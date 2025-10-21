úszóbotrányolimpikonúszás

Nagy a botrány: kitálalt a fiatal úszónő, akit éveken át megalázott az edzője

Lelki terrorban tartotta az edzője, és a végén megundorodott a sporttól, ezért hat hónapra fel is hagyott vele. Drámai interjúban tálalt ki a belga úszósport feltörekvő csillaga, Florine Gaspard, aki azt állítja, hogy volt edzője minden lehetséges módon megalázta őt. A 23 éves úszónő jelenleg a világkupa-sorozatban gyűjti az érmeket, amelyben a férfiaknál Kós Hubert tarol. Gaspard másokon is segítene azzal, hogy nyilvánosságra hozta a történetét.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 10:24
Florine Gaspard kitálalt, a fiatal, olimpikon úszónő elmondta, hogyan alázta meg őt az edzője éveken át Fotó: DAVID PINTENS Forrás: BELGA MAG
Először beszélt arról Florine Gaspard, hogy milyen nehéz időszakon ment keresztül fiatalabb korában. Az úszónő története megdöbbentette a belga sportvilágot, a Le Soir című lap szemlézte az Au-dela des masques podcastben megjelent drámai interjút, amelyben Gaspard azt ecseteli, hogy a korábbi edzője milyen módszerekkel alázta meg őt.

Úszóbotrány: az olimpikon úszónő, Florine Gaspard kitálalt arról, hogy volt edzője hogyan alázta meg őt
Úszóbotrány: az olimpikon úszónő, Florine Gaspard kitálalt arról, hogy volt edzője hogyan alázta meg őt. Fotó: DAVID PINTENS / BELGA MAG

A 23 éves sportoló pályafutása az utóbbi időben felfelé ível: tavaly még csak a középdöntőig jutott a párizsi olimpián, idén a szingapúri vb-n viszont már döntőbe jutott és hetedik lett 50 gyorson. Gaspard jelenleg az Amerikában zajló rövid pályás világkupa-sorozatban szerepel jól, amelyen a férfiak mezőnyében taroló Kós Hubert vezeti az összetett pontversenyt az első két állomás után. Gaspard az első fordulóban, Carmelben ezüstérmet, legutóbb Westmontban pedig bronzérmet szerzett 50 mellen.

2021-ben viszont csaknem felhagyott az úszással, fél év szünetet kellett tartania, hogy helyrejöjjön, miután az azt megelőző négy évben a korábbi edzője állítása szerint lelki terrorban tartotta őt a liege-i klubjában.

A 23 éves úszónő vallomása: „Minden lehetséges módon megalázott”

– Kezdetben a szüleimmel úgy gondoltuk, ez az egész így normális, hiszen az edző áll a hierarchia csúcsán, az úszóknak pedig azt kellett tenniük, amit ő mond – kezdte történetét Gaspard. – De egy idő után már nem voltam önmagam, elvesztettem a rám jellemző életörömöt, és egyre nehezebben jártam az edzésekre. Az edzőm minden lehetséges módon megalázott.

Később a belga úszónő részletezte is, hogy milyen sérelmeket szenvedett el, amelyek főleg lelki, verbális bántalmazások voltak.

– Minden témában képes volt megalázni: mit eszem, hogyan alszom, sokszor mondta, hogy túl kövér vagyok. Soha nem magáról a teljesítményemről volt szó, hanem arról, hogyan viselkedtem, és ezt minden alkalommal nyilvánosan tette szóvá – sorolta Gaspard.

Nevetnie sem volt szabad, a győzelmeket sem ünnepelhette meg

Az interjú egyik drámai része az volt, amikor Gaspard arról beszélt, hogy edzője még azt is megtiltotta neki, hogy nevessen, jó kedve legyen, akkor is, ha épp megnyert egy versenyt.

– Azt mondta, hogy túl sokat nevetek, úgyhogy nem ünnepelhettem a győzelmeket vagy a jó időeredményeket – részletezte. – Másképp kellett viselkednem, mint amilyen vagyok, sőt még a szüleimnek sem volt szabad a lelátóról szurkolniuk nekem. Ez annyira fájt, hogy teljesen megundorodtam a sporttól, megutáltam az egészet.

Gaspard hat hónapig szünetet tartott, ami csaknem a pályafutása végét jelentette, mielőtt igazán elkezdődhetett volna. Végül a 2021-ben megrendezett tokiói olimpia környékén jutott el oda, hogy ebből elég volt, és váltott.

Az úszóbotrány utóélete: Florine Gaspard másokon is segítene

Gaspard a belga úszószövetséghez fordult először, mindent elmondott, és ez megerősítette abban, hogy segítsen a hasonló helyzetben lévő társain.

– Hallottam, hogy más lányok is felszabadultan érezték magukat, miután én sikerrel jártam, és ezután ők is megosztották a történetüket a szövetségben. Büszke vagyok erre – fogalmazott.

Pszichológus segítségét kérte, előbb Marseille-be költözött, majd Antwerpenben kezdett új életet, ahol megmentette a pályafutását is.

– Erősebb lettem, ma már tudom, mi az elfogadható és mi nem az. Fontos, hogy a fiatal sportolók tudják, ha valami nincs rendben. Soha nem helyes, ha egy edző azt mondja, ne egyél valamit, mert túl kövér vagy. Az élsport a tiszteletről szól, és ennek mindkét fél részéről meg kell lennie – jelentette ki.

A teljes interjú:

 

