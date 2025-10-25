Egy lépésre a tökélytől olimpiai bajnokunk, egy erdélyi lány is kér a rivaldafényből

A 200 után az 50 métert is kipipálta Kós Hubert: mindkét távon mindhárom állomáson győzött hátúszásban a rövid pályás világkupa-sorozatban. Az olimpiai- és kétszeres világbajnok klasszis pénteken felnőtt-pályafutása első világrekordját repesztette 200-on, azaz fő vadászterületén, szombatra virradóra a leginkább kiélezett 50 méteren is mindenkit maga mögé utasított Torontóban.

Kós Hubert a legrövidebb távon sem talált legyőzőre (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Kós Hubert hiányérzete

Ellentmondást nem tűrően utasított maga mögé mindenkit a 25 méteres medencében mindössze két hossznyi távon Kós Hubert, pedig az elmondása szerint a pénteki világrekordjához hozzájáruló Thomas Ceccon ezúttal is ott volt a nyomában.

Az olaszt ezúttal 26 századmásodperccel győzte le, míg az előző állomáson tőle egyetlen századra érkező Kacper Stokowskira több, mint három tizedet vert. Olimpiai bajnokunk 24 századot javított Torontóban Westmonthoz képest, 22.67-es időeredményével nem volt elégedett.

A Magyar Úszó Szövetség posztja szerint azért lehetett hiányérzete, mert 3 századdal elmaradt a 2024 decemberében a budapesti világbajnokságon felállított országos rekordjától. Kósra még szombaton a 100 méter előfutama vár, a döntőt vasárnapra virradóan rendezik magyar idő szerint. Ha ismét győz, mindhárom hátúszó számban triplázik a vk-n...

Kétszer is megúszta

Kós Hubert árnyékában Fángli Henrietta kétszer is magyar csúcsot döntött. A marosvásárhelyi születésű úszónő 100 méter mellen az előfutamban felállított rekordját (1:05.00) tovább javított a döntőben, 1:04.67 perccel az ötödik helyen zárt.

A Houston Egyetem 23 éves hallgatója tavaly nagy medencében adta át a múltnak Kovács Ágnes 24 éves magyar csúcsát szintén 100 mellen, s azóta többször tovább faragott. Ötven méteren idén „vette a nevére” a honi rekordot az ob-n, első magyar nőként került 31 másodpercen belülre.

Ugyancsak ötödik lett 200 méter pillangón Márton Richárd, aki 1:53.87 perces idővel csapott célba Torontóban.