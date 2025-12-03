A hatóságok szerint a volt energiaügyi vezető súlyos visszaélésekben játszott szerepet az állami vállalat kötelező felelősségbiztosítási szerződésének megkötésekor. A nyomozás rekonstrukciója alapján 2022. augusztus 1-jén 105,6 millió hrivnyás szerződést írt alá a Prosto-Insurance biztosítóval, majd alig tizenkét nappal később egy módosítással 130,9 millió hrivnyára emelte az összeget – anélkül, hogy erre gazdaságilag megalapozott indokot adott volna – számolt be az Origo.
Leleplezett korrupciós háló: őrizetbe került az Enerhoatom egykori vezetője
A kijevi városi ügyészség az Ukrán Biztonsági Szolgálattal közösen őrizetbe vette Jurij Sejkót, az állami Enerhoatom egykori megbízott első alelnökét, aki később az energiaügyi miniszter első helyetteseként tevékenykedett.
A főügyészség szerint a szolgáltatások árát mesterségesen emelték fel, és mintegy 18,6 millió hrivnya tűnt el a stratégiai vállalat pénzéből
– írja a Pravda. A biztosító tulajdonosi hátterének vizsgálata során a nyomozók egy több cégen átívelő, Ciprusra és Örményországra is kiterjedő láncolatot tártak fel, amely végül az orosz pénzügyi szektorhoz vezetett.
A Prosto-Insurance fő tulajdonosa egy ciprusi cég, a LAVIDIA LIMITED, és a hozzá kapcsolódó cégháló révén az orosz RESO holdinghoz jutottak el,
amelynek végső haszonélvezői orosz állampolgárok.
A jelentés azt is kiemeli, hogy a rendszerben szereplő másik biztosító, a Life and Pension részvényesei között is van egy orosz állampolgár, aki a RESO holding elnöke.
Borítókép: Bilincs – illusztráció (Forrás: Pexels)
