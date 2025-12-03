Leleplezett korrupciós háló: őrizetbe került az Enerhoatom egykori vezetője

A Prosto-Insurance fő tulajdonosa egy ciprusi cég, a LAVIDIA LIMITED, és a hozzá kapcsolódó cégháló révén az orosz RESO holdinghoz jutottak el,

amelynek végső haszonélvezői orosz állampolgárok.

A jelentés azt is kiemeli, hogy a rendszerben szereplő másik biztosító, a Life and Pension részvényesei között is van egy orosz állampolgár, aki a RESO holding elnöke.

Borítókép: Bilincs – illusztráció (Forrás: Pexels)