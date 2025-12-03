korrupcióUkrajnaEnergoatom

Leleplezett korrupciós háló: őrizetbe került az Enerhoatom egykori vezetője

A kijevi városi ügyészség az Ukrán Biztonsági Szolgálattal közösen őrizetbe vette Jurij Sejkót, az állami Enerhoatom egykori megbízott első alelnökét, aki később az energiaügyi miniszter első helyetteseként tevékenykedett.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 19:48
bilincs (illusztráció) Forrás: Kindel Media/Pexels.com
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hatóságok szerint a volt energiaügyi vezető súlyos visszaélésekben játszott szerepet az állami vállalat kötelező felelősségbiztosítási szerződésének megkötésekor. A nyomozás rekonstrukciója alapján 2022. augusztus 1-jén 105,6 millió hrivnyás szerződést írt alá a Prosto-Insurance biztosítóval, majd alig tizenkét nappal később egy módosítással 130,9 millió hrivnyára emelte az összeget – anélkül, hogy erre gazdaságilag megalapozott indokot adott volna – számolt be az Origo.

Az ukrán biztonsági szervek őrizetbe vette a volt energiaügyi vezetőt (Fotó: KYRYLO CHUBOTIN / NurPhoto)
Az ukrán biztonsági szervek őrizetbe vették a volt energiaügyi vezetőt (Fotó: KYRYLO CHUBOTIN / NurPhoto)

A főügyészség szerint a szolgáltatások árát mesterségesen emelték fel, és mintegy 18,6 millió hrivnya tűnt el a stratégiai vállalat pénzéből

 – írja a Pravda. A biztosító tulajdonosi hátterének vizsgálata során a nyomozók egy több cégen átívelő, Ciprusra és Örményországra is kiterjedő láncolatot tártak fel, amely végül az orosz pénzügyi szektorhoz vezetett.

A Prosto-Insurance fő tulajdonosa egy ciprusi cég, a LAVIDIA LIMITED, és a hozzá kapcsolódó cégháló révén az orosz RESO holdinghoz jutottak el, 

amelynek végső haszonélvezői orosz állampolgárok.

A jelentés azt is kiemeli, hogy a rendszerben szereplő másik biztosító, a Life and Pension részvényesei között is van egy orosz állampolgár, aki a RESO holding elnöke.

Borítókép: Bilincs – illusztráció (Forrás: Pexels)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEP

Petőfi üzent az Európai Parlamentnek

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk nagy költőnkkel, Petőfi Sándorral, némiképp aktualizálva az ő sorait.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu