Szijjártó Péter Brüsszelben az amerikai külügyminiszter-helyettessel is egyeztetett

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a NATO külügyi tanácsülését követő sajtótájékoztatóján rámutatott, hogy évtizedek óta nem volt példa arra, hogy az Egyesült Államokat nem a külügyminiszter képviselte egy ilyen találkozón, hanem a helyettese, jelenleg Christopher Landau, akivel külön is egyeztetett a nap folyamán, és akivel szintén kiváló személyes viszonyt ápol.

Szijjártó Péter Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel is egyeztetett a NATO szerdai brüsszeli ülésén (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)