Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 200 után az 50 métert is kipipálta Kós Hubert: mindkét távon mindhárom állomáson győzött hátúszásban a rövid pályás világkupa-sorozatban. Az olimpiai- és kétszeres világbajnok klasszis pénteken felnőtt-pályafutása első világrekordját repesztette 200-on, azaz fő vadászterületén, szombatra virradóra a leginkább kiélezett 50 méteren is mindenkit maga mögé utasított Torontóban.

Kós Hubert
Kós Hubert a legrövidebb távon sem talált legyőzőre (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Kós Hubert hiányérzete

Ellentmondást nem tűrően utasított maga mögé mindenkit a 25 méteres medencében mindössze két hossznyi távon Kós Hubert, pedig az elmondása szerint a pénteki világrekordjához hozzájáruló Thomas Ceccon ezúttal is ott volt a nyomában. 

Az olaszt ezúttal 26 századmásodperccel győzte le, míg az előző állomáson tőle egyetlen századra érkező Kacper Stokowskira több, mint három tizedet vert. Olimpiai bajnokunk 24 századot javított Torontóban Westmonthoz képest, 22.67-es időeredményével nem volt elégedett. 

A Magyar Úszó Szövetség posztja szerint azért lehetett hiányérzete, mert 3 századdal elmaradt a 2024 decemberében a budapesti világbajnokságon felállított országos rekordjától. Kósra még szombaton a 100 méter előfutama vár, a döntőt vasárnapra virradóan rendezik magyar idő szerint. Ha ismét győz, mindhárom hátúszó számban triplázik a vk-n...

Kétszer is megúszta

Kós Hubert árnyékában Fángli Henrietta kétszer is magyar csúcsot döntött. A marosvásárhelyi születésű úszónő 100 méter mellen az előfutamban felállított rekordját (1:05.00) tovább javított a döntőben, 1:04.67 perccel az ötödik helyen zárt. 

A Houston Egyetem 23 éves hallgatója tavaly nagy medencében adta át a múltnak Kovács Ágnes 24 éves magyar csúcsát szintén 100 mellen, s azóta többször tovább faragott. Ötven méteren idén „vette a nevére” a honi rekordot az ob-n, első magyar nőként került 31 másodpercen belülre.

Ugyancsak ötödik lett 200 méter pillangón Márton Richárd, aki 1:53.87 perces idővel csapott célba Torontóban.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkislány

Ami elég hosszú ideje tart...

Bayer Zsolt avatarja

Meya Åberg, gyere ide hozzánk. Itt nem fognak megerőszakolni fekete barbárok!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.