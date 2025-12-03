Emberhátrányban fejezte be a meccset, mégis nagyot ugrott a tabellán a győri csapat

NB IETO FCKazincbarcika

Az ETO FC idegenben 3-1-re legyőzte a Kazincbarcikát. A labdarúgó NB I 5. fordulójából szerda este bepótolt meccs után a győriek a tabella második helyére ugrottak, míg az újonc kazincbarcikaiak továbbra is utolsók.

2025. 12. 03. 19:50
Vitális Milán góljával került előnybe az ETO, amely legyőzte a Kazincbarcikát az NB I 5. fordulójából elhalasztott meccs pótlásán. Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda
Augusztus 24-én átmenetileg lezárult, majd december 3-án folytatódott. Az NB I 5. fordulójáról van szó, amelyből a nyár végén csak négy meccset játszottak le, a Konferencialiga-selejtezőjében vitézkedő, a rájátszásban végül a bécsi Rapiddal szemben alulmaradó ETO FC és a BL-kvalifikációban érdekelt FTC találkozóját az európai kupakvalifikáció rájátszása miatt mostanra halasztották. A győriek a Kazincbarcika vendégeként léphettek pályára szerdán, Mezőkövesden.

Borbély Balázs vezetőedző csapata, az ETO FC azért nem lépett pályára az NB I 5. fordulójában, mert még érdekelt volt a Kl selejtezőjében
Borbély Balázs vezetőedző csapata, az ETO FC azért nem lépett pályára az NB I 5. fordulójában, mert még érdekelt volt a Kl selejtezőjében (Fotó: Csudai Sándor)

 

Két kapufa, egy gól a pótolt NB I-es meccs szünetéig

A találkozót a kazincbarcikai csapat a 12., utolsó helyről várhatta, 14 bajnoki alatt 11 pontot szerzett az újonc. A győriek 23 ponttal az ötödik pozíciót foglalták el, de előzetesen tudható volt, hogy győzelem esetén egészen a második helyig léphetnek előre.

Eleinte mezőnyjáték zajlott, az első kapura veszélyes próbálkozás a 22. perc eseménye volt. Ekkor a vendégek részéről Zseljko Gavrics fejelte a földre a labdát, ami a bal alsó felé tartott, ám a Kazincbarcika kapusa, Juhász István könnyedén védett. Hárommal később megint Gavrics veszélyeztetett, a tizenhatos vonaláról indított lövés a jobb kapufán csattant. A 34. minutumban fokozódott a győriek nyomása, Bánáti Kevin a felsőlécet találta el, ezt követően viszont megszületett a meccs első találata: Vitális Milán egy felívelést követő gyönyörű kapáslövésével juttatta előnyhöz az ETO-t, amely így a szünetben 1-0-ra vezetett.

 

Csak átmenetileg tette szorossá a Kazincbarcika

Az első játékrészben szinte minden mutatóban ellenfele fölé nőtt az ETO, a térfélcsere után viszont azonnal jött a fordulat: a frissen becserélt Makrai Gábor egy látványos akció végén a kapuba talált, kiegyenlítve az állást (1-1). 

A 49. percben kishíján átvette a vezetést is a vendéglátó, az ugyancsak csereként beállt Könyves Norbert lőtt kapura a büntetőterületen belül, és bizony, Megyeri Balázs bravúrja kellett, hogy ne fordítson a Kazincbarcika.

A folytatásban egy átmeneti, csendesebb időszak következett, a pályán lévők dolgát a fokozódó esőzés nehezítette. Legközelebb a 60. percben zörrent meg a háló, miután a győri együttes román légiósa, Stefan Vladoiu beadása után Bánáti közelről, fejjel talált a kapuba (1-2).

A bajnoki hajrájához közeledve, egy remek egyéni teljesítmény jutalmaként távoli lövésével Zseljko Gavrics is bevette a barcikaiak kapuját, így a 75. percben már 3-1-re vezetett az ETO. Ezzel együtt sem volt lefutott az utolsó néhány perc, hamarosan ugyanis második sárga lapját kapta, így a kiállítás sorsára jutott a győri csapatból a húszéves középpályás, Vingler László. 

A hátralévő idő ennek ellenére sem hozott fordulatot, az ETO FC 3-1-re nyert, ezzel már 26 pontos, és a listavezető Debrecentől kettővel lemaradva második a pontversenyben.

Az élvonalban csütörtökre is jut még egy korábbról elhalasztott párharc, 18.00-tól a Kisvárda vendégeként folytatja a címvédő FTC.

